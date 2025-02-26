友邦香港就《2025-26財政預算案》創新科技 / 盛事經濟 / 集聚人才高地、鞏固提升資產及財富管理中心 / 大灣區醫療合作 / 優化公營醫療系統 /人口老化及關顧長者的回應

香港 - 2025年2月26日 -



關於創新科技



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「友邦早於2020年開始加速轉型為一家以客戶為中心、世界級及數碼主導的保險公司。自2020年6月以來，我們在整個集團指定的技術、數碼及分析項目方面作出了約8.0億美元的投資，廣泛的技術、數碼及分析計劃顯著提升了營運效率、客戶體驗和分銷渠道的生產力。目前，我們的焦點在於使用生成式人工智能，藉助我們的數碼支援及廣泛的專屬數據作出更佳的決策，簡化營運流程，進一步提高分銷代理的生產力，從而提供更佳的客戶體驗。



友邦亦善用科技招募與培訓優質人才，透過人工智能進行『友邦精英學院』學員甄選，並為每位學員提供最合適的培訓課程，並以生成式人工智能為學員提供數碼銷售培訓，務求培養學員成為業界最頂尖的精英。」



關於盛事經濟



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「友邦一直致力透過精彩的活動為社區帶來正面影響，集團自 2013 年起成為托定咸熱刺足球會合作夥伴，鼓勵大眾積極參與體育運動，養成健康的生活習慣。我們還一直積極支持香港的文化旅遊和盛事活動，例如年度盛事『友邦嘉年華』，十年間為580萬訪客帶來歡樂，並帶來18億港元經濟效益，為本地經濟作出貢獻。」另外，由友邦贊助的香港摩天輪獲香港旅遊發展局評為香港第五大熱門景點，自2017年起共接待800萬訪客，成為香港天際線具代表性的景點之一。」



他補充道：「我們很榮幸能攜手合作，將世界級音樂人Coldplay帶到全新啟德體育園進行演出，這不僅能吸引本地及國際遊客，也將進一步推動香港作為國際盛事之都的地位。我們期待未來繼續支持各類大型活動，為香港注入更多活力，並與社區共同締造珍貴回憶和難忘體驗。」



關於集聚人才高地、鞏固提升資產及財富管理中心



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「吸引高端專業人士來港工作，會為香港的長遠發展創造更多機遇。友邦香港積極響應『優秀人才入境計劃』，為來港的優秀人才提供就業機會，並透過『友邦精英學院』，為這些新加入的專業人士提供全面的培訓，幫助他們成為保險行業的精英人才。」



與此同時，香港結合其獨特的地理位置及財富管理優勢，亦吸引不少高淨值家庭透過「新資本投資者入境計劃」（CIES）來港，為本地經濟注入新動力。



友邦香港透過一站式、度身訂造的健康及財富管理方案，滿足高淨值家庭客戶在健康、子女教育及財富規劃方面的多元需求。



友邦香港明白高淨值客戶特別重視健康，因此特別「以健康為先」(Health comes first) 作為整個高淨值客戶策略的核心。早前更推出健康無限方案，以前瞻和預防性的方法，幫助客戶有效管理健康，以達到健康長壽1。



「友邦峻宇財富管理中心」讓客戶可於中心內與財務策劃顧問會面，獲得專業的保險保障方案，中心更備有財富管理策劃及傳承規劃團隊駐守，可以隨時給予客戶相關建議。中心夥拍多個國際機構組成顧問團隊，為有需要客戶以轉介形式提供信託、傳承、稅務、法律以及保費融資等服務，為業界首個專為高淨值客戶一站式提供多個專業範疇服務的財富管理中心。



繼早前推出的海外教育諮詢轉介服務，幫助客戶更好地規劃子女留學計劃，友邦香港亦即將推出轉介設立家族辦公室服務，讓客戶在專業合作夥伴的支援下建立家族辦公室，實現家族財富傳承，更全面照顧客戶多方面的財富管理需要。



備註：

1詳情請瀏覽友邦香港網站。



關於大灣區醫療合作



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「市民在大灣區的流動性持續提高。早前進行的友邦香港調查2顯示，50%香港在職人士表示對到大灣區就業持開放態度，更有接近四成 (38%) 受訪者有興趣到大灣區城市退休，大眾對大灣區醫療服務有殷切需求。



因此，友邦香港去年已推出『大灣醫薈通』優質醫療網絡門診計劃， 提供無縫面對面診症連即時藥物或網上診症連藥物送遞服務3，網絡更涵蓋香港、澳門和指定內地大灣區城市4，全面滿足客戶不同的健康需要。



友邦香港亦提供香港保險業首創5專屬禮賓支援增值服務『全助你』 ，為在中港兩地工作、居住的客戶，提供個人化支持，即使未必了解兩地的醫療流程，求診時也不用感到徬徨。中國內地的服務全面照顧客戶整個就醫旅程，由診斷、治療至康復皆提供無微不至的專業護理；香港的服務則專注提供一站式腫瘤支援，助客戶連繫優質跨專科團隊，在抗癌路上並肩同行。



我們更突破傳統保險限制，把服務延伸至照顧客戶的家人。『全助你』特設受保人父母醫護家訪6服務，使客戶不受地域限制亦可緊貼居住中國內地父母的健康狀況，真正體貼客戶需要，幫助他們實踐『健康長久好生活』，成為客戶人生夥伴。」



備註：

2第十五期「AIA 理想退休生活調查」於2023年11月13日至11月27日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,085名年齡介乎18-65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

3普通科醫生網上診症連藥物送遞僅於香港及指定內地大灣區城市提供，並不於澳門提供。作出普通科醫生網上診症時，受保人必須身處向其提供網上診症的註冊醫生的診所位置相同的地區。藥物送遞必須處於向其提供網上診症的註冊醫生的診所位置相同的地區，實際送遞日期及時間視乎網上診症的時間及位置而定。詳情請參閱產品簡介的「保障一覽」部份。

4指定內地大灣區城市現時包括廣州、深圳、珠海、佛山、東莞及中山。請注意，我們可酌情不時修改指定內地大灣區城市名單。

5「全助你」為香港保險業首創結合(i)為合資格受保人提供專屬禮賓服務兼一系列醫療與支援服務，以及(ii)為合資格受保人父母提供中國內地醫護家訪服務而成的醫療與支援服務。截至2024年4月1日，與香港主要保險公司之同類型服務比較。受限於個別保單條款，「全助你」提供的服務為增值服務，並不構成保障內容的一部分，且並非保證。服務由指定獨立第三方服務供應商提供，我們均不會對服務供應商在提供服務及/或服務（包括但不限於診斷、治療及醫療與護理服務）的作為、不作為、疏忽承擔任何責任或義務。

6有關使用服務的完整條款及細則(包括但不限於最高使用次數, 豁免事項及地域限制)，請參閱服務單張中「『全助你』於中國內地提供的服務使用條款」部分。



關於優化公營醫療系統



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「面對人口老化和慢性疾病比例上升，醫療通脹已成為社會一大挑戰。如何管理醫療成本同時確保服務質素，是整個社會需要共同解決的問題。我們相信，透過推動公私營醫療協作，能為市民提供更多元化的醫療選擇，並有效減輕公營醫療系統的壓力。



友邦香港致力實踐『綜合醫療保健策略』，持續與多間醫療機構建立合作夥伴關係，提升收費透明度，善用醫療資源，為客戶提供更便利、更可負擔及更高效的健康保險和醫療保健服務。我們希望透過這些努力，讓更多市民可以透過保險接受私家醫療服務，推動公私營醫療資源趨向平衡，促進整個醫療生態系統的可持續發展。」



此外，友邦香港亦從根本著手提升社區健康教育，透過「AIA健康校園計劃」、「再想健康」推廣活動，和AIA Vitality 健康程式等，鼓勵客戶及市民從日常生活中實踐健康習慣，幫助提升整體健康水平，以減少對醫療服務的需求。



關於人口老化及關顧長者



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「隨著香港人口老化，退休保障成為大眾不容忽視的議題。友邦香港一直致力於為客戶提供全面的退休保障方案，從自願醫保到延期年金計劃，再到強積金可扣稅自願性供款，均旨在幫助客戶應對醫療成本、通脹壓力及長壽風險，有助退休人士安享無憂的退休生活。



友邦香港的強積金產品以穩健的投資策略，助客戶累積長遠的退休儲備。截至2024年9月30日，近九成半的強積金計劃成員錄得正回報7。我們將繼續為客戶提供更靈活及多元化的退休方案，助他們更好地準備退休生活。」



備註：

7自AIA旗下強積金計劃現有成員(「成員」)參與計劃起計至2024年9月30日，以成員之強積金賬戶結餘及已提取金額的總和除以供款額及轉入資產的總和計算，錄得正回報。投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。以上資訊只作參考用途，並非及不應被視為理財或投資建議、推銷、游說認購任何投資產品(包括強積金計劃)的要約。在作出任何投資決定前，你必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱相關強積金計劃說明書以瞭解詳情(包括風險因素及收費)。如你對以上內容有任何疑問，請向專業人士尋求獨立意見。數據來源：AIA內部數字。

