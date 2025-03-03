啟德體育園揭幕 獨特創新設計樹立新標竿

香港 - 2025年3月3日 - 啟德體育園於2025年3月1日正式開幕，成為香港最大型綜合體育及娛樂新地標。項目在工程和建築領域展現了卓越的創新設計，為業界樹立新標竿。





作為一體設計工程顧問，奧雅納為啟德體育園量身打造設計方案，以契合香港獨特的城市環境及多元的社區需求，為觀眾和遊客帶來全新體驗。



「啟德體育園是奧雅納追求創新、卓越及致力可持續發展的最佳實證。我們非常榮幸能為香港建設這一新地標，以促進社區體育發展，吸引更多國際盛事來港舉行。」



- 奧雅納東亞區主席郭家耀



獨一無二的世界級場地



啟德主場館是整個園區的核心設施，以「東方之珠」為設計概念，可容納50,000名觀眾。為應對香港的亞熱帶氣候，主場館配備開合式上蓋和靈活的草坪系統，確保在任何天氣情況下都能舉辦各類大型體育賽事和文娛活動。



這座巨型開合式上蓋重達4,800噸，採用近似專為重型鐵路設計的先進系統，運作時幾乎無聲，約30分鐘完成開啟或閉合。上蓋由四組鋼桁架支撐，跨度介於150米到180米之間，整個結構以四個隱藏在座位後的大型支柱承托，讓每位觀眾都能享有無遮擋的視野。



工程團隊亦利用建築訊息模擬（BIM）技術優化結構設計，確保建築可行性及減少鋼用量。



啟德體育園毗鄰住宅區，為減少對週邊居民的影響，主場館的開合式上蓋配有隔音層及重型覆層板，符合嚴格的隔音標準，令主場館成為全球隔音功能最卓越的體育設施之一。



舒適、優質的觀眾體驗



主場館空調系統採用創新的「碗狀式製冷」方法，場內每個座位下方均設有獨立空調出風口，為觀眾身處的空間局部製冷，而無需冷卻整個場館的大型空間，提升觀眾舒適度的同時提高能源效率。



奧雅納結構與機電工程師在設計及施工過程中緊密協調，大量應用預製組件和機電裝備合成法（MiMEP）技術，在功能性與可持續發展方面訂立高標準。



無縫連接，便捷暢達



啟德體育園的設計以人為本，主場館入口設於平台層，與園區內其他行人通道無縫銜接，確保市民和遊客能安全便捷地前往主場館，無需越過車行道路。園區內的設施和戶外休憩空間透過精心設計的路徑和人行道相互連接，進一步提升遊客體驗。



奧雅納為啟德體育園提供全方位工程服務，還包括可容納10,000名觀眾的啟德體藝館、設有5,000個座位的青年運動場，以及多個餐飲零售設施及戶外休閒空間。



「奧雅納跨學科工程團隊與客戶和合作夥伴緊密合作，克服諸多工程技術挑戰，將啟德體育園從藍圖變為現實，成功創造了一個世界級的場館，一個充滿活力的城市中心。」



- 奧雅納啟德體育園項目總監林志強



奧雅納與香港文化體育及旅遊局、啟德體育園有限公司、協興工程、博普樂思（Populous）建築事務所、關善明建築師事務所和雅博奧頓國際設計有限公司緊密合作，服務範圍涵蓋土木、結構、岩土、機電工程，以及交通、消防工程、幕牆、聲學、影音、體育照明、先進數字技術、安防和可持續設計。