富衛香港與永豐銀行簽訂銀保夥伴合作協議

致力為銀行客戶提供多元化財富管理產品

圖片說明（左至右）：永豐銀行香港分行財務金融主管黃家聰、富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅，簽訂銀保夥伴合作協議，為客戶提供資產配置和傳承規劃的多元化保險方案及服務。

—富衛香港（「富衛」）欣然宣布與永豐銀行（「永豐」）簽訂長期銀行保險夥伴合作協議。透過此次合作，富衛將為永豐包括高資產淨值人士在內的客戶，提供資產配置和傳承規劃的多元化保險方案及服務，拓展高淨值客戶及商業市場。表示：「富衛香港很榮幸能與永豐銀行成為合作夥伴，為雙方業務帶來全新機遇，將攜手為銀行客戶帶來更多財富增值及傳承規劃的多元化保險方案及服務，實現他們在人生不同階段的財富目標，為更廣泛客戶創造保險新體驗。」富衛為高淨值客戶提供嶄新保險產品，包括「盈聚」系列壽險及儲蓄計劃等財富方案，助客戶捉緊環球投資機遇，提供穩健的長線潛在回報，實現靈活的財富傳承規劃。富衛持續拓展多元銷售渠道，不僅加強銀行保險合作夥伴網絡以接觸更廣泛客戶，還積極拓展專屬代理人、經紀，以及網上及直銷平台渠道。透過數碼驅動和以客為先的策略，及不斷加強擴展夥伴網絡，推動業務增長。永豐扎根台灣多年，目前在台灣及香港設有超過120家分行，為中高端客戶提供全方位的財富管理規劃服務。永豐及富衛透過建立更緊密的合作關係，雙方期望有助優化永豐客戶的資產配置的選擇，提供更個人化的產品方案，滿足多元理財需求。