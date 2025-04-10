希慎廣場於4月呈獻「Threads of Beauty」活動 讓你從內到外愛自己

關於利園區

利園區由希慎廣場、利園一至六期、利舞臺廣場、禮頓中心及希慎道壹號 （I.T HYSAN ONE）、及利園其他商舖組成，位處銅鑼灣核心地段，盡攬香港都會中心的璀璨繁榮，區內頂級商業設施林立，購物餐飲享受多不勝數，一站式滿足您對品味時裝、潮流精品與環球美食的需求。琳琅滿目的利園區， 匯聚世界級都會的非凡魅力，展現充滿活力及多姿多彩的生活國度，是品味之士工作、購物與消閒的首選熱點。



