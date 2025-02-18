史上最受歡迎男高音安德烈．波伽利首登銀河綜藝館

澳門特別行政區 - 2025年2月18日 -古典流行雙棲的意大利跨界傳奇歌王安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）將於3月29日在澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館舉辦其澳門首個個人演唱會。此次演唱會由「澳門銀河™」榮譽呈獻，安德烈．波伽利作為首位登上銀河綜藝館舞台的男高音歌唱家，將演繹專屬定製歌單，「上帝美聲」暌違九年再饗亞洲歌迷，千載難逢，值得期待。

3月29日將會是一個難忘的夜晚，史上最受歡迎男高音安德烈．波伽利暌違九年後，再度在亞洲舉辦個人演唱會，並選址澳門文旅娛樂地標——銀河綜藝館獻唱。新年初始，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城頻頻釋放重磅演藝消息， 2025年會繼續提升演藝盛事的質量和多元化，加重國際化元素，以饗市民及遊客，令澳門作為國際大都市的「金名片」更加燦爛耀眼。

安德烈．波伽利無與倫比的聲音才華令他獲邀為四位美國總統、三位教宗和無數歐洲皇室獻唱。他曾站在埃及的金字塔、巴黎的艾菲爾鐵塔、紐約的自由女神像和米蘭大教堂等世界著名地標前開唱，也在2020年歐洲盃、2022北京冬奧等國際運動盛會上擔任表演嘉賓，更於2010年、2015年和2021年連續三次為世界博覽會擔綱開幕嘉賓。並多次與艾德·希蘭、珍妮佛·洛佩茲和克里斯蒂娜·阿奎萊拉等明星合作。2021年，波伽利受邀登台中央電視台春節聯歡晚會演出，祝願中意兩國人民友誼長存。

安德烈．波伽利的音樂風格橫跨意大利民謠、歌劇及流行樂，是世界上最具辨識度的聲音之一。

安德烈．波伽利輝煌的職業生涯跨越了三十年，涵蓋了與眾多知名藝術家的合作以及為多國領導人演出。他的標誌性作品包括與莎拉‧布萊曼（Sarah Brightman）合唱《Con te partirò（Time To Say Goodbye）》，創下德國單曲榜連續 14周冠軍的紀錄；與席琳‧狄翁（Celine Dion）合作的《The Prayer》，以及《Vivo per lei》等眾多經典曲目。2020年，他在米蘭大教堂舉辦的「希望之歌」線上演唱會獲得全球關注，創下YouTube古典音樂直播最高觀看紀錄；他又參與 Lady Gaga「同一世界：團結在家」線上音樂會，與Lady Gaga、席琳‧狄翁、郎朗、約翰‧傳奇攜手獻唱壓軸，在人心低迷之時，透過網絡將愛、希望與力量傳遞給全球觀眾。

安德烈．波伽利輝煌的職業生涯跨越了三十年，涵蓋了與眾多知名藝術家的合作以及為多國領導人演出，曾多次在世界著名地標前開唱。

作為史上最受歡迎男高音，安德烈．波伽利的音樂風格橫跨意大利民謠、歌劇及流行樂，是世界上最具辨識度的聲音之一，曾被「天后」席琳‧狄翁稱讚其為「上帝美聲」。他取得的成就令人驚嘆，累積全球專輯銷量超過9,000萬張，串流播放量更是超過160億次，是史上最暢銷的古典音樂人。

史上最受歡迎男高音——安德烈．波伽利將於3月29日在銀河綜藝館舉辦其澳門首個個人演唱會。

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