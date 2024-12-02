山東臨工閃耀寶馬展，全球經銷商峰會共繪國際化藍圖

上海， 中國 - 2024年12月2日 - 2024年11月26日，bauma CHINA 2024盛大開幕，山東臨工以其卓越的國際化發展姿態，成為此次盛會上的明星。次日，2025山東臨工全球經銷商峰會在上海召開，匯聚了來自70多個國家的200多名合作夥伴。





在本次寶馬展上，山東臨工攜21款高端產品亮相，全面展示了其在工程機械領域的布局和技術引領，吸引了全球目光。混動、電動等新能源裝備新品迭出，彰顯了山東臨工在創新道路上的堅定步伐。



全球經銷商峰會上，山東臨工與全球合作夥伴共同探討了國際化發展的美好未來。臨工集團董事長王志中強調，臨工的發展仰賴全球客戶與經銷商的信任。公司將持續致力於提升產品和服務，助力客戶成功，並加速智能製造全球布局，攜手共進。總裁於孟生分析了當前國際形勢，指出山東臨工將繼續細分市場、聚焦重點，通過技術創新和產品升級，提升品牌影響力和市場競爭力。總經理文德剛表示，山東臨工始終抓住機遇，積極應對挑戰，堅定不移推進國際化戰略。在峰會上，山東臨工還對2024年業績突出的經銷商進行了表彰。



近年來，山東臨工憑藉前瞻性的戰略眼光，持續拓展國際市場，業務遍及全球100多個國家和地區。特別是在南美、非洲、中東、中亞、東南亞和大洋洲等關鍵市場，山東臨工的銷售網絡和服務體系日益完善，贏得了海外客戶的廣泛認可和信賴。



展望未來，山東臨工將繼續深化國際化戰略，加大在海外市場的品牌建設和市場開拓力度，持續加大研發投入和技術創新力度，為全球客戶提供更加優質的產品和服務。



山東臨工以其卓越的產品品質、深厚的研發實力及全球化的市場布局，在全球市場中嶄露鋒芒，不斷刷新"揚帆出海"的新紀錄。