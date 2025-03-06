大專生追夢不再受限　uFinance 學生貸款新選擇

香港 - 2025年3月6日 - 大專生總渴望在求學時勇敢追夢——無論是出國Exchange、探索新技能，還是透過創業獲得人生第一桶金。然而，許多學生因資金短缺，又不想增加家人負擔，只能在夢想與現實間掙扎。為解決大專生經濟壓力的煩惱，uFinance大專生貸款平台提供學生貸款服務，讓借貸變得簡單又無憂。uFinance的大專生貸款有別於傳統銀行及財務機構，將學生私隱放在首位，提供無憂慮的貸款計劃。若大學生在繳付學費時遇到困難，更可申請大學生專屬學費貸款，享受全港首創的「最低利息保證」，輕鬆應對財務需求。



uFinance 保障私隱，「學生貸款」紀錄絕對保密



不少大專生擔心申請大專生貸款時，個人資料會外洩。uFinance深知學生需求，在過去超過2萬宗學生貸款申請中，承諾絕不向學校或第三方透露申請人資料及貸款紀錄。除特殊情況外，uFinance不會寄送信件，所有聯繫均透過電話進行，確保學生借貸過程保密，讓大專生無後顧之憂。



「學生借錢」無需尷尬， uFinance 全程網上申請



對於首次接觸學生貸款的大專生來說，「借錢」可能令人難以啟齒，甚至因繁瑣程序望而卻步，錯失追夢機會。uFinance的香港學生貸款打破傳統，全程網上辦理，申請大專生貸款毋須露面，只需填寫線上申請表格並上傳所需文件，即可完成學生貸款初步申請。客戶服務團隊僅透過電話聯繫，處理貸款批核與身份認證。成功申請後，學生可選擇網上簽約及過數，快速解決資金問題，讓貸款變得輕鬆便捷。



「學費貸款」 真低息，首推「最低利息保證」



申請政府資助如Grant Loan或Non Means時，大學生常因程序繁複，無法及時獲得資助，錯過學費繳交期限，甚至需支付罰款。為解決這一難題，uFinance推出大學生專屬學費貸款，申請成功後，款項直接存入學校帳戶，無需輾轉經手，助學生快速繳費。此學費貸款特設全港首推「最低利息保證」，提供市場最低實際年利率6%，每學期最高可貸$21,050，分6至48個月靈活還款。學生獲政府資助後，可隨時清還餘額，無需額外手續費，讓貸款更具彈性。



大專生資訊貸款平台 －讓學生提早裝備自己面對社會挑戰



除了為學生解決在學時的經濟負擔，uFinance希望學生可以在平台上獲得更多對他們人生規劃有幫助的資訊，如實習就業空缺、生活百科及理財資訊。uFinance希望學生可以藉著平台提供的資訊在投身社會前能好好裝備好自己，迎接未來的挑戰。此外，uFinance亦會與不同商業機構合作，為學生提供專屬優惠，讓大專學生可以在求學過程可以養成理財習慣。











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