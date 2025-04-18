恒越財務諮詢公司與夢想家集團合作，向台灣高資產社群分享遺產及傳承規劃之獨家見解

台北，台灣 - 2025年4月18日 - 恒越財務諮詢公司應夢想家集團邀請，於 2025 年4月9日至10日在台北和台中舉辦專屬研討會，探討遺產及財富傳承規劃。該活動採邀請制，匯聚多位台灣高淨值人士，深入探討財富跨世代保存與傳承的策略與見解。



左起：Jackson Hsieh (夢想家集團銷售經理 )、Khim Lim (恒越財務諮詢公司高級財務服務總監)、Eugene Soo (恒越財務諮詢公司執行董事兼聯合創辦人)、Stephen Pak (夢想家集團集團 CEO)

研討會主題在於探討新加坡作為財富管理中心的優勢地位，以及當地具備稅務效益的保險方案，如何為跨境遺產規劃與長期財富保值提供支援。與會者從中獲得有關稅務優化、全球資產架構，以及應對日益複雜的監管環境之實用策略。



恒越財務諮詢公司執行董事兼聯合創辦人 Eugene Soo表示：

「很榮幸獲夢想家集團邀請，在這次專屬活動中發表演說。這不僅僅是討論遺產規劃，更希望賦予與會者實用的策略與工具，協助其守護並壯大財富，並得以世代相傳。新加坡的保險型方案具備獨特優勢，我們很自豪能將這種觀點帶給台灣的高資產淨值社群。」



該活動為來自台灣與新加坡的財務專業人士提供了有利平台，可促進交流並共同探討量身定制的顧問方案。恒越財務諮詢公司與夢想家集團之間的合作，展現雙方致力為當今富裕客群打造量身定制且成效卓著的財務策略。



隨著全球金融格局日益多變，遺產規劃與跨境財富管理的重要性亦日趨顯著。該研討會進一步凸顯策略及個人化財務建議的重要性，並深化新加坡與台灣兩大金融中心的合作動能。





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