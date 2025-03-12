德益世為香港消費品貿易商提供170萬美元的出口保理融資

香港 - 2025年3月12日 - 國際貿易融資公司德益世國際保理已成功為一家中國香港的消費品貿易商提供出口保理融資服務，融資額度達到170萬美元。這筆戰略性融資使該公司在無需額外貸款的情況下改善現金流，支援其服務於多個國際買家的出口活動。



這家貿易商成立十年以上，通過提供優質產品和卓越的客戶服務，在全球範圍內積累了強大的客戶基礎。然而，因國際貿易的賬期較長，營運資金管理的挑戰阻礙了這家公司滿足客戶需求和持續增長的能力。



為克服這些障礙，這家出口商與德益世合作，因後者具有強大的聲譽和實地支援的服務。量身定制的出口保理解決方案包含可擴展的融資額度和出口信用保險服務，這使出口商得以釋放被應收賬款佔用的現金流。這種資產負債表外的融資選項不僅增強了公司的財務靈活性，還支持其在新市場的增長，同時確保了財務穩定性。



"我們非常高興能成為這家專業且經驗豐富的貿易商所信任的金融合作夥伴，為其提供量身定制的國際貿易融資解決方案。對於需要適當現金流卻缺乏固定資產或擔保的貿易商而言，德益世是您的理想之選。我們保理解決方案包含的出口信用保險服務能使出口商充滿信心地擴展國際業務，" 德益世遠東區域行政總裁Dickson Au表示。



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