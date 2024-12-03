屈臣氏集團全球第16,800家店舖開幕 拓展業務新里程

香港 - 2024年12月3日 - 作為全球最大的國際保健及美容零售商，屈臣氏集團宣布全球第16,800家店舖正式揭幕，透過在29個市場經營12個零售品牌，進一步鞏固其領導地位。新店在荷蘭鹿特丹開幕，是屈臣氏集團又一重要里程碑，除了持續拓展業務，更致力為全球顧客提供無縫的 O+O (線下及線上) 購物體驗。



屈臣氏集團慶祝開設全球第16,800家店舖

屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士在開幕禮上表示：「集團全球第16,800家店舖開幕，不但意味著業務不斷擴張，更代表著我們熱心為全球社區服務的承諾。集團每開設一家新店，都為當地創造就業機會、深化與顧客的關係並建立持久的信任。」



倪博士補充：「在中國文化中，16,800是一個別具意義的數字，象徵『萬事順利、富貴吉祥』。這個里程碑對集團意義重大，我們不但憧憬集團未來業務發展蓬勃，亦希望透過聖誕佳節送上祝福，攜手開創繁榮美好的未來。」



把握持續發展機遇



屈臣氏集團比荷盧行政總裁Ed van de Weerd 表示：「我們很高興屈臣氏集團全球第16,800家店舖選址於充滿活力的鹿特丹，代表著屈臣氏集團對比荷盧地區及全球發展的堅定承諾。作為荷蘭最大的保健及美容零售商，Kruidvat擁有接近1,000 家O+O 店舖，透過超過24,000名同事為顧客提供服務，成為許多荷蘭人生活中不可或缺的一部分。」



作為規模最大的Kruidvat店舖之一，新店面積超過770平方米，將每周服務超過11,000名顧客。店內設計時尚新穎，產品分區清晰鮮明，讓顧客一目了然，同時提供超過36,000款產品，是所有 Kruidvat店舖中產品選擇最多的店舖，全面提升O+O購物體驗。



新升級的 Kruidvat 應用程式為顧客提供個人化的優惠和健康建議，令他們能夠輕鬆管理購物清單並查詢積分餘額，獲得最合適的優惠。此外，品牌更簡化應用程式內的結帳流程，並提供網購店取服務，讓顧客購物更方便快捷。



展望未來，屈臣氏集團將持續發展全球業務，不斷創新並提供卓越的顧客體驗，致力實踐「每一天令顧客會心微笑」的社會願景。







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