富衛香港2024年首三季新業務年度化保費及首年保費增約五成 領先行業 業務規模穩居泛亞洲保險公司全港頭五位

各銷售渠道連續兩季錄得雙位數或以上增長 本地及包括內地訪客市場的離岸業務並行加速香港 - 2025年2月14日 - 富衛香港（「富衛」）宣布，根據保險業監管局2024年1月至9月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛2024年首三季新業務年度化保費按年錄得53%的顯著增長，高於行業平均升幅29%；新業務首年保費亦按年升達48%，優於行業平均升幅16% 1。憑藉卓越佳績，富衛按業務規模繼續穩居泛亞洲保險公司全港頭五位2，充分展現公司實力。
在行業中保持領先優勢
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「富衛香港2024年第三季表現強勁，各項重要業務指標均呈現理想增速，當中各銷售渠道更連續兩季錄得雙位數或以上增長。我們的多元銷售渠道模式，以及致力植根本地、深化包括內地訪客在內的離岸市場之雙引擎發展策略，促使業務穩步上揚。展望未來，我們將繼續積極把握機遇，透過提供創新產品及優質服務，為大眾創造保險新體驗。」
多元銷售渠道策略有效推進 各分銷渠道展現強勁增長
2024年第三季，富衛各銷售渠道再度錄得雙位數或以上的顯著升幅﹕
- 專屬代理人渠道：新業務年度化保費按年升97%，優於行業平均升幅38%3。
- 銀行保險渠道：新業務年度化保費按年升124%，大幅領先行業平均升幅12%；新業務首年保費按年上升51%，優於行業平均升幅19%3。
- 經紀渠道：新業務年度化保費按年升60%，優於行業平均升幅29%；新業務首年保費按年上升113%，大幅領先行業平均升幅10%3。
- 網上及直銷平台：新業務年度化保費按年升76%3。
香港及離岸市場業務並行加速 增幅均遠勝行業 續獲港人及內地訪客認可
2024年首三季，本地客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費按年增長62%，優於行業平均增幅34%4。至於包括內地訪客在內的離岸客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費則增長43%，領先行業平均增幅22%4。
另外，富衛個人壽險新業務躉繳保費收入再度蟬聯全港第一，去年首三季按年升46%，遠較行業平均跌1％為佳5，足證富衛的產品質素及其靈活繳付方式深受客戶歡迎。
1. 根據保險業監管局2024年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字。個人及團體保險業務合併計算。
2. 根據保險業監管局2024年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務首年保費排名及新業務保單數目均位居全港頭五名。以個人及團體保險業務計算。泛亞洲保險公司指現時於亞洲市場擁有具規模的營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。
3. 根據保險業監管局2024年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字，僅計算個人保險業務。
4. 根據保險業監管局2024年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字。
5. 根據保險業監管局2024年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字。以個人保險業務及非銀行保險公司計算。
附上相關圖片供下載使用: https://shorturl.at/9TSdu
關於富衛香港
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團旗下公司。富衛集團業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛香港為香港五大保險公司之一*。
富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。
富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。
請瀏覽www.fwd.com.hk，了解更多富衛香港的資訊。
*根據保險業監管局2023年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字、《Pi Financial Services Intelligence》報告 - 2022年12月及2023年12月，以及憑富衛對統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務保單數目、專屬代理人團隊規模增長、專屬代理人渠道新業務首年保費、經紀渠道新業務首年保費、銀行保險渠道新業務首年保費及網上及直銷平台新業務保單數目均位列全港頭五名。