建設香港近五十載 奧雅納於香港工程師學會50周年慶典榮獲多項大獎

香港 - 2025年4月8日 - 國際工程顧問公司奧雅納於香港工程師學會50周年傳奇大獎中喜獲八個獎項，包括五項大獎及三項優異獎。這份殊榮充分肯定了奧雅納為香港以及工程業界作出的卓越貢獻，不僅推動行業發展，更為社會帶來長遠而持久的影響。





「自1976年扎根香港以來，奧雅納一直致力可持續發展，銳意創新，以跨學科專業重塑香港的城市景觀。我們不僅是這座國際都會非凡蛻變的見證者，更是重要的推動者——從策略性規劃到地標建築，從重大基建到文化樞紐，眾多項目凝聚了我們的智慧與匠心。是次榮獲香港工程師學會50周年傳奇大獎多項殊榮，正是對奧雅納近半世紀以來推動香港城市發展卓越貢獻的最佳印證。」



- 奧雅納東亞區總裁楊詠珊



大空間的性能化消防設計

創新類別大獎



2000年代初，奧雅納率先結合遠射噴灑系統與紅外線火焰探測器，為大型室內空間包括朗豪坊及環球貿易廣場提供創新消防安全方案。由商場到機場客運大樓，此設計成功確保香港眾多標誌性空間的消防安全，同時兼顧空間美學及功能完整性。



滙豐銀行數據中心

工業類別大獎



滙豐銀行數據中心於2008年落成，當時為亞洲最大的數據中心。在安全性、可靠性和可持續發展方面開創新標準，為香港數碼基建發展樹立里程碑。項目為滙豐在逾30個國家的業務處理交易，鞏固香港作為國際金融中心的地位。



昂船洲大橋

基建類別大獎



昂船洲大橋於2009年落成，以其全球最高的單柱橋塔和1,018米的主跨長度，彰顯了香港工程界的卓越成就。大橋接通葵涌貨櫃碼頭與香港運輸網絡，橋塔上半結構部分採用全球最具規模的不銹鋼外殼，其優雅設計和創新技術亦榮獲多項國際殊榮。



香港國際機場一號客運大樓

基建類別大獎



香港國際機場一號客運大樓以其標誌性的拱形屋頂結構革新機場設計，其創新之處包括使用129個橫跨36米的平行拱架，創造寬敞的無柱空間及引入自然光，完美詮釋了創新工程如何能打造可持續、高效能且優美的交通樞紐。



西鐵綫

基建類別大獎



西鐵綫徹底改變了新界的交通連通性，當中全長7.6公里的元朗段，建有香港最大規模的高架鐵路走廊和三個主要車站。其噪音控制系統實現前所未有的24分貝降噪，項目巧妙結合基建與社區需求，在促進城市發展的同時保障社區及市民的福祉。



此外，奧雅納深度參與設計的兩個標誌性項目 ‒ 啟德體育園及廣深港高速鐵路香港段 ‒ 亦榮獲大獎。



其他得獎項目包括：



