強項為本人才配對方法 助廚師轉型創科職涯

香港 - 2025年1月15日 - 廚師成功被創科公司取錄？這聽起來很不可思議，卻是姜卓夆 (Edwin) 從酒店管理學術背景、前身是廚師，投身創科界的真實故事。Edwin透過由香港賽馬會慈善信託基金策動及捐助的「賽馬會專業創未來計劃」 (JC PROcruit C)，通過計劃以強項為本VASK (Values價值觀、Attitudes態度、Skills技能、Knowledge知識) 的人才配對模式，成功加入一家以數據分析進行風險管理的創科公司擔任業務拓展人員。



計劃夥拍行業統籌之一香港科技園公司為一眾「創科 ‧ 有心」見習生 提供進階式的專業技能和設計思維等培訓

「轉行的契機來自我對不斷學習的熱誠和追求。」Edwin在讀書時曾做過客戶服務主任、店舖助理經理和廚師等兼職，他希望自己能與時並進，加入一個不斷求新的行業。當他見到JC PROcruit C的招聘廣告時，雖然對計劃開設的創科行業新型職位感到陌生，但了解到職位乃為有意入行的近屆畢業生而設，而計劃亦有系統地支持年輕人由學校過渡到職場，為了在職涯上有所突破，他便毫不猶豫地報名參加。



Edwin (第一排右三) 是計劃第二屆第一期的畢業生

由於Edwin曾從事面向客人的工作，他在面試時展示的耐心和優秀的溝通能力，符合職位的態度及技巧要求。縱然他完全沒有創科方面的知識，但卻恰好可以成為技術人員與客戶之間的溝通橋樑，為團隊及時反饋客戶可能會提出的問題，又能將複雜的技術用語轉換成客戶聽得懂的語言，幫助推動業務發展。



Edwin 的公司亦願意為「創科初哥」提供培訓的機會。例如，他剛加入公司便獲機會循序漸進地參與多個業務拓展和公司營運的項目。同時，Edwin亦參加了計劃行業統籌香港科技園公司提供的進階式行業技能持續在職培訓。Edwin說：「我很慶幸自己有報名參加計劃。我在這裡工作的每一天都充滿了挑戰，完全符合當初我想加入創科這個發展迅速的行業的初心，滿足了我強烈的求知慾和好奇心。」



Edwin的經驗證明了JC PROcruit C提倡的VASK強項為本人才配對模式的確幫助不同持份者突破傳統學歷及資歷為本的招聘和人才發展模式，拓闊年輕人對職業發展的想像，並協助僱主開拓與吸納年輕勞動市場中具潛質的人才。



在「創科．有心」領域下，JC PROcruit C成功利用VASK將298位來自不同背景的見習生配對至七個新型創科工作職位，包括：業務拓展培訓生、產品營銷培訓生、設計培訓生（網頁、圖像、多媒體）、設計培訓生（UI/UX、數碼科技）、教育科技培訓生、數碼藝術與科技培訓生，以及產品研究培訓生，協助業界利用創新方法提供以人為本的產品及服務。



整個計劃在過去兩屆合共四年共夥拍了近500名有心、有遠見的僱主，為接近1,000名首次求職的中學文憑或同等學歷、大專及大學畢業生提供了一年的專業見習機會。當中約七成見習生完成整個見習旅程，並有接近七成的畢業生獲僱主續聘，可見計劃的認受性。



JC PROcruit C已將計劃自2020年底開展至今的經驗、故事和實踐工具等上載至網站全新的「行業及就業資源中心」，歡迎有心的僱主、青年工作者，甚至是年輕人瀏覽有關人才配對和職涯發展的經驗和心得：https://jcprocruitc.org.hk/zh/resourcehub

