香港 - 2025年3月27日 - 威立雅香港與澳門的合資企業南龍香港，發表《建築物能源管理》白皮書，為業界提供優化建築物能源管理及大幅減少碳足跡的實用策略。鑑於建築物佔本地九成電力能耗及六成碳排放量，其中以空調系統佔比最高。白皮書的建議將適時為建築物業主及管理者，提供切實可行的解決方案及資源，預計可將電費降低三成，同時確保用戶舒適度並延長設備使用壽命。 南龍發表白皮書探討如何降低香港建築物的能源成本和碳足跡 南龍香港執行董事祖利亞·瓦特（Julien Watel）指：「這份白皮書代表香港走向碳中和之旅的重要里程碑。空調系統是建築物中的主要能源消耗來源，我們的解決方案向建築物業主及管理者提供實用可行的指引並顯著節省成本，以具體有效的方式為《香港氣候行動藍圖2050》作出有意義的貢獻。」 針對優化建築物能源效益的迫切需求提建議 低效的建築運作對環境構成重大影響，亦帶來沉重的財務負擔，潛在後果包括：水電費上升、設備提前失效，以及引起用戶不滿。隨著大眾及當局意識增強及《香港氣候行動藍圖2050》推出，社會正趨向更可持續及有效率的實踐。白皮書針對市場需求提供清晰的路線圖、策略及解決方案，全方位引導能源管理轉型。 提供有影響力的能源效率解決方案 白皮書綜合南龍和威立雅的專業知識，本文涵蓋：

這些策略旨在滿足客戶的不同需求、預算及長期可持續發展目標，同時符合《建築物能源效益條例》(BEEO) 等法規要求。下載《建築物能源管理》白皮書，了解建築物的節能潛力。

關於南龍

南龍香港是南龍集團與威立雅組成合營公司，旨在提供專業建築物能源效益管理及提升服務。合營公司擁有威立雅的環球優化資源管理資源，以及南龍於本地逾四十年的機電經驗，南龍威立雅合營為客戶提供合適、全球性建築解決方案，包括：能源效率升級、減碳策略、數字化營運、設備性能最佳化同時兼顧用戶舒適度。



南龍的專業知識擴展到營運與維護，為建築物的大量能耗訂製能源管理方法及建築物管理系統設計方案。 www.southa.com





關於威立雅

威立雅致力成為世界生態轉型的標杆企業。集團業務遍佈五大洲，環球員工人數近218,000名，為水務、廢物及能源管理三個業務領域設計及部署切實可行，並有助扭轉現有生態危局的解決方案。憑藉三個業務領域的互補，威立雅實踐在開發資源的獲取途徑、保護及恢復資源的願景。



2023年，威立雅集團為全球約1.13億人口供應飲用水、為1.03億民眾提供污水處理服務，生產了近4200萬兆瓦時的能源，回收並處理了6,300萬公噸廢物。



威立雅環境 (巴黎泛歐證券交易所代碼:VIE) 2023年度的綜合收入達到 453億歐元。 www.veolia.com

