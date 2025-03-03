史詩傳奇《水舞間》 五月新章揭幕

澳門新濠天地再現一生必看的水上匯演

澳門 - 2025年3月3日 - 睽違數年，澳門新濠天地鴻篇之作《水舞間》即將以煥新姿態震撼回歸。這場被譽為一生必看的水上匯演將於2025年5月新章揭幕，以引人入勝的視覺奇觀與澎湃活力，再次點燃觀眾的感官想象，開啟一場前所未有的史詩級水上探險。新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍先生及 Peparini Studios 佩帕里尼工作室藝術總監 Giuliano Peparini 朱利亞諾‧佩帕里尼先生出席了位於新濠天地摩珀斯的新聞發佈會。在澳門特別行政區政府文化局文化創意產業促進廳廳長何鴻斌先生、澳門特別行政區政府旅遊局旅遊產品及活動廳廳長司徒琳麗女士、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣傳文化部副處長徐東杰先生的見證下，何猷龍先生宣布《水舞間》這一全球頂尖的水上匯演將於 5 月載譽歸來。這部驚世鉅作將透過其來自於超過 30 多個國家近 300 名的表演者與幕後人員，讓觀眾再次沉浸於其夢幻而震撼的水舞世界中。《水舞間》重要演員們還特地身著演出服飾，呈現了一場精彩絕倫的走秀表演。隨後，現場嘉賓更先睹為快步入劇院後台提前參與了幕後導賞，探索《水舞間》舞台背後的豐沛靈感活力。表示：「新濠作為全球領先的綜合旅遊休閒度假村營運商之一，一直以堅持不懈的熱忱提供世界級的酒店服務及娛樂體驗，創作出獨一無二的地標級娛樂項目，助力澳門的嶄新及優質旅遊業發展。這是令人振奮的一刻，萬眾期待的《水舞間》即將回歸新濠旗下的旗艦度假村新濠天地，我們很驕傲能夠為訪澳遊客帶來獨特超凡的世界級娛樂體驗，這對於助力我們度假村發展成為多日深度遊目的地及協力澳門特區政府鞏固澳門特別行政區作為世界旅遊休閒中心的定位非常重要。今天的喜訊進一步印證新濠致力為賓客呈獻多元娛樂體驗及精彩藝術文化節目的承諾，我們希望將這一承諾推廣至我們在中國澳門乃至全球的綜合度假村。重塑構思後的水上匯演將於5月以全新面貌揭幕，新濠非常期待與亞洲乃至全球的遊客分享《水舞間》這個一生必看的水上匯演，深信《水舞間》這部史無前例的鉅作，將成為全球娛樂的典範。」《水舞間》是新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍先生的心血結晶，這部耗資超過20億人民幣、以水為主題的頂尖水上匯演，自2010年9月首次亮相以來共公演近4,000場，吸引無數來自世界各地的觀眾前來觀演，並廣獲讚譽。《水舞間》以開創性的表演藝術、以及突破極限的肢體語言，打造了令人嘆為觀止的視覺效果。故事情節圍繞浪漫愛情展開，以深刻情感觸動觀眾內心。此外，劇場的設計亦獨具特色，以洋溢活力與魅力的氛圍，將觀眾引領進入一個突破想象的水上世界。在270度環形劇院、前沿科技水池舞台、水壓升降台與精密燈光音響系統的加持下，每場演出都彷彿一場流動幻境，令《水舞間》得以打破並重新定義「匯演」的極限，再現充滿無限可能的、沉浸式的水上藝境。重新構思的《水舞間》由 Peparini Studios 佩帕里尼工作室藝術總監 Giuliano Peparini 朱利亞諾‧佩帕里尼先生親自操刀，並由 Our Legacy Creations 團隊進行製作。在 Giuliano Peparini 朱利亞諾‧佩帕里尼的帶領下，《水舞間》延續原有的精彩內涵之餘，將以更貼合當下藝術語境的敘事形式煥新登場——融入豐富的場景內容和前沿的舞台特效技術，增強表演的視覺衝擊力與沉浸感，巧妙結合雜技、舞蹈、特技與戲劇表演，呈現無與倫比的視覺藝術盛宴。《水舞間》的回歸將進一步完善新濠天地現有的藝術版圖，推動澳門特別行政區藝術文化的發展和繁榮。全新《水舞間》將於2025年5月新章揭幕，誠邀全球觀眾蒞臨澳門新濠天地水舞間劇院，領略史詩傳奇風采。門票將於2025年3月10日正式開售，敬請期待。