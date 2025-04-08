友邦精英學院呈獻：大專足球決賽2024-25 理大男子隊事隔6年重奪冠軍 下半場猛攻反勝2:1 少打兩個仍氣走城大

香港 - 2025年4月8日 - 由中國香港大專體育協會籌辦的學界足球聯賽 「友邦精英學院呈獻:大專足球決賽2024-25」男子組季軍戰和決賽原定於3月5日在聯校運動中心上演，惟兩場比賽因當日突如其來的惡劣天氣而宣告腰斬及改期，至今日（3月29日）重燃戰火於假九龍塘聯校運動中心圓滿舉行，結果繼理大成為大專女子足球賽冠軍後，香港理工大學 (理大) 男子足球隊亦以2：1力抗香港城市大學，成為大專男足霸主。香港理工大學男女子足球隊雙雙稱霸，絕殺大專足球比賽。而香港浸會大學則以2：1嬴香港大學，奪得季軍。



友邦香港及澳門卓越營業發展部總監李加齊先生 (左) 頒發冠軍予理大男子足球隊，祝賀理大成為大專男足霸主。

頭場進行的季軍戰由香港浸會大學（浸大）迎戰香港大學（港大）。比賽在3月15日已進行了約70分鐘，當時浸大翼鋒黃天朗於上半場31分鐘便把握港大守衛犯錯搏得十二碼並由譚浚賢射入取得領先。港大在臨完半場前一次角球攻勢由鄧浩銘混戰中射入追和1比1。下半場雙方互有攻守，戰至中段天色轉差並落起大雨，浸大在69分鐘藉一個右路罰球攻勢由楊浩賢接應傳中近門撞入再度以2比1領先。比賽重開後不久球場積水情況嚴重，加上雷暴警告生效，當場球證遂暫停球賽，並在大約一小時後宣佈賽事腰斬及決賽亦需改期。



季軍戰今日繼續進行餘下約20分鐘的比賽時間，雙方須派出當日中斷時在場的球員作賽，落後的港大甫開賽便展開攻勢，惟未見到肉，浸大數次反擊亦未能把握擴大領先優勢，最終雙方再無增添任何紀錄，浸大維持以2比1擊敗港大，奪得季軍。



至於決賽就由香港理工大學（理大）及香港城市大學（城大）爭奪冠軍，兩隊曾於分組賽交手，當時理大以2:1反勝城大。坐擁多名港超球員的理大一直被視為奪冠大熱，惟決賽當日因撞正傑志和冠忠南區的港超賽事，令陳潤童、陳傲軒和馬斐均未能正選上陣。比賽初段雖然理大掌握較多控球權，惟取得領先的反而是城大。上半場17分鐘，城大7號右路推進，理大中堅葉卓文底線未有解圍的情況下，前者撈回皮球傳予前鋒Kopunovic禁區內被侵犯，十二碼由翼鋒周睿弘操刀射成1比0。



落後的理大積極反撲，24分鐘，潘沛軒離門30碼左右位置遠射略門高岀。32分鐘，理大於對方禁區頂搏到罰球，潘沛軒主射省中人牆高岀，城大帶著一球優勢返回更衣室。



下半場甫開始理大繼續狂攻，57分鐘，理大右路罰球傳中，潘沛軒門前加一頭遠柱入網，比數扳平1比1。75分鐘，理大右路角球開岀，梁僖朗前柱無人看管下頂入，反超前2比1。理大取得領先後未有放軟手腳，更先後換入剛完成港超賽事趕到的陳傲軒、陳潤童及馬斐。戰至比賽尾段，雙方數次發生推撞，比賽充滿火藥味，球證在一次衝突中向梁僖朗岀示紅牌將其驅逐離場。補時階段，陳潤童被指蓄意踢走皮球亦領第二面黃牌離場。打多兩個的城大作最後反撲未竟，最終理大繼分組賽後再次以2比1反勝城大，重奪失落多年的冠軍。



友邦精英學院呈獻：大專足球決賽2024-25 冀為年輕一代帶來活力、夢想及希望嘅舞台



今屆「大專足球決賽2024-25」 於準決賽及決賽時提供宣傳遊戲攤位為入場觀眾提供更佳的觀賽體驗，藉玩樂以抒緩大家緊張心情。大會亦為決賽隊伍拍攝獨特的海報，除能獲得更高宣傳價值之餘，亦冀能為決賽球員留下紀念，拍攝出為校增光的瞬間。是次比賽吸引了12間大專院校男子及女子組角逐足球冠軍寶座，參加院校包括﹕香港城市大學、香港浸會大學、香港樹仁大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學、香港大學、職業訓練局、香港都會大學及香港恒生大學(排名不分先後)。



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