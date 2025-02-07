基滙資本與Patience Capital Group完成收購東京銀座中心地標購物中心

東京, 日本 - 2025年2月7日 - 房地産私募基金管理公司基滙資本今日宣布，通過旗下管理基金及共同投資，與Patience Capital Group（PCG）携手組建合資平台，成功收購位於日本東京銀座五丁目的標志性零售資産「東急PLAZA銀座」。基滙資本持有該合資平台91%的股份，PCG持有9%的股份。



東急PLAZA銀座

東急PLAZA銀座於2016年竣工，坐落於銀座中心的黃金地段，總建築面積達15,153坪（約50,093平方米）。項目直通銀座站，較短步行即可抵達JR有樂町站。該商場處於東京最負盛名的購物區之一的核心位置，周邊雲集衆多奢侈品牌旗艦店、知名百貨公司以及高端酒店。作爲銀座規模最大且稀有的零售設施之一，該項目四面臨街，佔地面積逾1,139坪。其得天獨厚的地理位置，展現了卓越的交通便利性和地段價值。



在旅客數目日益增長以及日元貶值的推動下，奢侈品消費需求不斷提升，東京零售銷售額持續增長。此外，日本國內消費在薪資增長的帶動下也有望進一步改善。日本政府計劃將毗鄰項目的東京高速KK綫改造爲綠色步行道「東京空中走廊」（Tokyo Sky Corridor），預計於2029年部分開放，届時將進一步提升東急PLAZA銀座作爲核心地段資産的便捷性和增值潜力。



基滙資本投資部董事總經理、合夥人及日本地區主管盧洛琳表示：「我們非常高興能收購這座東京銀座的標志性零售資産。此次與Patience Capital Group的合作所帶來的協同效應，使我們能够最大化這一地標資産的價值。借助Patience Capital Group獲取市場獨特機遇的能力，以及基滙資本在商業零售領域的豐富經驗，我們有信心將這座購物中心轉型爲頂級零售目的地。隨著日本零售市場受宏觀經濟基本面支持而持續改善，現在正是投資的理想時機。」



基滙資本資産管理部董事總經理、合夥人羅璟禧補充道：「基滙資本將憑藉在零售增值戰略方面的豐富經驗，全面負責該資産的管理和租賃策略。我們的商業計劃是將該購物中心升級爲充滿活力、煥然一新的零售目的地，並打造全新的租戶組合和連貫的主題概念。」



Patience Capital Group創辦人兼首席執行官Ken Chan表示：「我們對與基滙資本的合作感到興奮。PCG在日本的廣泛關係網使我們能夠獲得獨特的場外機會，這對我們獲取並完成是次交易至關重要。基於日本零售市場需求的韌性，叠加基滙資本在零售方面的經驗以及PCG與品牌合作打造理想租戶組合的往績，我們期待利用我們的綜合優勢，釋放這一卓越資產的潛力。」