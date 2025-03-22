安樂工程新里程 加強研發 培訓青年 提升創新 投資未來

智慧新總部成活化工廈成功案例

圖一：香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士（左二），今天在安樂工程集團創辦人潘樂陶博士（左一）、主席麥建華博士（右二）及行政總裁陳海明先生（右一）陪同下，主持安樂工程設計研發及培訓中心暨安樂工程大廈開幕典禮。

圖二：中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長葉水球先生（前排左二）、多個政府部門及業界代表，以及合作夥伴等，一同見證安樂工程設計研發及培訓中心暨安樂工程大廈的開幕。

圖三：安樂工程集團主席麥建華博士致辭時表示，安樂工程大廈與安樂工程設計研發及培訓中心的開幕，不單是集團發展的重要里程碑，更彰顯集團繼續投資香港，擁抱創新、推動工程業升級的堅定決心。

圖四：香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士表示，經活化後的安樂工程大廈，是首幢能達致政府的要求，把其中百份之十的樓面，作為裨益社會發展的功能。

圖七：安樂工程大廈體現創新建築科技及可持續發展的融合，從工廈蛻變為智慧建築，成為香港特別行政區政府工廈活化計劃的成功政策案例，並榮獲綠建環評新建建築2.0版暫定鉑金級認證，配備節能、可再生能源設施，利用人工智能分析，預計每年可減少約三成的耗能和碳排放。

香港 - 2025年3月21日 - 香港領先的機電工程及技術服務供應商之一（「安樂工程」）今天（3月21日）舉行「安樂工程設計研發及培訓中心」暨集團新總部「安樂工程大廈」（ATAL Tower）開幕典禮，標誌集團投資未來，繼續加強集團在技術研發和人才培訓中的行業領導地位，致力創新及生產力，為工程業升級發展貢獻動力。香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士，在安樂工程創辦人潘樂陶博士、主席麥建華博士及行政總裁陳海明先生陪同，並在中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長葉水球先生、多個政府部門及業界代表，以及合作夥伴等見證下，於「安樂工程大廈」主持開幕典禮。甯漢豪局長及一眾嘉賓並參觀設於大樓內的「安樂工程設計研發及培訓中心」，了解集團的先進建築方法及數碼科技研發工作，涵蓋機電裝備合成法（MiMEP）、組裝合成法（MiC）、建築信息模擬（BIM）、人工智能驅動的數碼分身（Digital Twin）、物聯網（IoT）、超算中心液冷等技術，以及各種淨水、污水及廢物處理及氣候解決方案等，積極推動工程業的智能化與低碳轉型。優秀人才對提升生產力亦不可或缺。安樂工程四十多年來持續的大學畢業生及技術員培訓計劃，培育了超過1,100名人才，在集團以至工程界的不同崗位服務，發光發亮。隨著「安樂工程設計研發及培訓中心」的開幕，安樂工程將繼續把更多的香港青年人培育成具備先進工程科技能力的優秀人才，貢獻香港。安樂工程大廈體現了創新建築科技及可持續發展的融合，成為香港特別行政區政府「工廈活化計劃」的成功政策案例，從傳統工廈蛻變為綠色智慧建築。安樂工程主席麥建華博士表示：「在科技浪潮重塑產業格局的今天。安樂工程作為機電工程及智慧城市的科技服務先驅，早於數十年前已率先並持續投資研發，致力與客戶攜手，提供專業與先進的方案，為社區創造價值。今日『安樂工程大廈』與『安樂工程設計研發及培訓中心』的開幕，不僅是集團的新里程碑，更彰顯我們對未來的信心，繼續投資香港。」香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士表示，要改裝一幢工業大廈比重建更加困難，挑戰性很大。她恭賀安樂工程不單把工業大廈活化，更引入先進的技術。她表示：「經活化後的安樂工程大廈，是首幢能達致政府的要求，把其中百份之十的樓面，作為裨益社會發展的功能，成為設計研究及培訓中心，這是很值得鼓勵，開創了先河。」她很高興知道這個研發中心，不單進行研發，也進行培訓，她希望這個中心能加以善用，貢獻整個建造業界。安樂工程大廈集設計、研發、培訓及辦公室等功能於一身，從原先工廈，活化成智能建築，並榮獲綠建環評新建建築2.0版暫定鉑金級認證。大廈配備節能及可再生能源設施，包括創新的冷樑送風技術、無油磁浮式製冷機、光伏地板及太陽能板等節能設施。安樂工程更自主研發當中的「智慧樓宇平台系統」，猶如大樓的「中樞神經」全面整合及控制空調、照明及物聯網傳感器等機電系統及設施，利用人工智能分析，提升能源效益，預計每年可減少約三成的耗能和碳排放，並令室內環境更舒適。此外，大樓的室內植物與戶外景觀相互呼應，打造綠意盎然的空間，提升員工身心健康。