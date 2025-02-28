友邦香港攜手托定咸熱刺足球會支持青少年發展

拍賣賽後熱刺球員簽名球衣 善款將撥捐友邦慈善基金香港 - 2025年2月28日 - 在2月17日托定咸熱刺足球會（熱刺）對陣曼聯的精彩賽事結束後，熱刺球員在印有「友邦慈善基金」標誌的特別版球衣上親筆簽名。這些球衣現正於網上進行全球拍賣至3月2日，拍賣所得善款將全數撥捐友邦慈善基金，支持香港青少年的教育及個人發展，幫助他們實踐「健康長久好生活」。
友邦保險自2013年起與熱刺合作，現為熱刺的全球主要合作夥伴。友邦與熱刺合作締造社區足球培訓計劃，一起推廣健康生活，啟發亞洲社群積極參與體育運動，養成健康生活習慣。
特別版球衣慈善拍賣由2015/16賽季開始舉辦。每個賽季，熱刺球員會在其中一場主場比賽中，穿上印有來自一個友邦業務市場的指定慈善機構標誌的球衣參賽。賽後，球員會在球衣上親筆簽名並進行慈善拍賣，為相關慈善機構籌募款項。自計劃推出以來，活動已惠及中國内地、泰國、柬埔寨和菲律賓的慈善機構和社區。在2024/25 賽季，所得善款將首次撥捐至友邦慈善基金。
托定咸熱刺足球會執行董事兼俱樂部基金會受託人 Donna-Maria Cullen 表示：「我們很高興能夠繼續與AIA合作，於每個賽季為亞洲社區提供一個特別的機會推動公益慈善，並特別在我們與曼聯的比賽中將友邦慈善基金的優秀理念及工作呈現給世界各地數十億計的球迷觀眾。」
友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士表示：「我們很榮幸香港的友邦慈善基金能成為本賽季的受惠機構。這項慈善計劃讓我們與熱刺的合作夥伴關係更具影響力，不但推廣足球運動和健康生活方式，更積極支持香港青少年的發展，為社會培育未來的領袖人才。」
有意競得熱刺球員簽名球衣的人士，即日起至3月2日晚上11時59分 (GMT)，可到訪網站https://www.matchwornshirt.com/category/tottenham-hotspur參與競投，一起支持香港青少年實現夢想。
友邦慈善基金於1995年成立，是香港《稅務條例》第88條認可的慈善機構，致力透過不同的慈善活動，推動社會及經濟發展，為社會各界創造共享價值。基金重點栽培兒童及年青人，長遠承諾為香港培育更健康和更具生產力的人才資源，包括成立友邦獎學金，合共投放一億美元，在未來數十年每年資助100名入讀香港多間大學的本科生。
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過17,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
1 截至2024年9月30日
2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2024年9月30日)