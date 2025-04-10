希慎廣場於4月呈獻「Threads of Beauty」活動 讓你從內到外愛自己

美妝期間限定店及體驗 多款品牌精選產品
- Charlotte Tilbury及WOKE UP LIKE THIS開設期間限定店 Aesop、BEYORG、Burberry Beauty、Chloé Atelier des Fleurs、DFS 、L'Artisan Parfumeur 及 Slowood精選產品
Charlotte Tilbury PILLOW TALK「HOUSE OF LOVE」期間限定店
Charlotte Tilbury PILLOW TALK「HOUSE OF LOVE」於4 月 4 日至 4 月 16 日在希慎廣場舉行期間限定店，探索令人一秒傾心的全新PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES COLLECTION夢幻心動系列，與您的BEAUTY SOULMATE浪漫邂逅！系列焦點產品包括能瞬間打造love-blushed柔焦妝感的 PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES 心動夢幻氣色盤，及以兩款最熱賣配方 MATTE REVOLUTION 及 K.I.S.S.I.N.G 推出的全新夢幻四色PILLOW TALK LOVE EFFECT LIPSTICKS 心動蜜語唇膏，讓您散發甜蜜迷人的自信光彩。
到場感受新品魅力並感受浪漫氛圍，場內設有不少打卡位，讓您捕捉每一個浪漫瞬間，完成指定任務更有機會獲得CHARLOTTE TILBURY 限定禮遇！此外，您亦可預約90分鐘美妝masterclass，讓TEAM TILBURY為您示範如何打造完美自信的妝容。
期間限定店日期：4 月 4 日至 4 月 16 日
立即登記體驗：https://bit.ly/4bDLiIx
WOKE UP LIKE THIS 讓你綻放煥然一新的自然之美
WULT - Woke Up Like This 由香港美妝影片創作者 Jenn Lam（@PumpkinJenn） 和 Tawnia Lai （@babygirlo） 創立，旨在透過純素、零殘忍的彩妝和護膚品，獨立研發品牌配方，為愛美的您帶來自信和美麗，同時擁有護膚的功效與樂趣！ 由即日起至11月30日親臨Woke Up Like This 期間限定店，體驗一場融合經典復古氛圍與現代純素美妝的美麗盛宴；全天然成分製造的WULT純素彩妝系列，絕對是敏感肌膚的完美拍檔！
期間限定店設計靈感源自懷舊百貨公司，店內精心打造多個互動打卡區域，並設有獨家限定MIX & MATCH 迷你彩妝掛飾設計活動，讓您在超過25款吊飾中挑選喜愛的款式，親手創作專屬自己的迷你彩妝及護膚品掛飾。場內同時設有不定期轉換主題的懷舊美容室，首輪顧客可以體驗價享受高級韓式個人色彩鑑定，專業分析出最適合您的彩妝色調。
期間限定店日期：即日起至11月30日
體驗生活品味 Aesop首款乳霜質地的身體潔膚露
位於希慎一樓的Aesop是體驗生活品味的必訪之地。淡綠色的蛇形門面配搭木質棕色調，營造出1970年代休息室的復古氛圍。Aesop 於4月推出首款乳霜質地的身體潔膚露——厄勒俄斯滋潤身體潔膚露，溫和潔淨肌膚，揉合多種備受推崇的潤膚保濕成分與淨化植物萃取，令肌膚倍感柔軟、水潤、潔淨，同時有效舒緩乾燥，散發木質、辛香、草本交織的迷人香氣。
沉醉於 Chloé Atelier des Fleurs迷人花香 享受香氣感官體驗
Chloé Atelier du Bain身體護理系列中的芳香沐浴露和潤膚露散發醉人濃郁花香，延續Atelier des Fleurs香氣感官體驗，在療癒花香的引領下走進身心平靜和諧之境。產品香氣萃自多種珍貴花卉，備有五種經典香味選擇，包括雪松木 （Cedrus）、檀香 （Santalum）、木蘭花 （Magnolia Alba）、神香草 （Hysope）及茉莉花 （Jasminum Sambac）。
L'artisan Parfumeur 散發由内到外的高貴芳香氣息
品牌的「玫瑰追憶」 系列糅合經典玫瑰及柑桔芳香，為您帶來令人愉悅的嫵媚香氣，讓人愛不釋手。系列創作靈感來自香調師Christophe Raynaud 在印度與玫瑰的美麗邂逅，香調中的柑桔、玫瑰及麝香香氣平衡而和諧，感覺猶如擁抱清新明亮的春日。
天然親膚品牌Slowood及BEYORG讓你保持健康美肌
注重肌膚健康的您必定一試愛上以下創新護膚產品，當中包括：
- Slowood純素療癒洋甘菊排毒舒緩面膜霜: 100%天然純素面膜霜具有全方位功效，有助排毒、清潔及舒緩肌膚，同時含有4種高嶺土能有效促進細胞再生及長效保濕，令肌膚散發自然光彩。
- BEYORG Team Dr Joseph無香料礦物防曬乳 SPF 30: 產品以溫和植物活性成分製造，絕不含有害化學物質。含有有機大馬士革玫瑰花水、有機無花果果實萃取物及向日葵籽油等補濕成分，為肌膚提供強效的防曬及滋潤保護。質地清爽、不泛白、對海洋友善、適合所有肌膚包括敏感及兒童肌膚。
- BEYORG NATURAGLACE NU 極緻潤澤妝前霜 SPF 32 PA++: 專為乾燥肌膚研發的輕盈天然防曬底霜讓你輕鬆打造無瑕自然妝容。產品絕無內分泌干擾劑及合成香料成份，其獨有色澤可調和暗黃及不均勻膚色，同時高效防曬，讓肌膚展現透亮光澤。
@cosme STORE 利舞臺獨家優先發售指定Enamor產品
由化妝師兼擁有超過42萬訂閱的YouTuber - KAJIERI 所創立的彩妝品牌Enamor已於3月登陸@cosme STORE。利舞臺分店將優先於4月下旬至5月初推出Enamor人氣胭脂單品，備受日本、台灣甚至是香港網上社交平台火熱討論中，喜愛美妝的你要密切留意！
Burberry Beauty
Burberry Beauty隆重呈獻Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底限量版，設計靈感源自Burberry標誌性風衣的顛覆性布料，粉底採用Trench 風衣持妝科技™️ ，猶如防護層抵禦天候影響*， 14 小時長效持久妝容，更蘊含竹粉及木棉花萃取物，瞬間打造霧柔滋潤妝容，幫助肌膚再平衡。
*全天候防護：防水、防潮、防汗、防高溫。
由即日至5月31日前預約親臨Burberry Beauty希慎專門店體驗15分鐘春日彩妝服務，完成服務後，即可獲贈Beyond Wear持妝霧柔風衣粉底液1ml。
立即登記 : +852 6463 5515 (Whatsapp)
為你送上獨家禮遇
DFS 限時美妝嘉年華優惠
由4月18日至5月5日，DFS會推出美妝嘉年華優惠高達35%，其中包括美妝禮盒。若購物滿HK$1,888，更可獲得美妝盲盒乙個（價值HK$900）。
利園區優惠 - 春日璀璨・甄選獻禮
由2025年4月4日至4月13日，CLUB AVENUE 及 hy! 會員於推廣期間於利園區累計消費滿指定金額，並透過利園手機應用程式上傳合資格單據, 可獲得利園區電子禮券。
| 於2025年4月4日至2025年4月13日累積消費
| 利園區電子優惠禮券
| $50,000 - $99,999
| HK$900
利園區電子優惠禮券
| $100,000 或以上
| HK$2,500
利園區電子優惠禮券
一起發光發亮
誠邀您於四月親臨希慎廣場參與「Threads of Beauty」活動，好好擁抱自己，體驗一系列獨家期間限定店及精心挑選的護膚品和美妝產品，讓你散發由內到外的自然美。
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Xiaohongshu：香港铜锣湾利园区
關於利園區
利園區由希慎廣場、利園一至六期、利舞臺廣場、禮頓中心及希慎道壹號 （I.T HYSAN ONE）、及利園其他商舖組成，位處銅鑼灣核心地段，盡攬香港都會中心的璀璨繁榮，區內頂級商業設施林立，購物餐飲享受多不勝數，一站式滿足您對品味時裝、潮流精品與環球美食的需求。琳琅滿目的利園區， 匯聚世界級都會的非凡魅力，展現充滿活力及多姿多彩的生活國度，是品味之士工作、購物與消閒的首選熱點。