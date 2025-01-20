促進跨行業數據合作創新

圖片一：（從左至右）香港電子健康聯盟前主席錢國強先生、香港大學促進公平與福祉的社會基礎設施實驗室（SIEW Lab）主任何深靜教授、中大醫院行政總裁馮康醫生、中大創業研究中心主任區玉輝教授、中大數據有限公司行政總裁吳國聲先生主持大灣區首個醫療數據空間啟動儀式。

香港 - 2025年1月20日 -香港中文大學（中大）創業研究中心聯同國際數據空間協會（IDSA）、香港科技園公司（科技園公司）、下一代互聯網國家工程中心及中大數據有限公司等， 於1月17日宣布成立首個符合國際標準的粵港澳大灣區跨境醫療數據空間，啟動建設區內關鍵基礎設施，包括數據空間及跨境數據互通技術，推動區內數據經濟及創新。設立數據空間的目標為確保數據從產生、擷取、儲存、處理、分發，直到銷毀或歸檔的整個過程安全而可信。根據中國國家數據局《可信數據空間發展行動計劃（2024–2028年）》，中國將於2028年設立超過100個「可信數據空間」示範試點，以配合全球數據經濟的發展，鼓勵不同機構運用外部數據，推動創新和提升效率，促進跨行業數據合作，創造經濟價值。大灣區醫療數據空間成立，有助鞏固香港作為亞太數據樞紐之地位，跨境醫療數據流動亦將帶來機遇，推動大灣區醫療協作和科研發展，形成以創新為主體之經濟體系和發展模式。去年，科技園公司與12間數碼健康科技及數據發展的策略夥伴簽署合作協議，攜手建立數碼健康生態圈，為大灣區醫療數據空間的參與單位合作奠定基礎。大灣區跨境醫療數據空間的成立，將促進跨境醫療數據流動及應用，助區內醫療產業參與國際合作，貢獻全球健康科技發展。大灣區內多家機構積極參與是次活動，截至目前，有意向參與創始會員的單位包括：中大醫院、深圳市前海蛇口自貿區醫院、廣州市南沙區衞生健康局（南沙衞健局）、香港大學促進公平及福祉的社會基礎設施實驗室、香港電子健康聯盟、中大數據有限公司等。中大數據有限公司創始人吳國聲先生表示：「作為跨境數據空間的服務提供者，我們將運用領先國際並於中大誕生的網路編碼技術、分散式運算與存儲、密碼共享以及區塊鏈技術等，提供一個完整的數據獲取、傳輸與存儲的解決方案，最終通過各創始成員的共同努力，合力構建一個安全、可信、合法、合規的、具有國際示範意義的大灣區首個醫療數據空間。」科技園公司首席幕僚長及署理首席企業發展總監吳子慧女士表示：「我對是次各方合作感到十分鼓舞。粵港澳大灣區首個符合國際標準醫療數據空間的成立極具意義，彰顯多間業界龍頭和機構共同建構一個多元豐富的數碼健康科技社群。科技園公司一直與各界夥伴緊密合作，將推動大灣區醫療協作和加速科研成果商品化，以促進全球數碼健康生態圈發展。」IDSA董事會主席萊茵霍爾德·阿赫思（Reinhold Achatz）表示：「首個大灣區跨境醫療數據空間的成立，標誌着醫療領域數據流通共享的重要一步，亦是中國在國際數據空間發展的另一個里程碑。」中大醫學院（醫療系統）副院長胡志遠教授亦分享了與南沙衞健局在跨境醫學研究數據的突破性發展。中大醫學院、廣州市第一人民醫院南沙醫院、下一代互聯網國家工程中心，以及中大數據有限公司，將合作開發基於數據空間的分布式數據技術，建立大灣區內首個跨境數據醫療科研項目，共同推動跨境醫療健康領域的科研進步和善用數據資源。