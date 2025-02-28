奧勒岡州立大學校長暢談 AI 創新：台灣學子迎向全球舞台

台灣台北 - 2025年2月28日 - 隨着台灣在半導體、人工智慧及先進計算領域的全球影響力不斷增強，奧勒岡州立大學 (OSU) 校長 Jayathi Y. Murthy 教授鼓勵台灣學生，透過 OSU 的世界頂尖教育資源與全球就業機會，開拓未來更廣闊的發展空間。



OSU 代表團於台北與校友及新生交流。

在 OSU 基金會舉辦的特別活動上，Murthy 向 OSU 校友、新生及其家人致詞，強調 OSU 在人工智慧、機械人技術、半導體及永續發展研究上的領導地位，是台灣學子尋求世界級研究機會與職涯發展的理想選擇。



Murthy 表示：「OSU 為學生提供卓越的研究環境、產業聯結及全球機遇，讓學生能夠在塑造科技與創新外，並在可期的未來發揮領導力。」



奧勒岡州立大學於1868年成立，是一所一流的研究型大學，位居全球前 1.4% 的高等教育機構之列。該校每年投入的研究經費高達 4.22 億美元，在 2030 年前，學校投入的研究經費，將成長兩倍，持續引領人工智慧、先進計算、半導體及工程領域的科研發展。OSU 擁有全美最大的電腦科學課程，並在工程、機器人技術、人工智慧、海洋學及永續發展等領域，提供享譽國際的學術課程及研究項目。



OSU 匯聚來自全球 100 多個國家，近 38,000 名學子，國際學生人數持續增加，其中包括超過 230 名來自台灣的學生。



Murthy 特別指出，OSU 透過跨學科研究，積極應對全球挑戰，並強調：「我們的教研團隊在人工智慧、機械人技術、氣候科學、清潔能源及生物技術領域，一直位於技術研究的前沿，而這些領域將形塑全球科技及永續發展的未來方向。」



奧勒岡州立大學與Google、Intel、NVIDIA、Amazon和Tesla等全球科技巨頭保持緊密的合作關係，突顯其在人工智慧、先進計算、半導體和機器人技術方面的影響力。



值得關注的是，NVIDIA 創辦人兼 CEO 黃仁勳先生，作為 OSU 校友，與其妻子 Lori Mills Huang 慷慨捐贈 5,000 萬美元，促成「Jen-Hsun and Lori Mills Huang 協作創新綜合大樓」的建設。該科研中心計劃於 2026 年啟用，將擁有美國最強大的超級計算機，為人工智能、氣候科學、永續發展等一流關鍵領域提供強大支援。



Murthy 表示：「黃仁勳夫妻所推動的協作創新綜合大樓，將為人工智慧與氣候科學研究帶來顛覆性的變革，為 OSU 學生與教研團隊提供更強大的創新動力，推動並拓展相關的科學研究。」



此次活動特別表彰 OSU 在台灣的校友，並邀請即將前往 OSU 深造的台灣新生以及家長一同參與。，Murthy 在致詞時強調 OSU 以學生為本的教育理念、職業導向的課程設計，以及對學生未來發展的全力支持。



她表示：「我們的首要目標是為每位 OSU 學生奠定紮實的成功基礎。無論是『Beyond OSU』職涯發展計劃，還是我們與業界的緊密聯繫，OSU 致力於讓學生掌握關鍵技能、積累寶貴經驗，並建立廣泛人脈，在其專業領域中脫穎而出。」



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