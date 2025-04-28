卓健醫療舉辦社區免費健康開放日　推動早預防、早發現、早治療

香港 - 2025年4月28日 - 隨著人口老化及慢性疾病日益普遍，及早識別健康風險已成為提升市民生活質素的關鍵。卓健醫療將於2025年5月至6月期間，於全港五間診所舉辦社區健康開放日，透過免費健康評估及教育活動，提升公眾對糖尿病、眼疾、骨質疏鬆等慢性疾病的認知，推廣「預防為本」的健康理念，促進市民主動管理個人健康。





根據本地及國際研究，糖尿病、青光眼、黃斑病變及骨質疏鬆等疾病，初期或許毫無病徵，若未能及早察覺，可能對視力、行動能力甚至整體身體機能造成長遠影響。而高血壓更被視為「無聲殺手」，長期可導致心臟、腦部及腎臟等重要器官受損。



透過早期篩查與健康教育，市民可提升對疾病風險的自我察覺，並透過日常生活習慣的調整，有效預防或延緩疾病的發展。是次活動由註冊醫護人員及視光師主導，提供多項初步檢測與健康資訊，包括：

