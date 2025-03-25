北京同仁堂宣佈與中國移動教育品牌「移動教育」 首度攜手合作推出「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」

(圖二) 北京同仁堂與中國移動香港教育品牌「移動香港」首度攜手合作，推出「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」，並啟動「銅人智德其綠中草藥種植課程」。北京同仁堂國藥有限公司執行董事陳飛先生(左)及中國移動香港有限公司產品中心助理總經理陳寧頡先生(右)主持簡單而隆重的啟動儀式，標誌著中醫藥傳統智慧與創新科技融合，傳承中醫藥，智慧創未來。

(圖一) 北京同仁堂國藥有限公司早前於其大埔生產研發基地舉行淨 (敬)匾儀式，以慶祝擁有300多年御藥品牌歷史同仁堂一年一度的全球「同仁堂日」。

同仁堂始創於1669年，至今已有356年歷史，一直堅持「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」，帶領北京同仁堂穩步發展，跨越每一個年代，創出卓越成就，成為國之瑰寶，跨越全球。 同時，北京同仁堂一直肩負弘揚中醫藥文化的使命，積極參與境內外的中醫藥推廣活動，促進中醫藥在世界各地的文化交流，努力擴大中醫藥在國際上的影響力。至今，在境外26個家和地區開設了 160 多家各類中醫藥門店，為國際上最為人熟悉的中醫藥品牌。

1723年 (清雍正元年) 農曆二月十八日，經太醫院院使奏請，雍正帝批准同仁堂供清宮所用藥料，開啟了同仁堂歷經清朝八代皇帝，長達188年為清宮供御藥的獨特經歷，使同仁堂文化和製藥工藝極具特色。 同仁堂以此日農曆二月十八日，定立為同仁堂日。

關於北京同仁堂國藥有限公司

2004 年北京同仁堂拓展中國內地以外的發展平台，在香港成立北京同仁堂國藥有限公司，秉持「同修仁德濟世養生」的企業精神，以「創造健康 全球共享」為使命，立足香港，佈局全球，承載著將中醫藥文化於中國內地以外地區發揚光大的使命，採用以醫帶藥、文化先行的傳播模式，加快推進中醫藥的國際化進程。(北京同仁堂國藥有限公司網址： https://cm.tongrentang.com）

關於創新產品及研發

北京同仁堂國藥有限公司積極研發不同種類的註冊中成藥及保健品，踐行「創造健康 全球共用」的理念。今年，研發出具針對非酒精性脂肪肝防治的註冊中成藥 – 靈芝姜黃復方活血安神膠囊。此產品成分蘊含靈芝、薑黃、五味子、葛根等，配方獨特，有活血行氣，生津止渴，補氣安神等功效，集 "清、調、補" 3合1功能，先清脂，調和身體，最後修補及保護肝臟。 去年，香港研究資助局更資助本公司與本地大學的科研專案 -- 「靈芝姜黃復方活血安神膠囊治療NAFLD基礎藥效及機理研究」，讓產品的療效更具充份的支持。除此以外，更搜羅多個優質保健品，全面照顧大眾健康。

