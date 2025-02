史上最受歡迎男高音安德烈．波伽利首登銀河綜藝館

作為史上最受歡迎男高音,安德烈.波伽利的音樂風格橫跨意大利民謠、歌劇及流行樂,是世界上最具辨識度的聲音之一,曾被「天后」席琳‧狄翁稱讚其為「上帝美聲」。他取得的成就令人驚嘆,累積全球專輯銷量超過9,000萬張,串流播放量更是超過160億次,是史上最暢銷的古典音樂人。





安德烈.波伽利輝煌的職業生涯跨越了三十年,涵蓋了與眾多知名藝術家的合作以及為多國領導人演出,曾多次在世界著名地標前開唱。

安德烈.波伽利輝煌的職業生涯跨越了三十年,涵蓋了與眾多知名藝術家的合作以及為多國領導人演出。他的標誌性作品包括與莎拉‧布萊曼(Sarah Brightman)合唱《Con te partirò(Time To Say Goodbye)》,創下德國單曲榜連續 14周冠軍的紀錄;與席琳‧狄翁(Celine Dion)合作的《The Prayer》,以及《Vivo per lei》等眾多經典曲目。2020年,他在米蘭大教堂舉辦的「希望之歌」線上演唱會獲得全球關注,創下YouTube古典音樂直播最高觀看紀錄;他又參與 Lady Gaga「同一世界:團結在家」線上音樂會,與Lady Gaga、席琳‧狄翁、郎朗、約翰‧傳奇攜手獻唱壓軸,在人心低迷之時,透過網絡將愛、希望與力量傳遞給全球觀眾。