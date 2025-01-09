大新銀行與中小企聯合會攜手助中小企加深認識同實踐ESG 參與《SME ESG 約章》2024中小企認同有助增強品牌形象拓商機

香港 - 2025年1月9日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）與香港中小型企業聯合會（「中小企聯合會」）攜手推出《SME ESG 約章》2024（「《約章》」）成效顯著，近九成參與《約章》的中小企認同他們的品牌形象得以增強。大新銀行及中小企聯合會決定在未來繼續合作推出《SME ESG 約章》2025，鼓勵更多中小企提升環境、社會和管治 （ESG），加速可持續經濟轉型。



中小企聯合會在去年12月及1月通過問卷調查了302家中小企的營運挑戰及對ESG的認識和實踐狀況。調查結果顯示，中小企於過去一年面對的挑戰，最主要為成本上升（57.7%）；其餘為競爭加劇（46.5%）、顧客流失（42.3%）及人手不足（36.6%）。77%中小企認為ESG實踐是「非常重要」及「重要」，85.2%受訪企業會及有興趣參與《SME ESG約章》。



大新銀行去年首次與中小企聯合會合作推出《SME ESG 約章》2024，反應非常理想，合共有35家中小企參與，其中26家獲得提供免費獨立評核及認證。參與《約章》的中小企認為有助它們加深了解ESG，獲取認證既改善它們的企業形象，同時有助增加商機。



大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐指出：「大新銀行一直努力支持中小企發展及尋覓商機。由氣候變化問題衍生的ESG大趨勢看似遙不可及，但其實正帶動着可持續經濟的發展，同時為企業帶來挑戰及潛在機遇。大新銀行希望推動業界及不同持份者參與，協助更多中小企作出可持續經濟轉型，並增強自身競爭力，及早抓緊新機遇及發展動力。本行與香港中小型企業聯合會推出的《SME ESG約章》2024為中小企提供近距離的培訓和協助，我們在2025年將繼續攜手優化ESG約章，通過擴展活動範疇，令香港更多中小企能夠受惠。」



大新銀行及中小企聯合會全方位支援參加《SME ESG 約章》2024的中小企，包括宣傳、工作坊、技術諮詢、審核認證、公眾教育及企業聯繫等。大新銀行將向成功加入《SME ESG 約章》2024的中小企提供高達1,400港元的開戶費獎賞，並計劃於年内推出不同產品和服務優惠，以鼓勵實踐ESG為目標的客戶。



香港中小型企業聯合會會長郭志華先生指出：「可持續經濟轉型是全球發展的大趨勢，中小企聯合會致力鼓勵更多中小企業參與《SME ESG 約章》，落實我們的長期目標讓愈來愈多中小企了解認識和實踐ESG的重要性，把ESG元素融入營運架構及管治機制，配合內地和香港的長遠發展需要。」



中小企聯合會去年完成的中小企問卷調查有關ESG的結果顯示，88.9%參與《約章》的中小企認同他們的品牌形象得以增強，獲得認證費用贊助（72.2%）及專業指導（50%）。



62%受訪中小企已開始實施與ESG相關的措施，在已實施的範疇中，最多中小企已開始投入社會責任（95.5%），其次是環境保護（93.2%）及公司管治（86.4%）。84.1%的中小企認同，良好的ESG實踐能增強顧客信任，以及建立正面品牌形象。54.5%的中小企認為，實施ESG措施有助於進入大型企業的供應商名單，從而獲得更多商機。同樣54.5%的中小企認為通過節省電力、水和廢棄物的管理成本，能有效降低運營開支。



77%中小企認為ESG實踐是「非常重要」及「重要」，61.5%中小企認為，實踐ESG能吸引投資者；46.2%認為能通過環保措施降低營運成本；46.2%認為能夠提升員工歸屬感及士氣； 30.8%認為實踐ESG改善了自身的運營管理系統及30.8%認為能增強客戶的忠誠度及信任。



根據調查，85.2%受訪企業會及有興趣參與《SME ESG約章》；而尚未實施ESG相關措施的原因，人力資源不足（48.1%）為最主要因素，其次為資金不足（40.7%），資金流緊張使得中小企無法投入必要的資源來實施ESG措施。



《SME ESG 約章》2024 計劃是非牟利活動，參考香港聯合交易所上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告指引》部分適用於中小企的要求作為評估框架，參加企業經過審核後會獲得第三方專業評估諮詢公司的評估結果，中小企聯合會其後會將成功通過評估的公司，列入《SME ESG名冊》，供支持該約章的大企業優先考慮使用其產品和服務。

