卓健醫療舉辦社區免費健康開放日　推動早預防、早發現、早治療

香港 - 2025年4月28日 - 隨著人口老化及慢性疾病日益普遍，及早識別健康風險已成為提升市民生活質素的關鍵。卓健醫療將於2025年5月至6月期間，於全港五間診所舉辦社區健康開放日，透過免費健康評估及教育活動，提升公眾對糖尿病、眼疾、骨質疏鬆等慢性疾病的認知，推廣「預防為本」的健康理念，促進市民主動管理個人健康。
根據本地及國際研究，糖尿病、青光眼、黃斑病變及骨質疏鬆等疾病，初期或許毫無病徵，若未能及早察覺，可能對視力、行動能力甚至整體身體機能造成長遠影響。而高血壓更被視為「無聲殺手」，長期可導致心臟、腦部及腎臟等重要器官受損。
透過早期篩查與健康教育，市民可提升對疾病風險的自我察覺，並透過日常生活習慣的調整，有效預防或延緩疾病的發展。是次活動由註冊醫護人員及視光師主導，提供多項初步檢測與健康資訊，包括：
- 糖尿病初步篩檢：透過 HbA1c 快速測試，了解過去數月平均血糖水平，協助識別糖尿病或前期病變風險。
- 眼部健康檢查：包括白內障初步檢查、眼壓測試（篩查青光眼風險）、裂隙燈觀察（評估角膜與晶狀體健康）、阿姆斯勒格子測試（檢查黃斑部病變）及近距離視力測試等。
- 骨質健康評估：利用超聲波骨質測量儀進行初步評估，幫助參加者了解骨質疏鬆風險。
- 健康生活指導與慢病共治介紹：針對有潛在風險的參加者，提供健康生活建議，提升對慢性疾病管理的認知。
- 大腸癌教育專區：活動亦設有健康教育專區，講解大腸癌的成因、風險因素及篩查流程，鼓勵合資格人士參與定期大便隱血測試，以提升早期偵測率。
卓健醫療將於以下日期免費開放診所，每場每日名額40位，有興趣的市民可直接報名或由地區康健中心轉介參與：
| 日期
| 時間
| 地點
| 5月10日（星期六）
| 下午2時至5時
| 青衣青衣城卓健醫療中心
| 5月24日（星期六）
| 下午2時至5時
| 九龍灣德福花園卓健醫療中心
| 6月7日（星期六）
| 下午2時至5時
| 將軍澳新都城中心一期卓健醫療中心
| 6月14日（星期六）
| 下午2時至5時
| 石門卓健醫療中心
| 6月21日（星期六）
| 下午2時至5時
| 沙田新城市商業大廈卓健醫療中心
卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「我們明白，都市人日常生活忙碌，往往忽略了自己的健康狀況。卓健醫療舉辦健康開放日，是希望為市民提供一個輕鬆、便捷的機會，及早了解潛在健康風險。其實，一個簡單的檢查，可能就是預防疾病的第一步。我們希望透過這些活動，鼓勵大家與家庭醫生保持聯繫，為自己的健康作出更長遠的規劃。」
如欲查詢活動詳情或報名參加，可登入bit.ly/42nho72或致電查詢熱線 +852 8301 8301。所有檢查及建議僅作健康風險參考之用，並不構成診斷或治療建議。如有需要，參加者應向其主診醫生或相關醫護人員作進一步跟進。
(以上內容僅作參考，並不構成相關服務的要約或招攬。)
關於卓健醫療服務有限公司
卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150 年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。
卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、牙醫、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。
卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。
我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。
卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。
欲了解更多資訊，請瀏覽www.qhms.com。