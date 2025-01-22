香港 - 2025年1月22日 - 眾所周知，DSE (香港中學文憑考試) 入大學最低入學要求是「332A」，根據考評局數據，2024年英文科達3級或以上水平的考生約為58.6%，即有近一半考生因英文未達標而與大學無緣。距離2025年DSE開考尚有不足3個月，思源教育推出全港首創「DSE Level 3補底保證班」，以高效輕鬆方式重建穩固英文基礎，助考生取得Level 3，穩握大學入場券。



思源教育推全港首創「DSE Level 3補底保證班」 助考生穩握大學入場卷

思源教育推出的「DSE英文Level 3補底保證班」，針對英文程度較弱的學生，獲取Level 3為目標，倘公開試成績不達標可獲退款。課程教授考試技巧、必背詞彙、題目分析等，專業師資團隊會教授最精華及實用易記的考試技巧，由基礎到深入題型一一拆解，並為每名學生度身訂造學習計劃，按其能力調整課程。



課程以實戰為主，提供小組特訓，專注模擬試題及DSE歷屆試題操練，完成後即時解卷，讓學生清楚知道自己的弱項，從而作出改善。課程亦設1對1貼身跟進，在私補課根據考生進度作針對性教學。資深導師會分析2025年DSE出題趨勢，貼題並提供模擬試題。



在各分卷的實戰過程中，考生可獲最重點考試技巧。卷一閱讀理解，考生可提升速讀能力，並學懂有效應對看不明內容的方法，大幅提高閱讀理解答對率。卷二寫作方面，資深導師會教授審題方程式、豐富詞彙量和句式，助考生更準確表達內容，解決詞不達意的問題。



卷三的聆聽及綜合分卷佔30%，是最高比重的分卷，聆聽部分考生只要掌握找答案的規律，就能穩取分數；綜合部分會針對性操練B1卷，並策略性操練B2卷。卷四說話方面，考生在小組說話練習中，可掌握5大萬用互動技巧、回應對方三部曲及突發應對技巧等，在公開試中對答如流。



思源教育創辦人Spencer Lam表示，DSE考生即將迎戰難關，英文Level 3保證班以獨有記憶法鞏固英文基礎，助考生掌握最實用的考試技巧，最快1個月進步15%，穩步取得Level 3，盼助更多考生考入心儀大學。





