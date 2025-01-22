嘉泓物流新設包機服務 賦能中國與意大利空運往來連繫

香港 - 2025年1月22日 - 嘉泓國際快遞（CN Express），作為CARGO嘉宏集團旗下港交所上市公司嘉泓物流國際控股有限公司的附屬公司，正式首次開通了來往中國湖北鄂州及意大利米蘭的定期包機運輸航線，首航儀式在2025年1月19日下午舉行。





鄂州正迅速成為中國航空貨運的樞紐，東至上海，西至成都，北至西安，南至長沙，覆蓋龐大的航空貨運貨源。





意大利多年來一直是嘉泓物流主要的航空貨運站點，包括為意大利許多的知名品牌，從中國空運進口大量的紡織服裝等。





意大利和歐洲是中國的主要市場。往返米蘭的進口和出口航空貨運服務，將在包括法國、瑞士和德國在內的歐洲擁有一個龐大的貨運貨源。





新開通的包機航線每週將提供3班往返鄂州及米蘭的包機運輸服務，以滿足這兩塊區域間的貿易需要。在此推動下，嘉泓國際快遞與武漢金控長貿集團有限公司和湖北國際物流機場有限公司，這兩家中國湖北省的主要企業達成了戰略合作夥伴關係，三者間合作的業務範圍會涵蓋凍品、高科技電子産品、一般商品（B2B和B2C）、工業品、礦産和穀物等。





我們相信，開通往返米蘭航線只是第一步，未來幾年，嘉泓國際快遞將會開拓更多往來其他地區，特別是到英國、伊比利亞、中東和非洲等航線服務。





嘉泓物流創辦人、主席劉石佑先生表示：「我們非常榮幸能夠與武漢金控及湖北國際物流合作，共同促進中國中部與歐盟意大利間的航空貨運服務。鄂州機場的專業服務值得稱讚，在啟航之日，我們親睹了鄂州花湖機場高效的處理能力，在3個小時內完成清關、裝載貨物到起飛等各個環節。鄂州機場的效率和服務將受到在西歐擁有大量B2C業務的中國電子商務運營商的歡迎。意大利米蘭的馬爾彭薩機場也實現了類似的效率。在CARGO嘉宏集團母公司迪拜環球港務集團（DP World）的支持下，嘉泓國際快遞會運營好這條新的鄂州-米蘭空中走廊，我們將看到中國和意大利之間的雙向貿易的跨越發展。我們也將與合作夥伴開始規劃其他航線，從而將鄂州打造成為全國主要的航空貨運樞紐。」



