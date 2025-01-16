基滙資本成功收購雅吉利資產管理顧問股份有限公司45% 的股權

東京／香港 - 2025年1月16日 - 房地產私募基金管理公司基滙資本今日宣佈收購雅吉利資產管理顧問股份有限公司（Agility Asset Advisers Inc.；雅吉利資產管理顧問）45% 的股權。這次與雅吉利資產管理顧問股份有限公司的戰略合作進一步提升了基滙資本在日本房地產市場的企業形象和聲譽，增强了其發掘投資項目和資產管理能力，並為公司開辟了新的途徑以獲取成本較低的日本資本及長期資金。
雅吉利資產管理顧問股份有限公司成立於2005年，為Agility Holdings Inc.（AH）的全資子公司，自2016年1月起成為新加坡輝立資本集團（輝立資本）的重要一員。多年來，雅吉利資產管理在為機構投資者管理日本國內房地產方面打下了堅實的基礎。
根據合作協議，基滙資本的附屬公司與輝立資本的關聯公司各持有雅吉利資產管理顧問股份有限公司45% 的股權。其餘10% 由Mutual Links Corporation（ML）持有，雅吉利資產管理的創始總裁海保欣司先生為該公司的控股股東。重組後的所有股權結構體現了輝立資本和基滙資本在發展戰略上的一致性及共同願景，以促進創新並加速增長。
海保欣司先生將繼續擔任雅吉利資產管理的總裁，以確保公司管理層的連貫性和穩定性，為這個新的合作篇章揭開序幕。
基滙資本董事總經理、投資部合夥人及日本地區主管盧洛琳表示：「我們對是次合作帶來的可能性感到振奮。通過與雅吉利資產管理顧問股份有限公司合作，我們有信心能夠透過重新設計及重新定位未能充分發揮商機之房地產項目，進一步推動業務的增長，開拓如房地產投資信託（REIT）等新機遇，並為我們在日本乃至全球的投資者創造更多價值。」
這一戰略聯盟展現了基滙資本不斷致力於深化日本市場，並為全球投資者提供創新的房地產投資解決方案。與雅吉利資產管理顧問股份有限公司合作，將使基滙資本在日本市場實現戰略性的顯著擴張，進一步鞏固其在該地區房地產行業中的地位。
關於基滙資本
基滙資本是一家具有獨特定位的私募基金管理公司，專注於亞太區房地產市場及全球其他高進入門檻市場的投資。專長於透過重新設計及重新定位，為未能充分發揮商機之房地產項目帶入戰略增值。基滙資本投資範圍橫跨住宅開發、寫字樓、商場、服務型公寓、酒店、物流倉儲及互聯網數據中心（IDC）等不同的房地產類別。
基滙資本自2005年成立以來已募集七支以亞太區為目標的綜合型房地產私募基金，同時還在美國管理增值型／機會型基金、一支亞太酒店基金、一支歐洲酒店基金，一支成長型股權基金，並在全球提供信貸投資及獨立賬戶直接投資服務。
2005年以來截至2024年第三季，基滙資本募集股本已達229億美元，旗下管理資產金額超過358億美元。
關於輝立資本集團
自1975年作為股票經紀公司成立以來，輝立資本已發展成為一家整合式的亞洲金融機構，業務覆蓋全球範圍，為個人投資者客戶、高淨值個人客戶、家族辦公室以及企業和機構客戶提供全面優質且創新的服務。
輝立資本提供一系列全面的金融產品和服務，其中包括證券、期貨、外匯、債券、貴金屬和商品的經紀、單位信託、差價合約、交易所買賣基金；基金管理、管理賬戶、保險規劃、定期儲蓄計劃、投資研究、股權融資和房地產諮詢。同時，輝立資本亦為機構提供企業融資和諮詢服務以及信息技術解決方案。
時至今日，公司總部設在新加坡，並於15個國家的金融中心營運，包括澳洲、柬埔寨、中國（包含香港特別行政區）、印度、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、西班牙、泰國、土耳其、英國、阿拉伯聯合酋長國、美國和越南，為超過100萬客戶提供服務，資產管理總額逾500億美元。