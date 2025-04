恒越財務諮詢公司與夢想家集團合作，向台灣高資產社群分享遺產及傳承規劃之獨家見解

關於恒越財務諮詢公司

安心启程,共跃新境(Come As You Are, Leap Forward With Us)。



恒越財務諮詢公司自 2023 年 7 月創立以來,擁有超過 300 名專業顧問,憑藉創新思維與個人化財富管理方案,引領客戶穿梭在瞬息萬變的全球金融環境,實現財務目標。