恒隆全力支持「共築・創業家2.0」計劃 賦能青年企業家於山頂廣場、康怡廣場及淘大商場實踐創業夢

履行社區投資承諾 提供香港地標商場免租空間 助新一代初創企業開拓多元化客源香港 - 2025年4月17日 – 恒隆地産有限公司（香港聯交所股票代碼：00101）（「公司」或「恒隆」）與香港房屋委員會攜手合作，透過支持「共築・創業家2.0」計劃（「本計劃」），協助青年創業家在零售商場將商業理念付諸實踐。恒隆將於旗下三大地標商場——山頂廣場、康怡廣場及淘大商場，向入選的初創企業提供為期六個月的免租零售空間，積極履行投資於社區及培育新一代的承諾。
恒隆旗下地標商場山頂廣場、康怡廣場及淘大商場將為年輕企業家提供創業良機，在充滿活力的零售環境中建立自己的事業，並獲得免租舖位及市場推廣方面的支援
恒隆地産高級董事—零售業務及香港業務Mikael Jaeraas先生表示：「恒隆『只選好的 只做對的』的理念，不僅體現於業務發展，亦延伸至提升社會福祉及投資培育年輕一代。我們邀請青年企業家進駐商場，為香港零售業注入新意與創業活力。對於初創企業來說，這是加入恒隆優質商舖組合、融入發展蓬勃的零售生態圈的難得機會；對消費者而言，則能體驗更豐富的創新産品與服務。同時，此舉展現了恒隆支持本土創意、工藝與創新。」
參與本計劃的三座恒隆物業均具備在零售業脫穎而出的關鍵因素：高人流量、交通便利、清晰的客戶定位，以及深厚的社區連繫。其中，山頂廣場是屹立於香港太平山山頂的著名地標，深受本地及海外消費者歡迎；康怡廣場是位於港島東區核心的活躍住宅區，主打生活時尚消費；淘大商場則位於繁華的九龍東，提供一站式購物餐飲娛樂體驗。
入選的初創企業除了能與知名商店為鄰、參與恒隆旗下商場的大型推廣活動外，更會獲得公司提供專屬市場推廣支援，包括透過恒隆商場手機應用程式及商場內廣告來提高知名度。
創業家可於2025年4月28日至5月19日期間，透過恒隆網站申請參與「共築・創業家2.0」計劃。申請人必須為35歲或以下，並持有香港永久性居民身份證。入選者將於5月底接獲通知，並可於獲分配的店舖或快閃店營運六個月，預計最早可於2025年7月份開始營業。若初創企業在免租期內獲得淨利潤，恒隆將收取其中20%以支持本計劃發展。更多詳情請瀏覽：https://www.hanglung.com/zh-hk/sustainability/community-investment/youth-development-and-education/well-being-start-up-programme
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。恒隆地產在地產行業以引領優化的可持續發展方案見稱，致力聯繫顧客、社群、夥伴，以實現可持續增長。
恒隆地產 —「只選好的 只做對的」。
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