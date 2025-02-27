博茨瓦納共和國政府與De Beers集團達成下一代鑽石合作夥伴關係

變革性協定有助提升博茨瓦納經濟發展潛力，確保De Beers長期享有全球最豐富的鑽石資源

香港 - 2025年2月27日 - 博茨瓦納共和國政府（"GRB"）與De Beers集團宣佈，繼2025年2月3日宣佈完成談判后，雙方現已簽署正式的新協定，包括為期10年的銷售協定（可再延長5年）以及將持股比例各佔50%的Debswana（戴比斯瓦納）礦業合資企業的採礦許可證延長25年（從2029年至2054年）。博茨瓦納礦產與能源部部長Honourable Bogolo Joy Kenewendo表示：「我們自豪地宣布簽署這一具有里程碑意義的新協定，它將為我們鑽石行業的成功奠定堅實的基礎，標誌著博茨瓦納可持續經濟發展進入了一個激動人心的新階段。 我們希望這些協議能夠帶來一定程度的穩定，並重建市場對鑽石行業的信心。 我們期待與De Beers集團開啟全新的合作夥伴關係; 我們將攜手通過鑽石推動發展，為博茨瓦納人民創造更光明的未來。」De Beers集團首席執行官Al Cook表示：「這些是具有開創性意義的協定。 博茨瓦納政府與De Beers集團之間長達半個世紀的合作夥伴關係，被視為是全球最偉大的公私合作夥伴關係。 如今，我們不僅延長了這一合作關係，還對合作進行了升級優化。 對De Beers集團而言，能夠在未來數十年間繼續參與到全球最優質鑽石資源的開發當中，是一種榮幸。 我也深感自豪的是，通過 "鑽石發展基金"，我們能夠進一步為全球領的鑽石生產國——博茨瓦納的人民創造更多機遇。」簡而言之，正式協定涵蓋以下內容包括：將Debswana的採礦許可證期限延長25年，從2029年8月至2054年7月。 這將使Debswana合資企業能夠從其現有採礦資產和礦場壽命延長專案中獲得長期價值，超越當前的採礦許可證期限。 礦場壽命延長專案包括Jwaneng Cut-9、Jwaneng地下礦和Orapa Cut-3開採專案。續簽為期10年的Debswana毛坯鑽石生產銷售協定，若滿足特定條件，還可再延長5年。 根據續簽的銷售協定，博茨瓦納政府的毛坯鑽石銷售公司——奧卡萬戈鑽石公司（"ODC"）將在協定的首五年銷售30%的產量，De Beers集團將銷售70%; 在接下來的五年中，ODC將銷售40%，De Beers集團將銷售60%; 而在延長的5年期限內，雙方將各銷售50%的份額。 作為這一安排的一部分，De Beers集團和ODC均承諾，根據各自在Debswana供應中所佔的份額，為博茨瓦納的鑽石加工業務提供鑽石。此外，雙方還達成了一系列具有變革意義的承諾，這些承諾聚焦於支援博茨瓦納的經濟發展目標以及推動鑽石行業的進步，具體內容包括：設立「鑽石發展基金」，以契合博茨瓦納《2036年願景》和國家發展規劃，支援博茨瓦納的經濟增長、多元化發展以及創造就業機會。 De Beers承諾前期投資10億博茨瓦納普拉（約7500萬美元），並根據Debswana的業績從其股息中進一步追加年度投入。De Beers集團將實施一系列舉措，旨在加強博茨瓦納本地的鑽石加工業務，並提高博茨瓦納人民在鑽石行業中的參與度。 這些舉措包括投資建設鑽石珠寶製造設施、成立De Beers鑽石學院分級實驗室，以及與行業合作夥伴共同創辦鑽石職業培訓學院。博茨瓦納政府與De Beers集團共同投資開展營銷活動，以提升鑽石需求。 這些營銷投資將用於每年商定的品類推廣及其他營銷專案，旨在促進毛坯鑽石的銷售，維護鑽石的道德完整性，並鞏固和提升消費者對鑽石產品的信心。 De Beers集團和博茨瓦納政府承諾，在銷售協定有效期內，按各自在Debswana鑽石供應中所佔的相對比例共同投資。