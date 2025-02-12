台北，台灣 - 2025年2月12日 - 國際時尚偶像及歌手李毓芬（Tia Lee）近日登上《ELLE》新加坡封面，以藝人、變革者及女性賦權倡導者的身份，分享她的音樂旅程與個人成長。在專訪中，她特別感謝全球粉絲對〈Goodbye Princess〉的支持，使這首歌在YouTube上累積高達1.74億次觀看，締造驚人紀錄。



國際時尚偶像李毓芬登上《ELLE》新加坡封面 暢談音樂、女性力量與時尚

回顧自己的藝術發展，李毓芬坦言自己並非一開始就決定進入音樂產業。最初以模特兒為職志，卻在參與歌唱比賽後逐漸燃起對音樂的熱愛，儘管當時面臨不少挑戰，但她選擇迎難而上。在音樂的道路上，她不斷精進自己，每天上舞蹈課、練習聲樂、創作歌詞，甚至學習英語來提升表達能力，投入大量心力磨練藝術才華。



〈Goodbye Princess〉背後的故事



李毓芬形容〈Goodbye Princess〉是一首極具個人色彩的歌曲，象徵著她的蛻變與堅韌。「這首歌代表我的過去與現在，也象徵著我勇敢踏向未來的一大步。歷經一段沉澱後回歸樂壇，對我而言，就像是一場全新的開始。我現在對自己的目標更加清晰，也有了更大的勇氣前行。」



她進一步分享了歌曲所傳遞的理念，特別是對社會標籤與女性賦權的省思。「身為女性，我們經常面對來自外界的壓力與批評。但我深刻體會到，透過內在力量與彼此支持，我們可以超越這些束縛。這個領悟，也成為〈Goodbye Princess〉的核心精神。」



除了透過音樂傳遞女性力量，李毓芬更積極推動#EmpowerHer 計畫，致力於為女性創造機會、提升自信並推動職業發展。「我一直希望能利用自己的影響力，鼓勵女性彼此扶持、發掘自身價值。無論是透過 #EmpowerHer 運動，還是其他公益行動，我都希望能帶來真正的改變。」



時尚：展現自我態度的最佳方式



除了音樂，李毓芬對 時尚 也抱持極大的熱忱。「時尚與音樂一樣，能夠突破界限，連結不同文化背景的人。它是一種強大的自我表達方式，能夠呈現一個人的價值觀與個性。我認為時尚並不僅限於任何性別，而是每個人都能透過服裝展現自信，甚至影響潮流、改變世界。」



隨著自身的成長與蛻變，李毓芬希望能鼓舞更多年輕女性，勇敢擁抱真實的自己，打破社會框架，無懼地追尋夢想。「賦權的第一步，就是相信自己。如果我的故事能啟發哪怕是一個人去勇敢追夢，那對我而言，就是最有意義的事。」



過去一年間，除了登上《ELLE》新加坡封面，李毓芬也曾登上 《Vogue》、《Marie Claire》、《Harper's Bazaar》、《Rollercoaster》、《Flaunt Magazine》、《ICON》、《tmrw》與《Grazia》 等全球頂尖時尚雜誌，展現她在時尚界與音樂領域的強大影響力。



以下國際頂級品牌與李毓芬共同亮相於最新的《ELLE》新加坡時尚封面：Sacai、Bottega Veneta、FENDI、Versace、Gucci、Louis Vuitton、LOEWE。



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Elle Singapore Digital Cover: https://www.instagram.com/reel/DF7M9nLyLQW/?igsh=dWc3cjFldHl3OHlp

Elle Singapore Cover Story: https://elle.com.sg/life-culture/tia-lee-digital-cover-february-2025/



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