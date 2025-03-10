香港 - 2025年3月7日 -二零二五年二月十六日，啓思中學、啓思小學及啓思小學附屬幼稚園舉辦了一場意義非凡的周年慶典活動——啓思中、小、幼三連校校慶慈善步行籌款。這次活動是為了慶祝啓思小學及啓思小學附屬幼稚園成立四十周年，以及啓思中學成立二十周年的重要里程碑。



啓思中、小、幼三連校攜手慈善步行，共慶40與20周年輝煌

此次步行活動是2025-2026年一系列周年慶祝活動的第一個項目。這不僅是對啓思學校多年來在教育領域辛勤耕耘、取得豐碩成果的歷程的盛大慶祝，更是三校攜手實踐社會責任、回饋社區的美好見證。活動所籌集的善款將捐贈給"香港公益金"，這是一個非政府、非牟利的慈善組織，致力幫助有需要的人士，每年為超過250萬人提供了援助。 當天整個活動一共籌得港幣213,085元之善款。



在活動當天，超過800名包括校董會成員、學生、家長、舊生，齊聚在位於中國香港將軍澳的中學校園，活動的早晨以學生主導的遊戲攤位和拍照活動開始，為校園增添了不少的歡樂氣氛。三所學校的年輕領袖熱情地接待來賓和各學生和家庭成員，為啟動儀式和慈善步行活動奠定了快樂和活力的基調。



此次活動提供了兩條充滿美麗景色的步行路線：一條是適合有年幼孩子的2.5公里短途路線，另一條是對熱愛步行的參加者更具挑戰性的5公里路線。這兩條路線蜿蜒穿過將軍澳最美麗的景點—— 從學校校園沿著步行道到達將軍澳海濱公園及跨灣大橋，在途中提供了壯觀的景色。



在開幕典禮中，校慶委員會主席方域校監表示："自1985年啓思小學及啓思小學附屬幼稚園成立以及2006年啓思中學成立以來，我們已為學生從幼稚園到中學階段建立了一條高質素且具連貫性的教育途徑，整個中、小、幼連效體系一直致力於為學生提供了一個充滿關愛和積極學習的學校氛圍，學術成就與正面品格培並駕齊驅。



將校慶與慈善活動互相結合的初衷，源於三所成員學校的核心教育理念。學校不僅非常重視培養學生的學術能力和終身對學習的熱愛，更重視加強學生們的自信、 堅毅品格和個人素質，從而為他們準備好迎接未來的機遇，為我們快速變化和充滿挑戰的世界作出貢獻。



啓思中、小、幼三連校資料要點

三所學校 * 一個理念 * 一個連續體



