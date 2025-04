美妝期間限定店及體驗 多款品牌精選產品

Charlotte Tilbury及WOKE UP LIKE THIS開設期間限定店 Aesop、BEYORG、Burberry Beauty、Chloé Atelier des Fleurs、DFS 、L'Artisan Parfumeur 及 Slowood精選產品

希慎廣場於4月呈獻「Threads of Beauty」活動 讓你從內到外愛自己

於2025年4月4日至2025年4月13日累積消費

利園區電子優惠禮券

$50,000 - $99,999

HK$900

利園區電子優惠禮券

$100,000 或以上

HK$2,500

利園區電子優惠禮券



香港 - 2025年4月10日 - 希慎廣場於4月舉行「Threads of Beauty」期間限定活動,以愛自己為主題,呈獻美妝限定店,以及多個美妝品牌體驗及精選產品。國際知名美妝品牌Charlotte Tilbury及純素美妝品牌 WOKE UP LIKE THIS (WULT) 將於希慎廣場開設期間限定店,夢幻復古設計讓人怦然心動。希慎廣場繼去年成功引入多個全新美妝品牌後,一直致力為愛美的您帶來一系列優質產品。其中Aesop、BEYORG、Burberry Beauty、Chloé Atelier des Fleurs、DFS、L'Artisan Parfumeur 及 Slowood更精選多款高級護膚及美妝產品,讓您由頭到腳呵護身體每吋髮膚,由內到外散發動人魅力。Charlotte Tilbury PILLOW TALK「HOUSE OF LOVE」於4 月 4 日至 4 月 16 日在希慎廣場舉行期間限定店,探索令人一秒傾心的全新PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES COLLECTION夢幻心動系列,與您的BEAUTY SOULMATE浪漫邂逅!系列焦點產品包括能瞬間打造love-blushed柔焦妝感的 PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES PALETTES 心動夢幻氣色盤,及以兩款最熱賣配方 MATTE REVOLUTION 及 K.I.S.S.I.N.G 推出的全新夢幻四色PILLOW TALK LOVE EFFECT LIPSTICKS 心動蜜語唇膏,讓您散發甜蜜迷人的自信光彩。到場感受新品魅力並感受浪漫氛圍,場內設有不少打卡位,讓您捕捉每一個浪漫瞬間,完成指定任務更有機會獲得CHARLOTTE TILBURY 限定禮遇!此外,您亦可預約90分鐘美妝masterclass,讓TEAM TILBURY為您示範如何打造完美自信的妝容。WULT - Woke Up Like This 由香港美妝影片創作者 Jenn Lam(@PumpkinJenn) 和 Tawnia Lai (@babygirlo) 創立,旨在透過純素、零殘忍的彩妝和護膚品,獨立研發品牌配方,為愛美的您帶來自信和美麗,同時擁有護膚的功效與樂趣! 由即日起至11月30日親臨Woke Up Like This 期間限定店,體驗一場融合經典復古氛圍與現代純素美妝的美麗盛宴;全天然成分製造的WULT純素彩妝系列,絕對是敏感肌膚的完美拍檔!期間限定店設計靈感源自懷舊百貨公司,店內精心打造多個互動打卡區域,並設有獨家限定MIX & MATCH 迷你彩妝掛飾設計活動,讓您在超過25款吊飾中挑選喜愛的款式,親手創作專屬自己的迷你彩妝及護膚品掛飾。場內同時設有不定期轉換主題的懷舊美容室,首輪顧客可以體驗價享受高級韓式個人色彩鑑定,專業分析出最適合您的彩妝色調。位於希慎一樓的Aesop是體驗生活品味的必訪之地。淡綠色的蛇形門面配搭木質棕色調,營造出1970年代休息室的復古氛圍。Aesop 於4月推出首款乳霜質地的身體潔膚露——厄勒俄斯滋潤身體潔膚露,溫和潔淨肌膚,揉合多種備受推崇的潤膚保濕成分與淨化植物萃取,令肌膚倍感柔軟、水潤、潔淨,同時有效舒緩乾燥,散發木質、辛香、草本交織的迷人香氣。Chloé Atelier du Bain身體護理系列中的芳香沐浴露和潤膚露散發醉人濃郁花香,延續香氣感官體驗,在療癒花香的引領下走進身心平靜和諧之境。產品香氣萃自多種珍貴花卉,備有五種經典香味選擇,包括雪松木 (Cedrus)、檀香 (Santalum)、木蘭花 (Magnolia Alba)、神香草 (Hysope)及茉莉花 (Jasminum Sambac)。品牌的「玫瑰追憶」 系列糅合經典玫瑰及柑桔芳香,為您帶來令人愉悅的嫵媚香氣,讓人愛不釋手。系列創作靈感來自香調師Christophe Raynaud 在印度與玫瑰的美麗邂逅香調中的柑桔、玫瑰及麝香香氣平衡而和諧,感覺猶如擁抱清新明亮的春日。注重肌膚健康的您必定一試愛上以下創新護膚產品,當中包括:

Slowood 純素療癒洋甘菊排毒舒緩面膜霜 : 100%天然純素面膜霜具有全方位功效,有助排毒、清潔及舒緩肌膚,同時含有4種高嶺土能有效促進細胞再生及長效保濕,令肌膚散發自然光彩。

BEYORG Team Dr Joseph 無香料礦物防曬乳 SPF 30: 產品以溫和植物活性成分製造,絕不含有害化學物質。含有有機大馬士革玫瑰花水、有機無花果果實萃取物及向日葵籽油等補濕成分,為肌膚提供強效的防曬及滋潤保護。質地清爽、不泛白、對海洋友善、適合所有肌膚包括敏感及兒童肌膚。

BEYORG NATURAGLACE NU 極緻潤澤妝前霜 SPF 32 PA++: 專為乾燥肌膚研發的輕盈天然防曬底霜讓你輕鬆打造無瑕自然妝容。產品絕無內分泌干擾劑及合成香料成份,其獨有色澤可調和暗黃及不均勻膚色,同時高效防曬,讓肌膚展現透亮光澤。

由化妝師兼擁有超過42萬訂閱的YouTuber - KAJIERI 所創立的彩妝品牌Enamor已於3月登陸@cosme STORE。利舞臺分店將優先於4月下旬至5月初推出Enamor人氣胭脂單品,備受日本、台灣甚至是香港網上社交平台火熱討論中,喜愛美妝的你要密切留意!Burberry Beauty隆重呈獻Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底限量版,設計靈感源自Burberry標誌性風衣的顛覆性布料,粉底採用Trench 風衣持妝科技™️ ,猶如防護層抵禦天候影響*, 14 小時長效持久妝容,更蘊含竹粉及木棉花萃取物,瞬間打造霧柔滋潤妝容,幫助肌膚再平衡。*全天候防護:防水、防潮、防汗、防高溫。由即日至5月31日前預約親臨Burberry Beauty希慎專門店體驗15分鐘春日彩妝服務,完成服務後,即可獲贈Beyond Wear持妝霧柔風衣粉底液1ml。立即登記 : +852 6463 5515 (Whatsapp)由4月18日至5月5日,DFS會推出美妝嘉年華優惠高達35%,其中包括美妝禮盒。若購物滿HK$1,888,更可獲得美妝盲盒乙個(價值HK$900)。

於2025年4月4日至2025年4月13日累積消費
$50,000 - $99,999: HK$900 利園區電子優惠禮券
$100,000 或以上: HK$2,500 利園區電子優惠禮券

由2025年4月4日至4月13日,CLUB AVENUE 及 hy! 會員於推廣期間於利園區累計消費滿指定金額,並透過利園手機應用程式上傳合資格單據, 可獲得利園區電子禮券。* 優惠受條款及細則約束。誠邀您於四月親臨希慎廣場參與「Threads of Beauty」活動,好好擁抱自己,體驗一系列獨家期間限定店及精心挑選的護膚品和美妝產品,讓你散發由內到外的自然美。