啓新書院榮獲大灣區教育卓越獎

香港 - 2025年2月28日 - 啓新書院（Renaissance College Hong Kong）很高興宣布我們的學習科技中心 Red Door Centre 和圖書館均得到大灣區教育卓越獎的認可。我們榮獲「EdTech Program K-12」類別的評審團大獎，並入圍「EdTech Program - Primary」和「School Library」類別的決賽。
這個獎項是對啓新書院創新的STEM教育的認可。Red Door Centre 幫助學校整合先進的技術項目，讓學生探索、實驗並將創意轉化爲現實。通過機器人技術、電影製作、以創客爲中心的學習以及利用綠幕技術進行視覺內容創作等實踐活動，學生能夠以實用且有趣的方式應用他們的知識。這種教學方式培養了批判性思維、創造力及合作能力——這些都是21世紀成功所必備的核心技能。
啓新書院致力於培養學生對閱讀的熱愛和創造性思考，這承諾也通過圖書館在「School Library」類別中的入圍資格得到了認可。圖書館是一個充滿活力的學習空間，提供豐富的資源，幫助學生在學術與個人成長方面取得進步。
啓新書院學習科技副校長 Mr. Stu Lowe 表示：「我們對這成就感到無比自豪。這些獎項展示了學習科技團隊和圖書館團隊的傑出工作。啓新書院致力於利用科技提升全校的教與學。這些獎項的認可是對我們創新精神的極大肯定。」
以下幾位團隊成員功不可沒：
- Ms. Ness Matthews, 小學學習科技教練
- Mr. Sze Lok Kai, 學習科技助教
- Mr. Stu Lowe, 學習科技副校長
- Mr. James Sandford, 中學學習科技教練
- Mr. Jœrgen Mortsensen, 學習科技教練
- Ms. Kim Wells, 圖書館統籌
- Ms. Melissa Cooper, 圖書館老師
- Ms. Shirley Chan, 圖書館老師
https://rchk.esf.edu.hk/
https://www.linkedin.com/school/renaissance-college-hong-kong/
https://x.com/RCHKschool
https://www.facebook.com/RenaissanceCollegeHK
https://www.instagram.com/rchkschool/
關於香港英基啓新書院（RCHK）
啓新書院由英基學校協會（English Schools Foundation，ESF）於2006年創立，是一所以學生爲中心的獨立學校，爲本地及外籍社群提供服務。學校提供四個國際文憑課程（IB）項目（PYP、MYP、DP、CP），爲5至18歲的學生提供一條龍教育。超過2000名學生來自40多個不同的國家和地區，學校以其多元化的社區氛圍爲傲，並以英語爲教學語言。
學生受益於豐富的課外教育（EOTC）及創造、行動與服務（CAS）項目，促成了現實世界學習與社區參與。學校的 Red Door Centre 是一個先進的技術樞紐，爲學生提供1:1設備（1至3年級使用 iPads，4至13年級使用 MacBooks）、自動機器設備及現代化的創客設施，將科技融入課程之中。
學生的身心健康對我們至關重要，學校提供多種方式及渠道確保每位學生都能受到關注與支持。此外，學校還爲有志追求卓越的中學生提供獎學金，並通過「青年賦能計劃」（Youth Empowerment Scheme）提供經濟資助，促進社群多樣性。