太極資本集團旗下先鋒資管推出香港首個通證化美元貨幣基金

關於太極資本集團有限公司

太極資本集團有限公司（「公司」，連同其附屬公司，統稱為「集團」）立志在Web 3技術的賦能下構建未來的金融基礎設施。 旗下各附屬公司搭建貫穿整個數字資產生態圈的合規基礎設施，打造嶄新數字金融生態系統。



