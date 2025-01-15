太極資本集團旗下先鋒資管推出香港首個通證化美元貨幣基金

為HKbitEX獲批VATP牌照后又一重要里程碑香港 - 2025年1月15日 - 太極資本集團（ 「集團」 或 「太極資本」 ）旗下先鋒資產管理有限公司（ 「先鋒」 ），作為亞太地區現實世界資產（RWA）通證化及證券型代幣發行（Security Token Offering， STO）領域的領軍者，宣佈推出香港首個通證化美元貨幣市場基金（TMF Token）（「基金」，「TMF」）。 這一標誌性產品已是集團繼地產、私募債、AI（人工智慧）后涉獵的第四個產業領域的RWA/STO通證化项目，亦是香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）批發虛擬資產交易平台（VATP）牌照予HKbitEX后集團首推的旗艦產品。
機構級美元貨幣市場基金惠及更多專業投資者
基金採用開放式代幣化基金架構，投資於機構級美元計價工具，具有相對較高且穩定的收益率。 代幣化過程顛覆了傳統金融准入模式，將過去僅限於機構客戶的高端產品帶給更多的投資者群體。 其主要特點包括：
- 投資門檻低：基金的最低初始投資額為5,000美元，讓曾經專屬於機構投資者的高收益產品觸達更廣泛的專業投資者。
- 合規性高：基金嚴格遵循SFC合規原則設計，確保安全可靠的投資框架。
- 香港首創：作為香港首個通證化貨幣市場基金，該產品在受監管的金融創新領域樹立了新的標杆。
- 更多認購渠道：在獲得SFC批准后，基金計劃接受穩定幣（如USDT和USDC）的認購和贖回，從而進一步提高投資者的可及性和操作效率。
- 二級市場交易：依託集團剛剛獲得的1號、7號及AMLO牌照，基金通證化后可在交易所上交易，為投資者提供更高的流動性和靈活性（需獲SFC批准）。
基金問世標誌劃時代創新
「基金推出標誌著香港金融格局的一個新時代，」 先鋒的董事羅興華先生表示。 「作為香港首個此類產品，這不僅彰顯了我們對創新的承諾，也鞏固了香港作為全球Web3和數字金融領導者的地位。」
該基金的問世反映了集團持續致力於推動創新並提供卓越金融解決方案的承諾。 作為集團獲得VATP牌照后推出的首款產品，該基金彰顯了集團強大的監管合規性，並專注於為客戶創造安全的投資機會。
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關於太極資本集團有限公司
太極資本集團有限公司（「公司」，連同其附屬公司，統稱為「集團」）立志在Web 3技術的賦能下構建未來的金融基礎設施。 旗下各附屬公司搭建貫穿整個數字資產生態圈的合規基礎設施，打造嶄新數字金融生態系統。
- HKbitEX：一家值得信賴的虛擬資產交易所，持有香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）第1類和第7類牌照，並具備《打擊洗錢條例》（AMLO）牌照。 HKbitEX為全牌照、全合規、且具全面保險保障的交易所，為機構和個人投資者提供穩健、安全且合規的交易解決方案，同時亦在大中華區實物資產（RWA）通證化領域引領創新。
- Pioneer Asset Management：持有SFC第4類（就證券提供意見）和第9類（資產管理）牌照，並獲虛擬資產升級（Uplift）。 Pioneer主導我們的證券型代幣發行（STO）项目，開拓數字金融的新機遇。
- O.Hash：作為連接國內與國際資本的獨家橋樑，O.Hash為全球投資者提供獨一無二的資產配置機會。 憑藉強大的技術基礎，我們利用實物資產（RWA）解決方案，緊密連接國內與全球市場，為客戶打造通向未來的變革之橋。
- ON1ON Custody：作為持牌信託或公司服務提供者（TCSP），ON1ON Custody確保實物資產（RWA）得到安全可靠的管理，為客戶提供安心保障。 ON1ON Custody已取得美國註冊會計師協會（AICPA）制定的服務組織控制框架（SOC）服務審計報告SOC 2認證。