勝利證券連獲批兩大虛擬資產關鍵服務

推進資產管理及結構性產品香港 - 2025年4月28日 - 勝利證券（Victory Securities）今日宣布，正式取得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）兩項重要虛擬資產業務批准，以提供與虛擬資產（VA）相關的產品和服務：1) 獲准向零售和專業投資者提供虛擬資產全權委託帳戶管理服務(Discretionary Account Management Services , DAMS)，根據證監會合適性規定，投資於現貨虛擬資產、虛擬資產期貨和虛擬資產期權；2）獲准向專業投資者分銷以實物申購及結算的虛擬資產結構化產品。
勝利證券獲允許向零售和專業投資者提供DAMS並管理一系列可定製化的投資產品及策略，包括投資現貨加密貨幣及衍生品。勝利證券是香港首家獲得該業務准許的券商，能夠通過包括 Binance FZE 和 Deribit FZE 在內的多個全球交易量最大的虛擬資產及虛擬資產衍生品交易所提供虛擬資產全權委託帳戶管理服務。
虛擬資產市場的波動性使部分投資者卻步，勝利證券的DAMS旨在成為客戶投資該領域產品的橋樑。由匯聚經驗豐富的投資團隊在機構級風控體系下為客戶提供服務，包括嚴格遵循客戶風險偏好與投資目標的框架，提供涵蓋資產配置、風險評估、動態資產配置策略等核心服務，並隨時因應市場變化的進行全天候監測，為高淨值客戶及機構投資者提供高效、合規的資產增值解決方案。
勝利證券副行政總裁陳沛泉先生表示：「虛擬資產市場的專業化是未來趨勢。我們的全權委託服務將嚴格遵循證監會監管框架，結合量化分析與市場洞察，為投資者創造長期價值。」
此外，繼去年底勝利證券成為香港首家獲准分銷以現金結算的虛擬資產結構性產品的券商後，勝利證券進一步獲得了分銷實物申購及結算虛擬資產結構性產品的監管批准。該類產品到期時，實物結算虛擬資產結構性產品的發行人將向勝利證券的客戶交付現貨虛擬資產。此類產品的靈活投資特性使投資者能夠更好地面對市場波動。
陳沛泉強調：「此服務將大幅降低投資者跨市場轉換資產的成本與時間門檻，為加密貨幣持有者提供無縫連接傳統金融產品的創新渠道，虛擬資產結構性產品靈活的投資特性亦可助投資者在市場波動中把握機會。」
勝利證券近年積極響應香港政府「擁抱虛擬資產」的政策方向，持續完善合規基礎設施。現時集團已構建覆蓋交易、資產管理及產品分銷的全鏈條服務生態，成為本地虛擬資產合規化進程的核心參與者。隨著更多投資者進場，勝利證券的「一站式虛擬資產解決方案」有望搶佔市場先機。
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關於勝利證券
扎根香港50多年的勝利證券（股份代碼︰8540.HK）是全面金融服務的綜合型全牌照券商，擁有第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）的受規管活動。投資者可享受勝利證券提供的綜合金融服務，包括香港及全球證券交易、一級及二級市場證券融資、企業融資（資本市場及債券資本市場）、財富管理等多個領域。2023年，勝利證券成為香港首家同時獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的持牌法團。