加拿大品牌楓葉 Harlow Blend 推出全新貓糧系列 嚴選外國優質食材全方位守護貓咪健康

超過28年的經驗 專為貓咪打造的營養配方 三種乾糧八款罐頭解決貓咪挑食問題香港 - 2025年4月28日 - 加拿大楓葉 Harlow Blend 貓糧系列 專為貓咪獨特營養需求而設計 ── Harlow Blend 貓糧系列涵蓋多種配方，食品均源自加拿大，包括雞肉三文魚、火雞和海洋鮮魚口味，採用高品質的天然成分，確保貓咪全面吸收每一口營養。OO1-OO8系列貓罐頭針對毛髮健康、消化、泌尿系統、消炎、關節保健和幼貓成長等需求，提供多種選擇。多款不同口味濕糧含有三文魚油、益生元、纖維素、藍莓、蔓越莓、薑黃和葡萄糖胺等功能性成分，滿足不同年齡段和健康需求的貓咪，高適口性罐頭令貓咪更易進食，強化身體免疫力，專為貓咪設計口味。
Harlow Blend楓葉全貓糧專為滿足貓咪在各個生命階段的獨特營養需求而設計。低穀物配方含不溶性纖維和天然益生元能夠促進消化，確保貓咪的腸道健康運行不僅支援泌尿健康，有效控制尿液pH值並降低鎂含量，讓貓咪的尿道更加健康。楓葉全貓糧配方中添加的螯合礦物質和必需脂肪酸，有助於維持健康的皮膚和亮麗的毛發。優質的雞肉和富含omega的三文魚提供了均衡的瘦肉蛋白，促進貓咪強壯的肌肉，支持心臟和關節健康，配方富含關鍵的維生素、礦物質和抗氧化劑，能夠增強貓咪的免疫系統，提升整體活力。
Harlow Blend 楓葉 雞肉, 三文魚, 蔬果全貓乾糧 3 Lb / 10 Lb 建議零售價$140/$330
楓葉 雞肉,三文魚,蔬果全貓乾糧提供優質雞肉和三文魚的均衡混合物。該配方富含來自雞肉和富含 omega 的三文魚的瘦肉蛋白，可促進強壯的肌肉、閃亮的皮毛和健康的皮膚。三文魚提供必需脂肪酸以支持心臟和關節健康，而雞肉則提供貓喜歡的味道。該配方富含關鍵維生素、礦物質和抗氧化劑，以支持強大的免疫系統和整體活力。對敏感的胃部溫和，不含人工色素、填充劑或防腐劑。
- 支援泌尿健康：低鎂及控制尿液pH值
- 促進消化：不溶性纖維、天然益生元
- 健康的皮膚毛髮：螯合礦物質、必需脂肪酸
- 來自當地農民的區域採購脫水水果和蔬菜
- Omega 3,6 和 9 必需脂肪酸的極佳來源
- 不使用乙氧基喹啉保存的魚粉
獨特配方令消化系統能有最佳吸收，令毛髮和皮膚更健康。全貓種可食用，包括幼貓、成貓、老貓。材料以新鮮去骨火雞肉。含有螯化礦物質、全粒穀物、生果、抗氧化物、香草。使用減敏配方，味美和容易消化。用上最優質，天然和有機材料 – 絕對不含化學品，動物副產品，添加劑，人造色素，人做香料和填充物。
- 新鮮火雞含有豐盛的低脂蛋白質
- 擁有營養物質的高生物利用度
- 含有絲蘭素有助於減少糞便和尿液的氣味，並且對消化系統有益
- 富含纖維及多種維生素和礦物質，包括鐵、鈣、硒
- 扁豆富含鐵和葉酸，是極佳的蛋白質來源，含有促進健康的多酚
來自深海鮮魚的單一動物性蛋白質幫助維持身體機能，增強抵抗力及免疫力，更有效預防腸胃及皮膚敏感。添加牛磺酸，有助增進視力、促進腦力發展以及保護心臟。精選9+3蔬果豆類組合，為貓咪提供各種維他命、礦物質以及豐富膳食纖維。加入大量花青素和小紅莓，有助對抗尿道細菌，改善尿道感染問題。
- 無穀物成分：新鮮白魚和脫水三文魚為第一、第二成分
- 新鮮大西洋鱈魚含豐盛低脂蛋白質
- 鮮白魚具維生素、礦物質和健康脂肪，蛋白質含量高，脂肪含量低
- 野生三文魚提供關鍵的大腦和健身營養素
- 不含玉米/小麥/麩質/大豆
- 促進平衡尿液 pH 值
OO1 雞肉配濃湯 (80G)
含有三文魚油、益生元和纖維素的毛髮和消化配方
OO2 雞肉,鰹魚,莓果配濃湯 (80G)
含有藍莓、蔓越莓和薑黃的泌尿和消炎配方
OO3 雞肉,鯖魚配濃湯 (80G)
成貓和老貓配方含藍莓和葡萄糖胺
OO4 雞肉慕斯 (80G)
幼貓、羊奶和初乳的體重增加和康復配方
OO5 鮪魚配濃湯 (80G)
含有三文魚油、益生元和纖維素的毛髮和消化配方
OO6 鮪魚, 雞肉配濃湯 (80G)
含有薑黃的泌尿和消炎配方
OO7 鮪魚, 鮭魚配濃湯 (80G)
成貓和老貓配方含葡萄糖胺
OO8 鮪魚慕斯 (80G)
幼貓、羊奶和初乳的體重增加和康復配方
Harlow Blend 加拿大楓葉貓糧
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