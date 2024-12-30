屈臣氏繼續拓展GCC業務 於巴林開設全新旗艦店

香港 - 2024年12月30日 - 屈臣氏集團與Al-Futtaim集團攜手宣布，於巴林City Center Bahrain Mall開設全新屈臣氏旗艦店。這是屈臣氏三個月內在巴林開設的第三家店舖，繼阿聯酋、沙特阿拉伯及卡塔爾後，再次進駐新市場，進一步拓展屈臣氏在海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)地區的業務發展。





充滿潛力的策略市場

作為GCC地區的六個國家之一，巴林是充滿活力和潛力的市場，超過三分之二人口的年齡為35 歲以下，由年輕人主導市場，追求優質的保健美容產品。另外，隨著生活方式的轉變和受社交媒體影響，顧客越來越關注美妝潮流，故此在個人護理上的消費亦相應增加。



作為值得信賴的美容專家，屈臣氏致力引入多個世界級品牌和產品，為顧客提供無縫的 O+O(線下及線上)購物體驗，滿足顧客需要及對美的追求。數據顯示，預計2024年至2029年間，巴林的市場增長將達3,880 萬美元，年均複合增長率為5%，為屈臣氏的業務擴展提供莫大機遇。



屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士對此新里程表示興奮︰「屈臣氏致力拓展海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)地區業務，把保健及美容零售帶到巴林乃一重要里程碑。同樣重要的是，這家全新旗艦店進一步加強了我們與 Al-Futtaim 集團的合作關係，為更多GCC地區內的顧客服務，滿足他們對優質美容及保健產品的上升需求。」



Al-Futtaim 集團副總裁Simon Naga強調是次業務擴展的重要性：「我們在巴林開設屈臣氏旗艦店，顯示出我們致力提升該地區的顧客體驗。隨著我們繼續在GCC市場發展，我們專注提供創新的零售解決方案，滿足顧客瞬息萬變的需求。」



屈臣氏啟發顧客綻放美麗光芒

這家佔地 200 平方米的旗艦店位於巴林海灣的優越位置，店內精心設計的專區展示超過200 多個本地及國際品牌。該店設有嶄新的醫學美容專區，展示國際知名產品以及提供個人化護膚建議；另設護膚專區，為顧客提供流行的韓國及日本美容品牌。此外，新店亦設有潮流化妝專區及可持續產品專區，每個區域都經過精心設計，滿足顧客不同的需求。



隨著屈臣氏不斷擴展，品牌將繼續致力提供卓越的顧客體驗和優質產品，讓顧客Look Good, Do Good, Feel Great。





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