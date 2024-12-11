學與教博覽2024 國際知名藝術家蛙王 駕臨Art Lab 聯乘Z及Alpha世代 以智能互動科技創作

科技教育企業CEO、校長 分享最新VR及AI教學趨勢香港 - 2024年12月11日 - 第14屆「學與教博覽 2024」今天開幕，一連三天於香港會議展覽中心3B-E展覽廳舉行，其中亮點為科技教育，以回應今年施政報告高度重視教育、科技及人才整合，積極推動數字和STEAM教育、支援教師善用AI，以及預留2億元資助科技設施提升等政策。本港頂尖科技教育企業IF Interactive，最新研發沉浸式互動科技學習系統Art Lab，運用VR、AI等最新科技，以「實驗」為本，讓師友共同大膽嘗試不同的視覺表達方式和藝術風格，鼓勵互動學習，激發學生的創意與潛能，以應對科技快速發展所帶來的挑戰，協助新一代融入國家發展大局。
IF Interactive（智能互動）20多年來為本港及海外教育界設計了不少科技學習系統，曾四度榮獲香港資訊及通訊科技獎（HKICT）。行政總裁楊曦表示Art Lab是全球「未來教室」的趨勢：「本港已有20多間學校購買Art Lab，亦有超過100多間學校對沉浸式互動科技學習系統Art Lab好有興趣。我們亦計劃於明年拓展英國及美國市場，將香港本土設計的科技教育產品推廣至海外。
我們跟不少校長和老師交流，發現新一代喜歡多媒體互動元素。Art Lab的優點就是操作簡單，使用者可輕鬆上手，即時將2D繪畫轉化為3D動畫，讓使用者共同協作釋放想像力，做到Think Outside the Box。系統亦設有深度感應技術，讓使用者體驗與自己的創作互動，提升師友的投入感。此外，Art Lab能儲存、管理和展示學生的作品。」他強調，「沉浸式互動科技學習系統Art Lab並不限於藝術教育，可應用於LAC跨課程語文學習，教中英文、歷史都可以。內置的AI功能，可協助老師整合出生動有趣的教材、評審學生作品、分析學生的學習模式，提供個性化的回饋，提升老師工作效率。同時，亦做到跨科教育，將知識整合。」
擅長Happening行為藝術及即興裝置藝術創作的「蛙王」郭孟浩，他曾是美術老師。他於「學與教博覽」帶領本港中小學生利用Art Lab創作。77歲的蛙王60年代已活躍藝壇，為香港最早期的概念藝術先鋒；M+亦收藏了他12件作品。「蛙王」指：「在今次的活動中，我會利用Art Lab和中小學生一齊做一個即興的藝術創作。我之前做美術老師的時候，好喜歡帶學生做一些混合媒介的實驗創作。我想藉着今次的活動，帶出一個信息 — 藝術可以利用任何媒介、意念去創作，亦即是我所講的『任次元』藝術。Art Lab利用互動科技作為藝術實驗的媒介，我覺得是一個好的發展方向，因為現時的學生都喜歡科技和Al，我希望透過科技的應用，可以令更多學生覺得做藝術創作是一件非常有趣的事情。」
香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長（西貢及將軍澳區中學校長會主席）指出，現時教育局給予學校的資源非常充足，他說：「可以說是補底無上限，補底即是教育局支持學校有最基本設施，如果學校有任何創意科技的點子，需要資源，教育局亦會大力支持。」他指，Art Lab可以跨學科使用：「師生可以用這個平台做聯合創作，互相鑑賞，亦可以使用浸沉式科技讓學生身歷其境，例如去火星、南極探索。」學校於疫情期間已購入Art Lab，在不同學科廣泛使用中，師生反應十分正面，亦有其他學校來借鏡。
IF Interactive研發的沉浸式互動科技學習系統Art Lab於2024年12月11至13日舉行的「學與教博覽 2024」展出，並設有教師工作坊，有興趣的教育界和貿易專業人士可預約登記參觀。
「學與教博覽 2024」博覽
日期：2024年12月11日（星期三）至12月13日（星期五）
時間：上午10時至下午6時 （12月13日下午5時完結）
地點：學與教博覽2024
香港會議展覽中心3B-E展覽廳 N01
IF Interactive: https://www.ifinteractive.com/
關於IF Interactive（智能互動）
IF Interactive（智能互動）曾四度榮獲香港資訊及通訊科技獎 (HKICT)，20多年來一直是教育技術領域的開拓者。專注開發VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境），以及可穿戴技術的全面互動學習系統；創新解決方案旨在創造引人入勝的互動式學習體驗，這些體驗在教育領域廣受好評。互動解決方案包括：VR CAVE；藝術、STEM、編程、中文、英文、歷史及多感官的訓練，做到學科無疆界。
關於蛙王（郭孟浩）
郭孟浩（蛙王），1947年生於廣東，香港及國際知名藝術家。他早於1960年代已活躍於香港藝壇，是香港第一人出席意大利威尼斯雙年展，被視為香港最早期的概念藝術先鋒。M+亦收藏了12件「蛙王」創作的藏品。他創作涵蓋拼貼、水墨、紙本作品及雕塑。他喜歡實驗，擅長 Happening 行為藝術及即興裝置藝術創作，如測試一團團墨彩化開時渾然天成的形狀，甚至用火燒焦畫作等，爲傳統水墨畫添上一份波普藝術的時髦感。他一直挑戰傳統水墨畫的畫風和創作模式，提倡「任次元」藝術主義，亦即任何媒介、意念等均可爲藝術創作的材料。