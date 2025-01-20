太古廣場和星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」

以歡樂、色彩和幸福迎接農曆新年

喜悅編園



位置：太古廣場 LG1 層 Garden Court

踏進充滿活力的喜悅編園，迷人的編織元素在繁花似錦的園林景觀和柔亮燈籠間綻放，當中最矚目為正中央高達9米的巨型繩藝花燈裝置，花燈上裝飾著8種精緻的繩結，如代表好運八方的「八字結」和象徵收獲滿滿的「雙錢結」。以唐朝宮燈作靈感，Zoe Siu 巧妙地融合中西文化，將野外求生結和花編結技巧，與中國傳統繩藝結合，為作品增添了現代感。這些設計不僅展示Zoe Siu的編織技藝，還為整個裝置注入豐富的文化意義。精緻的圖案和質感在喜悅編園中交織，四周襯托着巧手編織的垂吊繩結，令大家能沉浸在新春氛圍中。



此外，場內的花藝間佈置着座地花燈，燈頂裝飾了 Zoe Siu 設計的手織燈罩，散發溫暖的藝術光芒，點亮奇妙的編織盛典。

幸福花燈



位置：太古廣場 L1 層（近 lululemon）





這座活潑的藝術裝置由茜紅色和柑橘色的亮麗燈籠組成，讓大家漫步於花燈走廊之間，沉醉在溫馨愉悅的氣氛中。







「織出幸運」新春扭蛋機



想迎接新春好運，顧客只需登記成爲太古廣場 above 會員及即日電子消費購物滿港幣500元*，即可換領「織出幸運」新春扭蛋代幣，抽出一個由 Zoe Siu 獨家設計的新春繩結掛飾。掛飾一套5款，象徵着不同的新年祝福，快來發掘節日驚喜！



5款幸運繩結如下：



八字結：寓意新一年萬事如意，好運八方。

風車結：寓意新一年一帆風順，一切順心如意。

團圓結：寓意和家人一團和氣，滿載甜蜜喜悅。

雙錢結：寓意新一年財源滾滾，全年收獲滿滿。

愛心結：寓意和摯愛甜甜蜜蜜，幸福美滿。



日期：即日至2025年2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：L1 層（近 lululemon）



*其他條款及細則適用。



幸運步道



位置：太古廣場 L1 層（近Lane Crawford）

歡迎來到絢麗的幸運步道！這條由精細紗線編織而成的竹林小徑，當人漫步其中，便能感受到繽紛色彩的獨特暖意。



竹子作為步道的主角，既散發典雅氣息，又寓意竹報平安、豐衣足食。穿梭竹林小徑，在光影綽綽之間打卡，創造難忘回憶。

花織仙境



位置：太古廣場 L1 層 Park Court

遊走於迷人的花織仙境，為桃花和新春元素的和諧融合而讚歎，體驗這動人景致帶來的興奮。



大膽的色彩選用使此處變得與別不同。裝置大量採用耀眼粉紅和黃調色彩，營造別具一格的明亮感和活力，令人耳目一新。

璀璨歡樂



位置： 太古廣場三座外（永豐街和星街）

到訪星街小區，在永豐街一邊欣賞壯麗的巨型編織花卉裝置，一邊在花燈下拍下美照；走到星街，唯美花燈的奇妙氛圍更令人陶醉不已，點亮歡樂，為新一年送上無限祝福。



即日累積



電子消費金額

一般購物禮遇*

渣打信用卡客戶



額外禮遇+

港幣2,800元 –



港幣5,799元

「幸福交織」



利是封一套

MOViE MOViE太古廣場



換票證（價值港幣130元）

額外



太古廣場港幣50元



電子購物禮券

港幣5,800元 –



港幣17,999元

太古廣場港幣250元



電子購物禮券

額外



太古廣場港幣100元



電子購物禮券

港幣18,000元 – 港幣37,999元

太古廣場港幣500元



電子購物禮券



+ DALLOYAU



杏仁千層酥禮盒



（價值港幣188元）

額外



太古廣場港幣250元



電子購物禮券

港幣38,000元 – 港幣87,999元

太古廣場港幣1,300元



電子購物禮券



+ Boutique by The Grand



手工雜錦蝴蝶酥禮盒



（價值港幣298元）

額外



太古廣場港幣650元



電子購物禮券

港幣88,000元



或以上

太古廣場港幣2,000元



電子購物禮券



+ Boutique by The Grand



手工雜錦蝴蝶酥禮盒



（價值HK$298）

額外



太古廣場港幣1,600元



電子購物禮券

憑以上合資格消費，更可獲贈「織出幸運」新春扭蛋代幣一枚，



抽出一個由本地繩結設計師蕭俞(Zoe Siu)設計的新春繩結掛飾。



換領日期：即日至2025年1月28日

換領時間：上午11時至下午10時

換領地點：L2 層禮品換領專櫃（近 JOYCE）

新春點睛儀式及醒獅巡遊

以新春點睛儀式及醒獅巡遊，迎接福氣滿滿及活力無邊的蛇年。



日期：2月4日（初七，星期二）

時間：下午1時

地點：L1 層 Park Court 歡慶新春無伴奏合唱表演

齊來欣賞由 SENZA A Cappella 帶來的精彩無伴奏合唱表演，他們將重新演繹經典節慶曲目和人氣流行歌曲，以清新美妙的歌聲融合和聲和節拍，為您最愛的曲目帶來驚喜變奏。



SENZA 自2018年正式出道後，隨即成為全港首個打入主流樂壇的無伴奏合唱組合。SENZA 於2009年成立，致力推廣無伴奏合唱，YouTube 頻道之音樂影片和翻唱歌曲觀看及收聽次數已達800萬次。



日期：2月8日及15日（星期六）

時間：下午2時及4時

地點：L1 層 Park Court

香港 - 2025年1月20日 - 今個農曆新年，誠邀您探索傳統與時尚交織的幸福藝術空間，由今日起至2月16日，您將沉浸在目不暇給的新春裝置、獨家幸運繩結掛飾、限量版利是封、豐富購物禮遇、精彩表演及醒獅巡遊的熱情活力之中，把喜悅和祝福細織進每一個角落，以最佳的方式喜迎蛇年！這場新春盛典的重中之重，莫過於由本地著名繩結設計師蕭俞 (Zoe Siu) 創作的壯觀藝術裝置。Zoe Siu 大膽地將傳統中國繩結技術和現代美學相結合，與團隊攜手耗時逾300小時，精雕細琢，才完成了所有織品，當中蘊含無數華麗細節，突顯了這組藝術作品的規模龐大，以及創作者對繩結藝術的深厚熱誠。為了給裝置增添生命力，今年的新春裝置主題同時融合了花的元素，象徵了繁榮和生命力之間的連繫，其繽紛色彩和現代插花技藝為裝置添上一抹清新的時尚氣息。農曆新年是分享喜悅的節日，太古廣場獨家設計「幸福交織」利是封，結合精緻的吉祥結花紋和活潑的編織圖案，融合傳統藝術和現代風格，傳達團結、好運和衷心的祝福。細緻的設計向經典工藝致敬，並注入了現代感，最適合於新春贈予親朋摯愛，分享喜悅幸福。每套「幸福交織」利是封套裝包含2款不同顏色、糅合傳統與現代美學設計的利是封，每款5個，總共10個，成雙成對，十全十美，為蛇年增添節日喜慶氣氛，同時提升新春的視覺享受。套裝更包含一個多功能的編織利是袋，備有溫暖桃紅和活力橙黃兩款引人注目的色彩選擇，配上耐用而優雅的設計，帶出跨越節日的精緻感，不但能盛載利是，還能於新春過後化身為時尚配飾，完美地承載您的祝福。與富傳統與當代設計感的「幸福交織」利是封一同慶祝蛇年，與親朋好友編織喜悅和諧的美好時刻。由即日至1月28日，為新春衣櫥增添節日色彩，或選購最合心意的禮物，兼盡享連串購物禮遇。每筆合資格的購物禮遇將同時獲贈「織出幸運」新春扭蛋代幣乙個，可抽出由 Zoe Siu獨家設計的新春繩結掛飾。此外，凡以渣打信用卡消費，更可獲得額外獎賞，令購物體驗更精彩。機會難逢，萬勿錯過！此外，於渣打網頁登記參加抽獎更有機會贏取2套來回大阪經濟艙機票或Samsung最新旗艦手機一部。詳情請瀏覽 : sc.com/hk/swiremalls 。齊來欣賞盛大的節日表演，感受新春歡樂。誠邀您一起共度佳節歡愉，欣賞悅耳動人的無伴奏合唱表演、傳統新春點睛儀式及帶來好運的醒獅巡遊。誠邀您到太古廣場和星街小區，欣賞藝術裝置、享受豐富購物禮遇及觀看精彩表演，一起擁抱新春喜悅，細織祝福，以歡樂和色彩迎接蛇年。