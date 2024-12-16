思源教育新推16小時IELTS速成班 創辦人以最短時間裝備學員應付考試

香港 - 2024年12月16日 - 近年本港年輕人英語水平有下跌趨勢，，情況令人擔憂，然而不少人因忙碌的工作難以進修，思源教育新推出最快2天、6小時便可完成的IELTS（雅思）課程，以最短時間裝備學員應付IELTS考試。思源教育創辦人Spencer Lam指出，「英語是國際語言，說得一口流利英語，都有助學業或職場發展更上一層樓。」





教育機構EF早前公布2024年全球英語能力指標，分析來自116個國家和地區、超過210萬名18歲以上，非英語母語成年人的英語測試結果。報告顯示，港人英語水平在116個國家或地區中排第32，較去年排名下跌3名，而所獲分數亦由去年558分的「高級水平」，下跌至549分的「中級水平」。



Spencer指出，無論是學生或在職人士，想有系統性地學好英語，可以考慮報讀IELTS課程，並透過IELTS考試證明自己的英語能力。IELTS是全球最普及、認受性相當高的英語測試之一，更是去海外留學或工作的入場券。



思源教育提供多個IETLS課程，學員可按個人程度或需要，選報半年至1年的課程。而在講求效率和快捷的香港，思源教育更推出最快2天、16小時便可完成的課程，以最短時間裝備學員應付IELTS考試。Spencer認為，IELTS成績有效期雖然只有兩年，但若非到海外升學，一般用作見工，即使逾期亦仍有一定認受性。「若能取得7.5分或以上，大家都會認可你的英語水平是中上或上級。」



作為英語導師的Spencer，在教學過程中發現，港人重視背誦詞彙及操練文法，卻缺乏以英語寒暄（small talk）的能力。外國人經常以small talk打開話題，無論在職場、社交聚會，甚至買咖啡或超市結帳，都會聽到周遭的人隨意的對話，這些對話卻能促進人與人之間的關係和信任，在職場上更可提升溝通效率。因此，若能掌握聊天的技巧，就能輕鬆應對不同場合的small talk挑戰。