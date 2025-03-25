北京同仁堂宣佈與中國移動教育品牌「移動教育」 首度攜手合作推出「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」

《傳承中醫藥 智慧創未來》
香港 - 2025年3月25日 - 北京同仁堂擁有350多年品牌歷史。北京同仁堂國藥有限公司（以下簡稱「北京同仁堂」）(3613.HK)立足香港並致力推廣中醫藥文化傳承，以推動中醫藥長遠發展。 早前更於其大埔生產研發基地舉行淨(敬)匾儀式，以慶祝一年一度的全球「同仁堂日」，延續點燃強人品、承文化、傳技藝的決心。 今天「北京同仁堂」宣佈正式開展2025年系列活動，其中重點專案為首屆「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」。
是次「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」由北京同仁堂主辦，中國移動香港有限公司 (以下簡稱「中國移動香港」) 教育品牌「移動教育」(以下簡稱「移動教育」) 支持，讓北京同仁堂350多年的傳統中醫藥文化智慧與移動教育的5G+AIoT科技結合，並透過融合STEAM教育元素的特色課程，為參與計劃的學校提供名為「銅人智德其綠中草藥種植課程」，啟迪香港學生對中醫藥文化及現代科技的興趣，提升學生的職業生涯規劃意識，培育新一代成為中醫藥健康大使，積極推動社區健康發展。
今天北京同仁堂於其大埔生產研發基地為首屆「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」舉行了簡單而隆重的啟動儀式，出席的主禮嘉賓包括北京同仁堂國藥有限公司執行董事陳飛先生、北京同仁堂國藥有限公司大埔生產研發基地廠長劉崗先生、中國移動香港有限公司產品中心助理總經理陳寧頡先生及中國移動香港有限公司教育產品高級經理王惠龍先生。
北京同仁堂國藥有限公司執行董事陳飛先生於儀式上致辭時表示：「同仁堂擁有350多年品牌歷史，致力將中醫藥文化的智慧精髓傳承下去，造福社會，惠及全球。我們很高興中國移動香港參與，並得到中國移動香港教育品牌 『移動教育』的支持，將傳統中醫藥智慧與創新科技結合帶入校園，為師生提供多元化的教育體驗，深化大眾對中醫藥的認識，促進中醫藥文化薪火相傳，弘揚中國文化，創造健康生活。」
中國移動香港有限公司產品中心助理總經理陳寧頡先生表示，很榮幸能透過移動教育與北京同仁堂合作，共同推動文化、教育及科技融合，積極培育下一代人才。 移動教育以自家5G+AIoT技術，為學生提供沉浸式互動學習體驗，包括種植及觀察中草藥生長週期，啟發學生的科研精神和創新思維，中國移動香港期待與北京同仁堂共同努力，開創教育新局面。
首屆 「北京同仁堂2025香港學界中醫藥健康學生大使計劃」提供「銅人智德其綠中草藥種植課程」，內容涵蓋理論講解、實驗與實踐、專家互動學習及社區實踐四大範疇。深入認識中草藥的種植技術、藥材知識以及現代中醫藥的發展，課程亦包括實作環節，如製作中草藥香囊包，增強趣味性。
透過「銅人智德其綠中草藥種植課程」，學員將親自學習種植不同品種的中草藥，利用移動教育平台提供的5G+AIoT技術進行觀察、記錄及分析植物生長數據。 學員更可親身體驗，參觀北京同仁堂位於大埔的生產研發基地、北京同仁堂文化博物館，以及中國移動香港的5G Lab，與中醫藥專家及科技專才交流互動，進一步加深對中醫藥產業及科技應用的認識。課程不僅強化學生對傳統中醫藥文化的認知，同時更可啟發學生對中醫藥文化及現代科技之興趣，通過科技實踐培養其環保意識與創新思維，實現跨學科教育創新。
「北京同仁堂2025香港學界中醫藥健康學生大使計劃」之「銅人智德其綠中草藥種植課程」現正接受報名，對象為本港中小學生。學員完成課程及社區實踐後，將獲頒授「銅人智德其綠中草藥種植課程」證書，成為「香港學界中醫藥健康學生大使」。 有關計劃詳情及報名資訊，歡迎聯絡計劃統籌單位，並於3月30日前電郵至 [email protected] 索取報名資訊。
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關於同仁堂日
1723年 (清雍正元年) 農曆二月十八日，經太醫院院使奏請，雍正帝批准同仁堂供清宮所用藥料，開啟了同仁堂歷經清朝八代皇帝，長達188年為清宮供御藥的獨特經歷，使同仁堂文化和製藥工藝極具特色。 同仁堂以此日農曆二月十八日，定立為同仁堂日。
關於北京同仁堂
同仁堂始創於1669年，至今已有356年歷史，一直堅持「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」，帶領北京同仁堂穩步發展，跨越每一個年代，創出卓越成就，成為國之瑰寶，跨越全球。
同時，北京同仁堂一直肩負弘揚中醫藥文化的使命，積極參與境內外的中醫藥推廣活動，促進中醫藥在世界各地的文化交流，努力擴大中醫藥在國際上的影響力。至今，在境外26個家和地區開設了 160 多家各類中醫藥門店，為國際上最為人熟悉的中醫藥品牌。
關於北京同仁堂國藥有限公司
2004 年北京同仁堂拓展中國內地以外的發展平台，在香港成立北京同仁堂國藥有限公司，秉持「同修仁德濟世養生」的企業精神，以「創造健康 全球共享」為使命，立足香港，佈局全球，承載著將中醫藥文化於中國內地以外地區發揚光大的使命，採用以醫帶藥、文化先行的傳播模式，加快推進中醫藥的國際化進程。(北京同仁堂國藥有限公司網址： https://cm.tongrentang.com）
關於創新產品及研發
北京同仁堂國藥有限公司積極研發不同種類的註冊中成藥及保健品，踐行「創造健康 全球共用」的理念。今年，研發出具針對非酒精性脂肪肝防治的註冊中成藥 – 靈芝姜黃復方活血安神膠囊。此產品成分蘊含靈芝、薑黃、五味子、葛根等，配方獨特，有活血行氣，生津止渴，補氣安神等功效，集 "清、調、補" 3合1功能，先清脂，調和身體，最後修補及保護肝臟。 去年，香港研究資助局更資助本公司與本地大學的科研專案 -- 「靈芝姜黃復方活血安神膠囊治療NAFLD基礎藥效及機理研究」，讓產品的療效更具充份的支持。除此以外，更搜羅多個優質保健品，全面照顧大眾健康。
關於移動教育
為配合香港特區政府培育科技人才的發展方向，中國移動香港推出教育品牌「移動教育」，透過自身5G及AI技術優勢推動校園數碼轉型，助力培養新一代創科菁英。「移動教育」以「將5G+AI科技帶進校園」為理念，自主研發教育場景專屬內容及電子教學平台，整合5G網路與智慧校園應用，有效提升學校管理效能與教學品質，促進教學模式與管理流程的雙向升級。
推出全港首個「5G+環保科技」課程「智德其綠」，結合5G、物聯網及人工智慧技術，引導師生共同設計校園中藥園及生態友善花園。 課程不僅強化學生對傳統中醫藥文化的認知，更透過科技實踐培養其環保意識與創新思維，實現跨學科教育創新。
中國移動香港未來將持續深化5G+AI技術與科創教育的融合，透過舉辦多元教育活動及開發智慧教育方案，助力香港建設可持續發展的科技教育生態圈，為社會輸送具備數碼競爭力的未來人才。
關於中國移動香港有限公司
中國移動香港有限公司(以下簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司 (以下簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941; 於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網路商。
作為全球最多客戶流動網路品牌*，公司透過5G、4G LTE及3GHSPA等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，説明各行各業實現5G的應用， 推動大灣區智慧城市群建設與發展。
*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。 截至2023年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網路客戶。