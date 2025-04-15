天然鑽石點亮2025紅地氈星光

香港 - 2025年4月14日 - 2025年歐美頒獎典禮在萬眾矚目下相繼落幕，各項盛典匯聚了全球最耀眼的巨星，與萬千觀眾共同見證屬於藝術的璀璨時刻，而明星們精心打造的紅地氈造型無疑是最引人注目的環節之一，他們所配戴的天然鑽石珠寶始終是不可或缺的閃耀元素，今年的紅地氈珠寶呈現出多元化趨勢，成為全球時尚界的焦點話題。



鑽石項鍊



在第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，成為新晉影后的Mikey Madison佩戴來自Tiffany的古董珍藏項鍊（The Tiffany Archives），這條古董項鍊由鉑金鑲嵌滿大小錯落有致的天然鑽石，彰顯純淨華貴之美，這件鑽石傑作經過時間的洗練愈顯閃耀，為首位95後奧斯卡影后增添獨一無二的光輝。同場的Ariana Grande佩戴來自De Beers的Adonis Rose項鍊亦令人眼前一亮——18k白金鑲嵌的梨形鑽石墜飾如晨露般懸墜，展現了古典浪漫與現代工藝的完美交融。



Selena Gomez則選擇了來自Bvlgari的Le Magnifiche高級珠寶系列項鍊驚豔亮相奧斯卡紅地氈，項鍊中央鑲嵌的10.16克拉的梨形切割鑽石成為造型焦點，與其一身閃鑽裸色禮服相得益彰，完美詮釋魅力與優雅的新高度。同樣在奧斯卡頒獎典禮的紅地氈上，Gal Gadot以一襲紅裙亮相，搭配了1980年 Angela Cummings 為Tiffany設計的古董珍藏項鍊。黃金與鉑金鑲嵌鑽石，以別具一格的設計重現復古魅力，展現了Gal Gadot優雅與健美並存的風格。



上列左至右：Mikey Madison佩戴Tiffany古董珍藏鑽石項鍊、Ariana Grande佩戴De Beers Adonis Rose系列鑽石項鍊 下列左至右：Selena Gomez佩戴Bvlgari Le Magnifiche高級珠寶系列鑽石項鍊、Gal Gadot佩戴Tiffany古董珍藏鑽石項鍊 亮相第97屆奧斯卡頒獎典禮（圖片來源於網絡）

鑽石耳環



儘管眾多明星選擇了大膽的項鍊作品，但也有不少明星利用耳環來彰顯品味。在本屆奧斯卡紅地氈上，著名華人女星、第95屆奧斯卡影后楊紫瓊以電光藍禮服搭配來自Boucheron的Plume de Paon孔雀羽毛耳環，飾有大量鑽石的耳環熠熠生輝，盡顯楊紫瓊身為東方女性的優雅與力量。榮獲本屆奧斯卡最佳女主角提名的Demi Moore佩戴了Chopard Red Carpet系列17.11克拉鑽石耳環搭配一襲銀色禮服，整體造型在光影下耀眼奪目，完美融合了經典與現代感，詮釋出專屬於Demi Moore的從容自信。



而在2025年iHeartRadio音樂頒獎典禮上，榮獲創新先鋒大獎的Lady Gaga同樣用鑽石耳環彰顯個性，她身著一身罌粟紅真絲長裙亮相頒獎典禮，搭配來自De Beers的Enchanted Lotus 高級珠寶系列鑽石雞尾酒耳環，紅裙與鑽石耳環相得益彰，讓她更顯奪目。Lady Gaga當天的另一套造型同樣選擇了鑽石耳環來點亮全身。一身剪裁俐落的黑色漆皮短裙搭配De Beers Forces of Nature系列鑽石耳環，將未來感與野性美學融為一體。



上列左至右：楊紫瓊佩戴BoucheronPlume de Paon孔雀羽毛鑽石耳環、Demi Moore佩戴Chopard Red Carpet系列鑽石耳環亮相第97屆奧斯卡頒獎典禮 下列左至右：Lady Gaga佩戴De Beers Enchanted Lotus鑽石耳環及Forces of Nature系列鑽石耳環 出席2025年iHeartRadio音樂頒獎典禮（圖片來源於網絡）

鑽戒



鑽戒是頒獎典禮上另一重要珠寶配飾。在奧斯卡頒獎典禮紅地氈上，Miley Cyrus以一襲黑色珠片禮服驚豔亮相，其佩戴的來自Boucheron的Quatre Radiant系列堆疊式鑽戒成為造型的點睛之筆，完美彰顯自由率性與奢華質感。同場的奧斯卡，Lisa佩戴了Bvlgari Serpenti Viper系列的鑽石戒指為造型增添細節。玫瑰金蛇形設計的鑽石戒指，璀璨光芒與燕尾服的俐落線條相互映襯，整體風格精巧而不失個性。



彩色鑽石



在紅地氈上出現彩鑽是趨勢之一。Doja Cat佩戴來自Messika的Solar Diva高級珠寶項鍊亮相奧斯卡頒獎典禮，34克拉的碩大亮黃色彩鑽綻現璀璨迷人光芒，枕形切割的鑽石與其一襲豹紋晚禮服一同彰顯性感與野性的不羈魅力。



佩戴鑽石的男士



鑽石珠寶從來都不是女性的專屬，在典禮上的男明星們也以富有創意的方式將珠寶融入自己的造型。在奧斯卡紅地氈上，Timothée Chalamet以一身淡黃色西裝亮相，頗有巧思地在領口下方佩戴了一條鑲有天然鑽石的Cartier黃金項鍊，為整體造型增添了層次感與華貴細節。Omar Apollo則選擇了一枚來自Chopard，由18K白金製成的鑽石蜥蜴胸針亮相奧斯卡，胸針鑲嵌有黑色、黃色和棕色鑽石，以其漸變色彩和獨特造型與Omar Apollo的黑色禮服相互呼應，成為全場焦點。



上列左至右：Miley Cyrus佩戴Boucheron Quatre Radiant Edition系列鑽石戒指、Lisa佩戴Bvlgari Serpenti Viper系列鑽石戒指 下列左至右：Doja Cat佩戴Messika Solar Diva高級珠寶鑽石項鍊、Timothée Chalamet佩戴Cartier鑽石項鍊、Omar Apollo佩戴Chopard蜥蜴鑽石胸針 亮相第97屆奧斯卡頒獎典禮（圖片來源於網絡）

無論是音樂巨星還是電影演員，在盛大的場合，天然鑽石珠寶始終是彰顯巨星魅力的最佳拍檔，它不喧賓奪主，卻在不經意間為每一個精彩瞬間增添了一份永恒的光彩。鑽石首飾的魅力不僅在於它的耀眼美麗，更在於它所承載的意義，它代表著榮耀、夢想與追求，與明星們的事業相得益彰。每一次的閃耀，都是對藝術追求的詮釋，每一次的璀璨，都是對永恒經典的期許。



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