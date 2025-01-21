嘉泓物流開設往返中國鄂州及意大利米蘭恆常包機服務

香港 - 2025年1月21日 - 國際知名的物流解決方案供應商 – 嘉泓物流國際控股有限公司（「嘉泓物流」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱 「本集團」，股份代號：2130）欣然宣布，在1月19日開通來往中國湖北鄂州及意大利米蘭的恆常國際包機運輸航線，為兩地企業進出口貿易提供更優質物流服務，同時標誌著「嘉泓國際快遞」包機運輸解決方案的另一里程碑。



「鄂州 – 米蘭」航線首班航班由格魯吉亞吉奧航空旗下波音767貨機執飛。 嘉泓物流及嘉宏集團創辦人、主席兼執行董事劉石佑先生、武漢金控副總經理兼長江國貿總經理及副董事長方萌先生及 花湖供應鏈董事長游俊先生出席1月19日於鄂州花湖國際機場舉行的啟航儀式。

新開通的包機航線是本集團與武漢金控長貿集團有限公司（「武漢金控」）和湖北國際物流機場有限公司（「湖北國際物流」） 三方戰略合作的重要一環。根據協議，本集團將會運用自身的空運網絡資源，每周提供2至3班往返鄂州及米蘭的包機運輸服務，服務對象包括中國知名電商平台及多家大型企業，涵蓋電商、高科技電子產品、工業品、高端及輕奢服裝、紅酒等多個領域，藉此推動兩地經貿往來，並協助致力拓展海外業務的企業降本增效，提升競爭力。在「鄂州 – 米蘭」航線的基礎上，本集團會與合作方將服務範圍逐步延伸至其他歐洲國家以及中東及非洲地區，長遠會在上述國家及地區建立聯合倉庫，匯聚各地優質產品，促進鄂州與各地的往來。



嘉泓物流的主席兼執行董事劉石佑先生表示：「我們非常榮幸今次能夠與武漢金控及湖北國際物流合作，共同促進鄂州的對外交流，並搭建多產業、多地域的業務生態，為社會各方帶來裨益。受惠優越的地理位置，鄂州已成為中國電商及物流行業樞紐。在啟航的大日子，我們親睹了鄂州花湖機場高效的處理能力，在短時間內完成清關、裝載貨物到起飛等各個環節。我們深信，開通往返米蘭航線只是第一步，往後在合作方支援下，嘉泓物流將會開拓更多往來鄂州及其他地區，特別是中東及非洲的航線。屆時，本集團有望發揮與母公司的協同效應，為企業提供更具競爭力及高效的物流解決方案，並快速拓展我們在中東及非洲地區的業務版圖。」







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