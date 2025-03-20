市場唯一可「供斷」的純危疾基本計劃：安達人壽香港推出康護無憂危疾保障計劃

靈活供款方案 全面滿足不同人生階段的危疾保障需要香港 - 2025年3月20日 - 安達人壽香港推出「康護無憂危疾保障計劃」（「康護無憂」），成為市場唯一1提供限期保費繳付期選項的純危疾保障的基本計劃。此計劃不但提供全面的144種疾病保障，更設一系列的保費繳付期選項供選擇，切合不同客戶的保障需求。
首次投保危疾保障的客戶可透過一系列的保費繳付期，靈活配合人生不同階段的財務規劃，更可及早鎖定保費支出，避免年長時要面對保費大幅增加的負擔；而尋求額外危疾保障的客戶可因應個人財務狀況，以可負擔的保費獲得核心危疾保障，以彌補現有保障的不足。
康護無憂危疾保障計劃的特點及優勢：
- 提供4個限期保費繳付期選項：8年、12年、18年和22年，亦有提供每年續保選項至受保人100歲，每年續保選項的保單更提供轉保選項2，靈活配合您的理財需要。
- 突破傳統純危疾，「供得斷」再無負擔：市場唯一1提供限期保費繳付期選項的純危疾基本計劃，讓客戶可以在仍有穩定收入的時候，為未來的保障做好準備。
- 全方位危疾保障直至100歲：全面保障144種不同階段的疾病，包括嚴重疾病、非嚴重疾病（如原位癌）及入住深切治療部3（ 「ICU」）的嚴重狀況。而且就非嚴重疾病索償後可還原至100%保障4，為客戶提供全面保障以應付未來的不確定因素。
安達人壽香港首席客戶及產品總監吉文瑜先生表示：「透過『康護無憂危疾保障計劃』，我們讓客戶可以在有穩定收入時，為未來的保障需要做好準備，不用擔心長遠保費負擔。『康護無憂』不僅為客戶提供靈活供款方案，更進一步擴展我們多元化的保障組合，以滿足香港消費者不斷變化的需要。」
即日起至2025年3月31日，凡成功申請康護無憂危疾保障計劃，於首3個保單年度可享高達50%總保費折扣。若康護無憂危疾保障計劃保單之總年度化保費達到1,500美元或以上，更可獲免費癌症篩查一次。受條款及細則約束，詳情請參閱：https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb/hk-en/pdf/cie_offer_agy_tc.pdf
備註：
- 根據截至2025年1月1日與保險業監管局獲授權的保險人登記冊上經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供之新造保單的危疾保障計劃所作之比較。
- 轉保選項只適用於每年續保選項的保單，並須符合產品介紹冊及保單文件內的指定條件。請留意，保單及新保單的受保人應為同一人及保單將於轉保後終止。轉保生效後不可撤回。為免存疑，新保單的等候期、不得爭議及自殺不保事項的相關期間將由新保單的最後復效日期起重新計算。詳情請參閱產品介紹冊及保單文件。
- 入住深切治療部必須確認為「合資格的深切治療部留醫」，並須符合指定條件，有關指定條件及其他詳情請參閱產品介紹冊及保單文件。
- 還原保障、嚴重疾病保障、非嚴重疾病保障和身故賠償受相關條款及細則所限，詳情請參閱產品介紹冊及保單文件。
關於安達
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