基滙資本成功收購雅吉利資產管理顧問股份有限公司45% 的股權

東京／香港 - 2025年1月16日 - 房地產私募基金管理公司基滙資本今日宣佈收購雅吉利資產管理顧問股份有限公司（Agility Asset Advisers Inc.；雅吉利資產管理顧問）45% 的股權。這次與雅吉利資產管理顧問股份有限公司的戰略合作進一步提升了基滙資本在日本房地產市場的企業形象和聲譽，增强了其發掘投資項目和資產管理能力，並為公司開辟了新的途徑以獲取成本較低的日本資本及長期資金。



雅吉利資產管理顧問股份有限公司成立於2005年，為Agility Holdings Inc.（AH）的全資子公司，自2016年1月起成為新加坡輝立資本集團（輝立資本）的重要一員。多年來，雅吉利資產管理在為機構投資者管理日本國內房地產方面打下了堅實的基礎。



根據合作協議，基滙資本的附屬公司與輝立資本的關聯公司各持有雅吉利資產管理顧問股份有限公司45% 的股權。其餘10% 由Mutual Links Corporation（ML）持有，雅吉利資產管理的創始總裁海保欣司先生為該公司的控股股東。重組後的所有股權結構體現了輝立資本和基滙資本在發展戰略上的一致性及共同願景，以促進創新並加速增長。



海保欣司先生將繼續擔任雅吉利資產管理的總裁，以確保公司管理層的連貫性和穩定性，為這個新的合作篇章揭開序幕。



基滙資本董事總經理、投資部合夥人及日本地區主管盧洛琳表示：「我們對是次合作帶來的可能性感到振奮。通過與雅吉利資產管理顧問股份有限公司合作，我們有信心能夠透過重新設計及重新定位未能充分發揮商機之房地產項目，進一步推動業務的增長，開拓如房地產投資信託（REIT）等新機遇，並為我們在日本乃至全球的投資者創造更多價值。」



這一戰略聯盟展現了基滙資本不斷致力於深化日本市場，並為全球投資者提供創新的房地產投資解決方案。與雅吉利資產管理顧問股份有限公司合作，將使基滙資本在日本市場實現戰略性的顯著擴張，進一步鞏固其在該地區房地產行業中的地位。

