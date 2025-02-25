南豐作坊推出全新服務 助品牌和機構加快實現可持續發展目標

為不同規模及處於各個可持續發展階段的企業而設 服務自試行以來已獲近 50 間國際合作夥伴參與香港 - 2025年2月25日 - 致力推動紡織科技（Techstyle）與農業食品科技（Agrifood tech）領域可持續創新的全球合作樞紐南豐作坊，今天宣布推出全新合作夥伴服務。服務旨在協助不同規模及處於各個可持續發展階段的品牌與機構發掘新機遇，讓其能夠在營運期間加強對地球和社會帶來正面影響。
一直以來，南豐作坊積極拉近永續創新科技與各個領先品牌和機構之間的距離，從而促進整個產業永續發展的變革，為各方創造共同成長的機會。這次全新的合作夥伴服務亦建基於這項使命，為品牌和機構提供一系列量身定制的服務，例如永續發展探索日（Sustainability Discovery Day）、永續發展工作坊（Sustainability Workshops）、共創影響力項目（Impact Campaign Experiences）、創新方案發掘計劃（Sustainability Innovation Scouting）和影響力零售及快閃體驗（Impact Retail & Pop-Up Experiences）等，協助其加快實現可持續發展目標並解決業內獨特挑戰。在展開試行服務短短八個月以來，南豐作坊已與近 50 個全球品牌和機構合作，可見市場對這項新服務的強烈需求。
南豐作坊總經理暨亞洲區主管 Cintia Nunes 表示：「多年來，我們與眾多創新領導者合作，總結出一個核心原則 —— 可持續發展的未來取決於跨領域的共同努力，需要企業家、資深行業專家、製造商、投資者和消費者團結一致，才能實現這個願景。憑藉我們在推動創新方面的豐富經驗以及對合作夥伴需求的深入了解，推出這項新服務對南豐作坊而言可謂是順理成章，亦是最合適的策略。我們將透過量身訂造的各種項目，協助品牌和機構接觸最先進的可持續創新科技、獲取專業行業知識以及連繫我們獨特的生態系統合作夥伴。南豐作坊期望能夠發掘更多合作機會，攜手推動對地球的正向改變，為永續未來奠定基礎。」
發揮獨特的全球創新聯繫人角色 提供無與倫比的資源和量身訂造項目
氣候危機日益加劇，企業更急切地需要掌握創新方案，以實現有意義且可持續的增長。消費者環保意識愈見高漲、法規日趨嚴格、營運效率要求提升，種種壓力都驅使企業必須加速永續轉型。然而，在這過程中，企業需面對各項挑戰，包括將可持續發展思維套入營運方針、發掘新的可持續發展方法、尋找以可持續發展為核心的創新科技產品，以及有效量化影響力的方法等。
南豐作坊深信氣候危機需依靠全球合作來解決，而品牌和機構在可持續發展中亦扮演關鍵角色。有見及此，作為獨特的全球創新聯繫人，南豐作坊將知識、資源和策略結合，聯繫各界，協助推動更具規模的環境和社會正向影響。
南豐作坊自成立以來，已經與全球 100 多間國際品牌及機構和 35 間初創公司合作，令其現時能為企業提供 360 度全方位接觸創新生態圈、獲得包括市場分析、技術整合和零售數據等資源的全新合作夥伴服務。服務採取嚴謹的量身訂做模式，與每個品牌和機構緊密溝通以了解他們面對的挑戰，共同打造具影響力的專屬計劃。領先的零售品牌，如歐萊雅（L'Oréal），亦選擇透過南豐作坊的合作夥伴服務促進實現其永續發展目標。
成為聯繫各界的橋樑 —— 推動整個行業的可持續發展 締造實質的地球正向影響
實現可持續發展從來沒有劃一的解決方案。品牌和機構在實行可持續發展計劃時不僅面臨種種難題，更往往發現難以有效地衡量和展現相關的成果。
無論是將實現可持續發展的思維融入內部方針，抑或是發掘以可持續發展為重心的創新產品，品牌與機構均可利用南豐作坊提倡的衡量模式，以更具影響力的方式量化及呈現項目進展。南豐作坊採用斯德哥爾摩復原力中心（Stockholm Resilience Centre）概述的九大地球界限與衡量、管理和優化投資影響力系統「Impact Reporting and Investment Standards（IRIS+）」，協助企業更有信心地推動永續發展，確保其努力能帶來真正的改變。
服務計劃中的其中一項影響力零售及快閃體驗，能夠讓合作夥伴透過南豐作坊影響力零售店 Fabrica X直接與消費者互動。參與的合作夥伴可以在 Fabrica X 測試活動成效、收集重要的消費者數據、舉辦零售展示，並教導消費者可持續發展的相關概念。所有活動影響力均能以業界認可的架構進行衡量。
早前，致力於永續發展的領先投資基金富達國際與 Fabrica X 合作舉行新生物料（Biomaterials）主題概念活動，聚焦永續消費的重要性。透過影響力零售店，展示創新的替代材料，以鼓勵消費者採取更環保的生活方式，並分享破天荒的物料開發成果。活動得到了公眾的正面回應，超過一半（66%）的受訪參與者同意在購物時應更注重材質。
Cintia 續指：「南豐作坊一直積極將合作夥伴和創新者連繫起來，務求促進各界合作，推動更具意義且強大的可持續發展進程。我們深明品牌與機構在可持續發展上有不同的需求，因此，不論合作夥伴處於哪個可持續發展階段或有不同預算，均歡迎與我們商討共同創造靈活彈性的方案。在此，我們誠邀各大品牌和機構利用這項服務，透過創新思維，一起加速實現對環境和社會的正面影響。」
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關於南豐作坊
南豐作坊是一個全球合作樞紐，建基於南豐集團在香港的歷史傳統，致力於在紡織和農業食品方面推動以永續發展為重心的創新技術發展。對於處於不同成長階段的創新者，南豐作坊以獨特的方式提供全方位支援，包括風險投資基金、初創培育計劃、影響力零售體驗店 Fabrica X、原型製作空間，以及位於香港和倫敦的共享工作空間和活動場地組成。此外，南豐作坊全新推出的合作夥伴服務亦幫助各個規模和在任何可持續發展階段的企業，在其營運中發掘提升環境和社會影響的機會。https://www.themillsfabrica.com/tc/