恒隆全力支持「共築・創業家2.0」計劃 賦能青年企業家於山頂廣場、康怡廣場及淘大商場實踐創業夢

履行社區投資承諾 提供香港地標商場免租空間 助新一代初創企業開拓多元化客源

恒隆旗下地標商場山頂廣場、康怡廣場及淘大商場將為年輕企業家提供創業良機，在充滿活力的零售環境中建立自己的事業，並獲得免租舖位及市場推廣方面的支援

