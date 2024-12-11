學與教博覽2024 國際知名藝術家蛙王 駕臨Art Lab 聯乘Z及Alpha世代 以智能互動科技創作

關於IF Interactive（智能互動）

IF Interactive（智能互動）曾四度榮獲香港資訊及通訊科技獎 (HKICT)，20多年來一直是教育技術領域的開拓者。專注開發VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境），以及可穿戴技術的全面互動學習系統；創新解決方案旨在創造引人入勝的互動式學習體驗，這些體驗在教育領域廣受好評。互動解決方案包括：VR CAVE；藝術、STEM、編程、中文、英文、歷史及多感官的訓練，做到學科無疆界。



關於蛙王（郭孟浩）

郭孟浩（蛙王），1947年生於廣東，香港及國際知名藝術家。他早於1960年代已活躍於香港藝壇，是香港第一人出席意大利威尼斯雙年展，被視為香港最早期的概念藝術先鋒。M+亦收藏了12件「蛙王」創作的藏品。他創作涵蓋拼貼、水墨、紙本作品及雕塑。他喜歡實驗，擅長 Happening 行為藝術及即興裝置藝術創作，如測試一團團墨彩化開時渾然天成的形狀，甚至用火燒焦畫作等，爲傳統水墨畫添上一份波普藝術的時髦感。他一直挑戰傳統水墨畫的畫風和創作模式，提倡「任次元」藝術主義，亦即任何媒介、意念等均可爲藝術創作的材料。

