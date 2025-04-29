大灣區金融新機遇「四料視帝」陳豪暢談跨境生活

「中銀香港跨境GO」一步即達 北上南下新趨勢

陳豪笑著回憶起以前在澳洲讀書時開戶的手續時笑道：「那時候的手續真的麻煩到不得了，每次匯款，就好像在玩解鎖數學題般令人懊惱！幸好現在有中銀香港的『大灣區開戶易』，開立內地銀行賬戶簡直太方便了。」

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗女士表示﹐中銀香港積極為高端人才提供一系列貼心、專業的金融服務，協助解決租房置業、找工作，子女教育、消費支付、財富管理等不同需求，致力成為來港人才係港工作與生活的全旅程夥伴。

香港 - 2025年4月29日 - 隨着粵港澳大灣區的深度融合，跨境金融需求持續上升。憑藉龐大服務網絡、專業跨境服務團隊及多元化產品體系，中國銀行（香港）（「中銀香港」）提供一站式跨境金融服務方案，實現「一步即達」的跨境服務體驗，讓客戶的理財生活更高效便捷。日前，「四料視帝」陳豪，特地為中銀香港的「跨境GO」品牌，拍攝了一組全新宣傳照，並分享了他穿梭大灣區的日常經驗。無論是事業、家庭還是生活上的大小事，「中銀香港跨境GO」都成為他的堅實後盾，幫助他隨時隨地「一步即達」，享受無縫的跨境理財體驗。經常往返內地與東南亞工作的陳豪直言，跨境金融已成生活必需。陳豪笑著回憶起以前在澳洲讀書時辦理開戶手續時表示：「那時候的手續真的麻煩到不得了，每次匯款就好像在解數學題般令人懊惱！幸好現在於內地工作，有了中銀香港的『大灣區開戶易』，開立內地銀行賬戶簡直太方便了，在香港已經可以辦妥，再在手機綁定內地支付平台，去哪裡都可暢通無阻。」另外，他還特別提到「中銀萬事達卡®扣賬卡」的附屬卡功能，支援12種貨幣，還能為子女設定消費額度。「既能保障家人的海外生活，又能避免『血汗錢』被亂花！」陳豪幽默地說，引得在場工作人員笑聲不斷。近年來，陳豪頻繁北上拍劇，讓他開始考慮在大灣區置業。他表示：「中銀香港『大灣區購房匯款』服務，由香港匯出人民幣用於大灣區購房，港澳居民無須受每人每日匯款限額的限制。同時，中銀香港專業團隊一站式協助，從匯款到置業流程都更高效流暢。這項貼心服務讓港澳居民在內地置業不再繁瑣，未來無論是安家還是投資，都能更加方便快捷。」在訪問中，陳豪特別提到中銀香港的服務靈活性和專業性，並表示這正是他生活中不可或缺的一部分。他分享道，作為一名演員，他需要深入理解不同角色的需求，而這種細緻入微的洞察力，他也在中銀香港的跨境金融服務中感受得到。中銀香港一直以客戶為中心，以「全員跨境、全行跨境」為服務宗旨，為跨境客戶配備專業的跨境專員專隊，以用客戶最熟悉的文化、語言，幫助客戶解決生活及金融所需，讓每位客戶都能感受到被重視與尊重。同時，根據客戶的需求和特點提供解決方案，滿足不同的生活及事業需要，就像紅毯上的巨星一樣，擁有專屬的獨特風格。每一個細節都體現出專業與貼心，讓客戶能感受到尊貴非凡待遇。拍攝休息期間，陳豪亦趁機向中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗女士請教她跨境理財的秘訣。陳豪透露，有意計劃將其生意拓展至內地或東南亞市場，劉女士分享道：「在開展任何業務前，首先需要開通及辦理銀行服務，中銀香港與母行中國銀行緊密聯動，我們的跨境專員可以提前協助客戶做好對接預約工作，輕鬆開展內地的業務發展。另外，中銀香港服務遍佈東南亞9個國家及地區，讓客戶能夠穿梭內地及香港，甚至是東南亞地區，實現資金管理的高效便捷，同時為事業的拓展，提供穩固的支持，助客戶在大灣區及更廣闊的市場上大展宏圖。」隨着香港特區政府推出多項人才計劃，越來越多高端人才選擇來港發展，劉賽麗女士又分享道：「中銀香港致力於為高端人才提供全面的金融支持，幫助他們解決租房置業、子女教育、消費支付等生活需求，我們希望能成為每一位來港人才的全程夥伴，讓他們在香港的生活和工作上，都能順利展開。」此外，中銀香港還特別為通過高才通和優才計劃開立小企賬戶的客戶，提供綠色快速開戶服務，讓創業者也能輕鬆融入香港。