學博教育中心推出AI系統 進階教學效率及提升學生學習速度

特設拔尖／常規／補底課程 頂尖學府補習名師助學生發揮實力

特設拔尖／常規／補底課程 頂尖學府補習名師助學生發揮實力

香港 - 2025年1月20日 - 於2021年疫情時期相識的學博教育團隊，從只有寥寥數位老師，一直迎難而上，終於到2024年教出不少奪星而回、甚至勇奪DSE榜眼探花的優秀學生，最近宣佈推出自家研發的人工智能學習系統，秉持著「為學生設計最有效的學習方案」的理念，提升教學效率和學生學習速度，通過高科技的AI系統，分析學生的強項和弱項，針對弱項進行個別跟進，提供量身定制的學習計劃。學博教育以高效的學習氛圍著稱，學生能夠輕鬆融入與老師的互動，在愉悅的環境中學習，進一步激發學習動力。團隊成員皆擁有豐富的教學經驗。各科的頂尖星級補習名師均畢業於世界頂尖學府，專科專教，並且在所任教的科目上擁有超過5年的豐富補習經驗，實力得以充分保證。學博教育的學生每年在香港中學文憑試（DSE）中均能取得優異的成績，多年來培育出多位文憑試的榜眼及探花，成績斐然。學博教育的教學方式有別於傳統學習模式「由頭教到尾」，學博教育重視學生的個人需求，以自家教研團隊計劃出精讀課程，並通過高科技的AI系統，分析學生的強項和弱項，針對弱項進行個別跟進，提供量身定制的學習計劃。這不僅幫助學生在學習中識別自己的優勢，也能針對弱項進行有針對性的輔導，從而提升學習成效。其中，學博教育推出的學生應用程式，內設報名系統及中英文試題練習。例如中文文言文練習，老師輸入文言文篇章及語譯，並選擇難度，AI會根據以上提供的資訊，生成練習問題及建議答案。同學完成練習後，系統會以大數據分析同學的成績，並與其他同學作比較，最後得出精準的預測水平。學博教育提供多樣化的中學課程選擇，涵蓋中文、英文、數學及其他學科，針對中一至中六學生，設有拔尖、常規及補底三個選項，確保學生能從符合自身能力的起點出發，循序漸進地鞏固基礎，逐步提升學習成效。每位教師均來自頂尖學府，擁有專業的教學背景，能夠為學生提供最優質的教學支持。課程包括無限次的中、英文作文批改及數學無限練習機會，這些服務旨在促進學生的全面發展，提升學生的學習成效。學博教育定期舉辦免費的DSE策略一日課程，並舉辦考前的「報一科、免費操全科」活動，幫助沒有時間或資源報讀多科的學生獲得更多操練機會。大型模擬考試讓學生能認清自己的弱點，並加以改善，期望幫助同學面對DSE考試，並在每年都有所進步。此外，學博教育在教育界也獲得了多項榮譽，包括「全港最佳教室卓越獎」及「理財這一家」第二屆商贏好僱主計劃。學博教育持續完善教學系統，提供更具個性化的學習方案，根據每位學生的需求進行量身定制的教學。同時，學博教育將不斷鑽研提升學生動力的措施，使學生能樂於實踐課堂所學，並在每年不斷突破自我能力的界限。隨著AI技術的引入和一系列富有成效的活動，學博教育期待能為每位學生提供更加優質的學習體驗，幫助他們在學業上迎接各種挑戰，為未來鋪設更光明的道路。