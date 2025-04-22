屈臣氏與顧客攜手抵銷4,000噸碳排放 積極應對氣候變化

香港 - 2025年4月22日 - 為響應「世界地球日」，屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌屈臣氏宣布加深與ClimatePartner的合作，進一步擴大其碳補償計劃，讓顧客透過選購屈臣氏獨家可持續產品，攜手抵銷超過4,000噸二氧化碳排放。





啟發顧客選擇可持續生活



屈臣氏由2023年起與 ClimatePartner 合作碳補償計劃，以滿足顧客對可持續產品日益增長的需求，初期涵蓋7個產品系列，為加強實踐可持續發展，現在該計劃擴展至30個產品系列，並於香港、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、新加坡、越南、印尼、土耳其及海灣阿拉伯國家合作委員會等市場的屈臣氏O+O(線下及線上)店舖推出。



屈臣氏致力提供更多可持續產品，令顧客每次購物添意義，為地球帶來正面的影響。除了印尼Rimba Raya[1]的森林保護項目外，屈臣氏還致力於中國內地定西市[2]開展造林項目，該地受沙漠化、旱災和嚴重水土流失影響，於當地種植耐旱的樹種，有助把退化的農地轉化為繁茂的森林。



除了為環境帶來正面的影響外，造林和森林保護項目可為當地居民提供就業機會，特別是女性，促進性別平等並建立更共融的社區。



計劃自推出以來，深受顧客喜愛，並獲得很多正面的回響。馬來西亞顧客Jason Hoh表示：「我喜歡在屈臣氏購買可持續產品，因為每次購買都能為環境出一分力，亦幫助我實踐可持續的生活。」



香港顧客Chloe Wong道：「可持續產品旁展示的二維碼讓我了解減碳過程，可見屈臣氏十分著重環境保護。」另外，來自泰國的Niran Channarong表示：「我選擇可持續包裝的產品，因為希望我的下一代能見到一個更潔淨的地球。我相信每一小步都可帶來正面的影響。」



啟發顧客活出可持續的生活，選用可持續產品，是應對氣候變化和保護生物多樣性的關鍵。讓我們一起努力，共同為下一代塑造更美好及綠色的未來。今年的世界地球日是屈臣氏可持續發展的另一個重要里程碑，讓我們繼續致力讓顧客「Look Good. Do Good. Feel Great」。

