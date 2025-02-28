啓新書院榮獲大灣區教育卓越獎

香港 - 2025年2月28日 - 啓新書院（Renaissance College Hong Kong）很高興宣布我們的學習科技中心 Red Door Centre 和圖書館均得到大灣區教育卓越獎的認可。我們榮獲「EdTech Program K-12」類別的評審團大獎，並入圍「EdTech Program - Primary」和「School Library」類別的決賽。



這個獎項是對啓新書院創新的STEM教育的認可。Red Door Centre 幫助學校整合先進的技術項目，讓學生探索、實驗並將創意轉化爲現實。通過機器人技術、電影製作、以創客爲中心的學習以及利用綠幕技術進行視覺內容創作等實踐活動，學生能夠以實用且有趣的方式應用他們的知識。這種教學方式培養了批判性思維、創造力及合作能力——這些都是21世紀成功所必備的核心技能。



啓新書院致力於培養學生對閱讀的熱愛和創造性思考，這承諾也通過圖書館在「School Library」類別中的入圍資格得到了認可。圖書館是一個充滿活力的學習空間，提供豐富的資源，幫助學生在學術與個人成長方面取得進步。



啓新書院學習科技副校長 Mr. Stu Lowe 表示：「我們對這成就感到無比自豪。這些獎項展示了學習科技團隊和圖書館團隊的傑出工作。啓新書院致力於利用科技提升全校的教與學。這些獎項的認可是對我們創新精神的極大肯定。」



以下幾位團隊成員功不可沒：

