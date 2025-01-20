太古廣場和星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」

以歡樂、色彩和幸福迎接農曆新年沉浸於繩結設計師蕭俞 (Zoe Siu) 令人愉悅的新春裝置之中
香港 - 2025年1月20日 - 今個農曆新年，太古廣場和星街小區誠邀您探索傳統與時尚交織的「細織祝福 喜悅年年」幸福藝術空間，由今日起至2月16日，您將沉浸在目不暇給的新春裝置、獨家幸運繩結掛飾、限量版利是封、豐富購物禮遇、精彩表演及醒獅巡遊的熱情活力之中，把喜悅和祝福細織進每一個角落，以最佳的方式喜迎蛇年！
發掘繩結設計師蕭俞 (Zoe Siu) 精妙絕倫的繩藝裝置
這場新春盛典的重中之重，莫過於由本地著名繩結設計師蕭俞 (Zoe Siu) 創作的壯觀藝術裝置。Zoe Siu 大膽地將傳統中國繩結技術和現代美學相結合，與團隊攜手耗時逾300小時，精雕細琢，才完成了所有織品，當中蘊含無數華麗細節，突顯了這組藝術作品的規模龐大，以及創作者對繩結藝術的深厚熱誠。
為了給裝置增添生命力，今年的新春裝置主題同時融合了花的元素，象徵了繁榮和生命力之間的連繫，其繽紛色彩和現代插花技藝為裝置添上一抹清新的時尚氣息。
| 喜悅編園
位置：太古廣場 LG1 層 Garden Court
| 踏進充滿活力的喜悅編園，迷人的編織元素在繁花似錦的園林景觀和柔亮燈籠間綻放，當中最矚目為正中央高達9米的巨型繩藝花燈裝置，花燈上裝飾著8種精緻的繩結，如代表好運八方的「八字結」和象徵收獲滿滿的「雙錢結」。以唐朝宮燈作靈感，Zoe Siu 巧妙地融合中西文化，將野外求生結和花編結技巧，與中國傳統繩藝結合，為作品增添了現代感。這些設計不僅展示Zoe Siu的編織技藝，還為整個裝置注入豐富的文化意義。精緻的圖案和質感在喜悅編園中交織，四周襯托着巧手編織的垂吊繩結，令大家能沉浸在新春氛圍中。
此外，場內的花藝間佈置着座地花燈，燈頂裝飾了 Zoe Siu 設計的手織燈罩，散發溫暖的藝術光芒，點亮奇妙的編織盛典。
| 幸福花燈
位置：太古廣場 L1 層（近 lululemon）
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這座活潑的藝術裝置由茜紅色和柑橘色的亮麗燈籠組成，讓大家漫步於花燈走廊之間，沉醉在溫馨愉悅的氣氛中。
「織出幸運」新春扭蛋機
想迎接新春好運，顧客只需登記成爲太古廣場 above 會員及即日電子消費購物滿港幣500元*，即可換領「織出幸運」新春扭蛋代幣，抽出一個由 Zoe Siu 獨家設計的新春繩結掛飾。掛飾一套5款，象徵着不同的新年祝福，快來發掘節日驚喜！
5款幸運繩結如下：
*其他條款及細則適用。
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幸運步道
位置：太古廣場 L1 層（近Lane Crawford）
| 歡迎來到絢麗的幸運步道！這條由精細紗線編織而成的竹林小徑，當人漫步其中，便能感受到繽紛色彩的獨特暖意。
竹子作為步道的主角，既散發典雅氣息，又寓意竹報平安、豐衣足食。穿梭竹林小徑，在光影綽綽之間打卡，創造難忘回憶。
| 花織仙境
位置：太古廣場 L1 層 Park Court
| 遊走於迷人的花織仙境，為桃花和新春元素的和諧融合而讚歎，體驗這動人景致帶來的興奮。
大膽的色彩選用使此處變得與別不同。裝置大量採用耀眼粉紅和黃調色彩，營造別具一格的明亮感和活力，令人耳目一新。
| 璀璨歡樂
位置： 太古廣場三座外（永豐街和星街）
| 到訪星街小區，在永豐街一邊欣賞壯麗的巨型編織花卉裝置，一邊在花燈下拍下美照；走到星街，唯美花燈的奇妙氛圍更令人陶醉不已，點亮歡樂，為新一年送上無限祝福。
時尚「幸福交織」利是封分享幸福
農曆新年是分享喜悅的節日，太古廣場獨家設計「幸福交織」利是封，結合精緻的吉祥結花紋和活潑的編織圖案，融合傳統藝術和現代風格，傳達團結、好運和衷心的祝福。細緻的設計向經典工藝致敬，並注入了現代感，最適合於新春贈予親朋摯愛，分享喜悅幸福。
每套「幸福交織」利是封套裝包含2款不同顏色、糅合傳統與現代美學設計的利是封，每款5個，總共10個，成雙成對，十全十美，為蛇年增添節日喜慶氣氛，同時提升新春的視覺享受。
套裝更包含一個多功能的編織利是袋，備有溫暖桃紅和活力橙黃兩款引人注目的色彩選擇，配上耐用而優雅的設計，帶出跨越節日的精緻感，不但能盛載利是，還能於新春過後化身為時尚配飾，完美地承載您的祝福。
與富傳統與當代設計感的「幸福交織」利是封一同慶祝蛇年，與親朋好友編織喜悅和諧的美好時刻。
以新春購物禮遇喜迎新年
由即日至1月28日，為新春衣櫥增添節日色彩，或選購最合心意的禮物，兼盡享連串購物禮遇。每筆合資格的購物禮遇將同時獲贈「織出幸運」新春扭蛋代幣乙個，可抽出由 Zoe Siu獨家設計的新春繩結掛飾。此外，凡以渣打信用卡消費，更可獲得額外獎賞，令購物體驗更精彩。機會難逢，萬勿錯過！
| 即日累積
電子消費金額
| 一般購物禮遇*
| 渣打信用卡客戶
額外禮遇+
| 港幣2,800元 –
港幣5,799元
| 「幸福交織」
利是封一套
| MOViE MOViE太古廣場
換票證（價值港幣130元）
| 額外
太古廣場港幣50元
電子購物禮券
| 港幣5,800元 –
港幣17,999元
| 太古廣場港幣250元
電子購物禮券
| 額外
太古廣場港幣100元
電子購物禮券
| 港幣18,000元 – 港幣37,999元
| 太古廣場港幣500元
電子購物禮券
+ DALLOYAU
杏仁千層酥禮盒
（價值港幣188元）
| 額外
太古廣場港幣250元
電子購物禮券
| 港幣38,000元 – 港幣87,999元
| 太古廣場港幣1,300元
電子購物禮券
+ Boutique by The Grand
手工雜錦蝴蝶酥禮盒
（價值港幣298元）
| 額外
太古廣場港幣650元
電子購物禮券
| 港幣88,000元
或以上
| 太古廣場港幣2,000元
電子購物禮券
+ Boutique by The Grand
手工雜錦蝴蝶酥禮盒
（價值HK$298）
| 額外
太古廣場港幣1,600元
電子購物禮券
| 憑以上合資格消費，更可獲贈「織出幸運」新春扭蛋代幣一枚，
抽出一個由本地繩結設計師蕭俞(Zoe Siu)設計的新春繩結掛飾。
+「渣打信用卡」為渣打銀行(香港)有限公司所發行之信用卡，包括渣打信用卡及其聯營卡、MANHATTAN 信用卡及其聯營卡（不包括渣打商務卡及渣打公司卡）。渣打信用卡客戶額外獎賞適用於手機流動支付簽賬（Apple Pay, Google Pay™ 及Samsung Pay），但不適用於任何電子錢包簽賬之交易（包括但不只限於支付寶、微信支付、拍住賞、八達通及PayMe）。
此外，於渣打網頁登記參加抽獎更有機會贏取2套來回大阪經濟艙機票或Samsung最新旗艦手機一部。詳情請瀏覽 : sc.com/hk/swiremalls 。
受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！
- 換領日期：即日至2025年1月28日
- 換領時間：上午11時至下午10時
- 換領地點：L2 層禮品換領專櫃（近 JOYCE）
齊來欣賞盛大的節日表演，感受新春歡樂。誠邀您一起共度佳節歡愉，欣賞悅耳動人的無伴奏合唱表演、傳統新春點睛儀式及帶來好運的醒獅巡遊。
| 新春點睛儀式及醒獅巡遊
| 以新春點睛儀式及醒獅巡遊，迎接福氣滿滿及活力無邊的蛇年。
| 歡慶新春無伴奏合唱表演
| 齊來欣賞由 SENZA A Cappella 帶來的精彩無伴奏合唱表演，他們將重新演繹經典節慶曲目和人氣流行歌曲，以清新美妙的歌聲融合和聲和節拍，為您最愛的曲目帶來驚喜變奏。
SENZA 自2018年正式出道後，隨即成為全港首個打入主流樂壇的無伴奏合唱組合。SENZA 於2009年成立，致力推廣無伴奏合唱，YouTube 頻道之音樂影片和翻唱歌曲觀看及收聽次數已達800萬次。
誠邀您到太古廣場和星街小區，欣賞藝術裝置、享受豐富購物禮遇及觀看精彩表演，一起擁抱新春喜悅，細織祝福，以歡樂和色彩迎接蛇年。
關於蕭俞（Zoe Siu）
香港繩結設計師蕭俞，以其大膽的雕塑配件和引人注目的繩結裝置而聞名。她專注於繩結技巧，將傳統工藝與創新設計融為一體，既精緻又有趣，現代又歷久常新。她曾受邀與美國著名時尚偶像IRIS APFEL合作，設計獨家配飾系列。為了推廣繩結藝術，Zoe Siu定期為45R、adidas、Marimekko 和OMEGA等國際品牌舉辦工作坊。此外，她還代表香港參加了多個國際展覽，包括2019年希臘珠寶周、2017年的倫敦工藝周及2017年羅馬尼亞的AUTOR珠寶展。
關於太古廣場
太古廣場座落於金鐘核心商業區，於 1988 年落成，糅合購物、餐飲、娛樂、休閒、工作及酒店住宿等元素，致力為顧客呈獻優質及多元化的尊尚生活體驗。作為香港高尚購物商場的先驅，太古廣場匯集時尚潮流品牌及國際名牌，由時尚服飾、佳餚美饌、影音科技，以致引入創新的生活娛樂概念及專屬服務，是城中首屈一指的時尚地標，大眾休閒生活的熱點。太古廣場座落在港鐵金鐘站上蓋、連接主要交通樞紐，同時與五座甲級辦公樓、一座擁有 268 個單位的服務式住宅，以及四家五星級酒店連通，包括香港港麗酒店、港島香格里拉大酒店、香港萬豪酒店及奕居，為本地顧客或旅客帶來極致的生活享受。
客戶服務熱線：(852) 2844 8988
官方網站：www.pacificplace.com.hk
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小紅書：@Pacific Place HK
關於星街小區
星街小區是座落灣仔的特色社區，由星街、月街、日街、進教圍及永豐街組成，是擁有獨特生活品味的都市人聚腳地。時至今日，星街小區已經從滿載歷史韻味的地方發展為一個充滿獨特個性和文化特色的休閑社區，咖啡廳、餐廳、酒吧、畫廊、時尚服裝精品店及家居設計店舖林立，提供一系列晝夜生活體驗。星街小區一直關注社區並積極推動可持續發展的生活方式，毗鄰太古廣場，與金鐘站咫尺相連，是香港核心地段的瑰寶，於喧嘩鬧市中提供片刻寧靜安謐。
官方網站：www.starstreet.com.hk
Instagram: @starstreethk
Facebook: Starstreet Precinct
#starstreethk