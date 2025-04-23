協成行聯手社企作先驅 推動量化社區活動社會價值

首設指標創績效 大自然療癒社會效益回報率（SROI）顯著達1:5

香港 - 2025年4月23日 - 協成行發展有限公司（下稱「協成行」）秉持「取諸社會，用諸社會」的理念，致力透過具實效的社區支援項目，回饋社會。集團以數據為本的決策方針，不僅應用於業務發展，更延伸至其支持的社區項目。除了長期的社區計劃外，協成行深信中短期項目亦能為社會帶來顯著效益。為此，協成行與社企「遊沐」及非牟利機構「豐盛社企學會」（下稱「豐盛」）合作，首次在香港為中短期大自然社區活動進行社會效益回報率（Social Return on Investment, SROI）評估，並以《協作生活‧遊社區》社區健康計劃轄下，為期6星期的活動「綠色健康路線體驗」作試點，量化其社會價值。此舉能為未來同類活動設立參考指標，同時推廣SROI更廣泛地應用。今次活動的SROI達1：5，意味每投入港幣1元，可創造港幣5元的社會價值，遠較基本平均值1:3為高，證明中短期項目不僅能即時惠及參與者，更可帶來長遠的社會效益。協成行一直關注社會上不同群體的需要，尤其重視社區的整全健康（Well-being），並積極與非牟利組織及社企合作，擴大支援網絡。今年，協成行再度與「遊沐」攜手，推出《協作生活‧遊社區》，透過一系列大自然療癒活動，提升參與者的身心健康。協成行發展有限公司董事總經理方文雄表示：「社區支援項目不僅要有心，更要有『據』。集團及旗下兩個家族基金一直支持不同的社區項目，最關注的是受惠者能否真正得益及為社區帶來有意義的改變。透過數據，我們能更精準地投放資源，為社區帶來真正有意義的改變。這次活動的SROI達1：5，證明中短期大自然項目同樣能創造可觀的社會效益。」他強調， SROI的應用在香港仍未普及，希望透過這次經驗鼓勵更多企業及社福界了解社區項目的真正價值，並以SROI作為決策工具，推動更具影響力的社會投資。香港目前尚未有針對中短期社區項目的SROI 數據，亦缺乏針對大自然與幸福感關係的本地研究。是次活動參考英國以大自然為介入手法的社區計劃，透過測量參加者的「幸福感改善」（The Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale / WEMWBS）及「與大自然的連結度」（Nature Relatedness Scale），計算出其SROI。「豐盛社企學會」聯合創辦人關志康表示：「本地社會投資項目的SROI通常介乎1：3至1：6之間，1：5的結果顯示此類活動效益顯著。SROI以商界熟悉的『投資回報』概念量化社會效益，有助吸引更多企業參與社會建設。 我們期望未來能與政府及大學合作成立研究中心，進一步推廣SROI的應用，讓企業及公眾能夠看見社會項目的真正價值，鼓勵更多持份者參與社區發展。」國際研究顯示，身處大自然時，負責調節休息的副交感神經活動會比在城市中提升50%，讓人更容易放鬆；同時，壓力荷爾蒙皮質醇的水平能減少20%，有效改善情緒、行為及價值觀。「遊沐」創辦人威廉表示：「活動針對港人普遍壓力大的問題設計，對象包括長者、學生及有特殊學習需要的親子家庭。透過五感放鬆練習、抱樹、赤足步行等簡單而有趣的方式，參加者重新與大自然連結， 提升『自癒力』。」威廉續分享：「不少長者反映，活動讓他們釋放了內心的鬱悶，重新感受到生命的活力。其中一位參加者更表示，觀察大自然的變化讓她深受啟發，意識到即使年邁，生命仍有無限可能。」《協作生活‧遊社區》亦獲學術界鼎力支持。香港浸會大學中醫藥學院臨床部周志豪中醫博士從中醫角度講解大自然對身心健康的益處，並建議大家多參與戶外活動，順應自然規律調養身心。香港理工大學設計學院助理研究教授Choe Eun Yeong博士為「親子赤足大地日」進行幸福指數調查，發現半天的大自然療癒活動，已能有效改善親子關係，並幫助孩子面對情緒壓力。未來，協成行將積極應用SROI，支持更多創新及具成效的社區項目，為社會創造長遠價值。是次計劃不僅為參加者帶來身心療癒，更為企業參與社會建設提供了可量化的參考模式，為香港的社區發展注入新動力。