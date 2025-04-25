友邦香港2024年勇奪9項市場第一 繼續領先保險業

新造保單數目連續十一年稱冠香港 - 2025年4月25日 - 友邦香港在最新公布的2024年全年香港長期保險業務臨時統計數字中，勇奪9項市場第一1，持續領先業界:
- 有效保單數目
- 新造保單數目（連續十一年稱冠2）
- 本地新造保單數目
- 非本地新造保單數目
- 非本地年化新保費3
- 財務策劃顧問團隊新造保單保費3
- 財務策劃顧問團隊年化新保費3
- 財務策劃顧問團隊銷售新保單數目
- 經紀團隊銷售新保單數目
友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「如此佳績，全賴客戶的信任，以及我們團隊上下一心的不懈努力。我們會繼續不斷追求，為客戶超越，堅持以客戶為中心，讓友邦香港持續成為客戶首選，幫助每個人實踐『健康長久好生活』。」
備註：
- 保險業監管局2024年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，以個人人壽、年金及個人人壽投資相連(類別A及C) 及其他個人業務 (類別B、D、E及F) 之新造直接業務及有效直接業務計算。「財務策劃顧問團隊」歸類爲香港保險業監管局分類中的「代理」。「經紀團隊」歸類爲香港保險業監管局分類中的「經紀」。
- 根據保險業監管局自2014年起發佈的香港長期保險業務的臨時統計數字：2014 - 2024全年的統計數字計算。
- 年化新保費為年度化首年保費100%及整付保費10%之總和。新造保單保費為年度化首年保費100%及整付保費100%之總和。
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
1 截至2024年12月31日
2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2024年12月31日)