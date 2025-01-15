德昌電機公佈24/25財政年度第三季度業務及未經審核財務資料



截至2024年12月31日止九個月

亞太地區

下跌 2%

歐洲、中東及非洲

下跌 5%

美洲

下跌 5%

總計

下跌 4%





截至2024年12月31日止九個月

亞太地區

上升 9%

歐洲、中東及非洲

下跌 12%

美洲

下跌 15%

總計

下跌 7%



在亞太地區，營業額下跌2%，而此地區之輕型汽車產量下跌1%。輕型汽車產量下跌，加上略遜的客戶組合，導致閉合及煞車系統產品和粉末金屬部件的銷售下跌。然而，油泵和轉向系統產品的銷售增加，大大抵銷此等跌幅。在歐洲、中東及非洲，營業額下跌5%，對比此地區之輕型汽車產量下跌7%。油泵及視力系統、散熱管理和轉向系統產品的銷售下跌，反映輕型汽車產量下跌。座椅調節和傳動系統產品銷售增加，抵銷部分跌幅。在美洲，營業額下跌5%，而輕型汽車產量下跌1%。由於部分客戶的需求疲弱，以及某些項目的產品週期已完結，散熱管理及座椅調節應用產品以及粉末金屬部件的銷售下跌。惟轉向系統、傳動系統以及閉合系統應用產品之銷售增加，抵銷部分跌幅。截至 2024年12月31日止九個月，工商用產品組別營業額為416百萬美元，較上一財政年度同期減少33百萬美元或7%。外匯的影響輕微。工商用產品組別的終端市場仍然疲軟，由於此業務繼續面臨消費者對非必要支出的謹慎態度所帶來的阻力，加上消費者越趨傾向價值導向品牌提供的更實惠選擇，這種轉變加劇了工商用產品組別某些產品分部的價格競爭。在這些分部，商品化導致在採購決策中，成本優先於功能性和可靠性。未計入外匯影響，工商用產品組別於各地區營業額變動如下：在亞太地區，營業額增長主要由於主要客戶消耗了先前過剩的存貨後下補貨訂單，並取得一些新業務。然而，由於上述終端巿場的需求疲軟，在歐洲、中東及非洲和美洲地區的營業額下跌，遠遠抵銷此等增幅。主席及行政總裁汪穗中博士在評論本集團的銷售表現及短期展望時表示：「德昌電機在本財政年度截至目前為止的營業額，在全球輕型汽車產量疲軟、消費者需求疲弱以及在多個其他製造產品分部的價格競爭下，受到負面影響。宏觀經濟環境的不確定性極高，拖累消費意欲，並導致不少客戶延遲推出新產品的計劃。展望未來，第四季度的銷售趨勢仍然受到今年前數個季度所經歷的宏觀經濟挑戰的影響。加上中國農曆新年假期的影響，因此，我們目前預計本集團全年銷售額將較去年水平下跌中個位數百分比。」汪博士補充說：「鑑於來年全球貿易及投資前景不明朗，管理層將專注於嚴格成本控制及維持本集團保守的資產負債表狀況。」本公司股東及潛在投資者請注意，此新聞稿提供的資料，當中包括有關全年前景預測的資料，乃根據本集團未經審核之內部記錄及管理賬目而作出，有關資料並未經本公司核數師審閱或審核。