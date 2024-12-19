南豐作坊與瑞士運動服裝品牌 On 合作舉辦首屆 「InnoWelltors' Day」 攜手推動香港初創社群身心靈健康

活動聯乘多個志同道合品牌和生態合作夥伴 旨在啟發更健康的生活模式，鼓勵創業家重視身心平衡香港 - 2024年12月19日 - 南豐作坊於 12 月 6 日舉辦了首屆「InnoWelltors' Day」，致力促進初創企業家的身心健康。意識到創業者在拓展業務的道路上所面對的壓力愈來愈大，平台因此聯繫志同道合的合作夥伴，希望透過此活動支援創業者個人及職涯發展。
「InnoWelltors' Day」以「內在自然」為主題，為可持續發展、綠色科技和食品行業的創業者提供一個耳目一新的體驗。事實上，身心健康這個範疇在香港的創業生態圈內較少獲得重視。有見及此，是次活動希望能夠讓一眾創業者在崎嶇不平的創業旅程中優先考慮自我的身心健康，並強調整體健康是實現長遠職涯成功的關鍵。南豐作坊聯同多個理念一致的品牌，共同策劃一系列活動，提升創業者的身心健康意識，讓他們了解如何透過不同方式將全人健康融入他們的創業路。
南豐作坊總經理暨亞洲區主管 Cintia Nunes 表示：「一直以來，南豐作坊始終鼓勵採用全面的方法來協助初創企業發展。透過資金、初創支援和生態圈網絡聯繫等各種方式，我們在過去六年已培育及投資了35 間公司，並支持了數百間遍佈美國、歐洲和亞洲的初創企業發展。當中，我們所提供的支援更不乏健康發展的相關指引，這亦啟發我們舉辦首屆的『InnoWelltors' Day』。透過是次活動，我們十分高興能夠看到初創社群、健康生活愛好者以及行業領導聚首一堂，共同推動平衡正念和健康與創業的重要性。這個年度計劃不但有助正視創業者對身心健康的迫切需要，同時彰顯了南豐作坊為社群提供全面支持的信念。」
創業路上重新關注身心靈健康
南豐作坊明白達致身心靈健康並沒有標準解決方案，因此「InnoWelltors' Day」旨在為參加者提供一個與社群聯繫且可放心抒發的空間，鼓勵他們分享在創業旅途中經歷的挑戰和感受，從而重新關注自身健康。
「InnoWelltors' Day」是一個充滿活力和多元化的體驗，圍繞關注整體身心健康提供各類型工作坊。活動以慢跑展開，所有參加者在瑞士運動服裝品牌 On 的帶領下重新與身體、思想和社群建立聯繫。熱身過後，Asphodel Fitness透過一系列運動讓參加者增強身體靈活性和力量。動態活動後，「InnoWelltors' Day」為參加者提供靜態令心靈平靜的方式，包括由本地身心靈健康平台「the door 」聲頻療法導師 Hebe 和 CK 主持的銅鑼浴療程工作坊，以及由香港新常態慈善機構指導參加者進行簡單的正念練習及小組分享。
On 香港市場營銷代表 Chantal Li 表示：「『InnoWelltors' Day』與 On 致力於加強社區聯繫、推廣跑步文化和健康生活方式的願景一致。我們希望能夠繼續鼓勵每個人即使在繁忙的日程中也優先關注自己的健康，培養自理和平衡的生活文化。」
除了合作夥伴外，「InnoWelltors' Day」還獲得了國際品牌的支持。法國巴黎水Perrier、Maison Perrier 和Vittel 的經銷商METABEV Hong Kong Ltd 高級商業品牌經理 Anne Fitan 表示：「我對『InnoWelltors' Day』背後的理念產生了深刻的共鳴—將不同行業的參與者和品牌聯繫起來，共同為初創社區提供更有力的支持。」
所有參加者也被邀請在現場活動告示板上分享緩解壓力的技巧，加強社群溝通及互動，讓所有參加者都有機會能從中得到啟發。
創造真正的影響 —— 提高健康意識及促進社群互動
南豐作坊致力為初創社群提供全面支援同時，一直堅持推動實現可衡量的環境和社會影響力。正因如此，「InnoWelltors' Day」的所有參加者均被邀請透過活動前後調查來分享他們的想法和感受，以評估是次體驗所帶來的知識和行爲變化。
整體而言，與活動前的指標相比，參加者的壓力程度明顯降低。 82% 的參加者表示對自己在活動結束後管理壓力的能力充滿信心。此外，超過 80% 的參與者表示他們可能會進行伸展運動、呼吸練習和冥想來減輕壓力。
Cintia 續指：「『InnoWelltors' Day』是南豐作坊眾多支援初創生態圈的其中一項計劃。我們深信各界不僅需要支持創業者擴展其突破性解決方案，更應協助重點關注其個人成長。因此，平台一直致力連繫不同生態系統的持份者，讓創新者能夠以更全面的方式創業及營運，當中更涵蓋社群身心健康的照顧。展望未來，我們希望有更多的合作夥伴加入，共同打造一個繁盛的生態系統。」
關於南豐作坊
南豐作坊是一個創新平台，致力支援紡織科技（Techstyle）和農業食品科技（Agrifood Tech）公司，借助創新和合作項目轉型至更具可持續性的未來。香港南豐紗廠在2018年正式開幕，是南豐集團的地標式活化項目，將一家舊紡織工廠改建成為全新的歷史建築、體驗式零售商場和創新中心。透過香港和倫敦兩地的商業培育基地、投資基金和創新空間，南豐作坊致力成就創新者、創業家、各機構和企業之間的合作和成功故事，為下一代推動正向變革。
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